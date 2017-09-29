Как не угробить мотор подержанной машины

Только от автовладельца зависит: как долго прослужит двигатель машины. Если у нового авто за небрежную эксплуатацию «ответит» гарантия производителя, то за «запоротый движок» подержанной машины придется заплатить самому автовладельцу.
Максим Строкер

Чтобы мотор послужил подольше нужно, для начала, полностью отказаться от привычки стартовать с пробуксовкой со светофора и ездить, заставляя мотор постоянно работать на повышенных оборотах. Такие режимы очень быстро изнашивают цилиндро-поршневую группу двигателя. С другой стороны, (это касается машин с МКП) не стоит давать мотору повышенную нагрузку на высоких передачах при минимальных оборотах мотора — например ехать в таком режиме в горку или с прицепом. Недостаточное для такой нагрузки поступление смазки в трущиеся пары выведет мотор из строя.

Вообще, качественная смазка — залог долгой жизни любого автомобильного двигателя. Поэтому на масле не стоит экономить и лить в двигатель именно такое, какое предписано в инструкции по эксплуатации. Речь идет не о бренде, как мы понимаем, а о его параметрах вязкости и прочих SAE. И ни в коем случае не «вестись» на рекламу или советы друзей и «бывалых» по поводу применения всяческих присадок и «корректоров» в масло, топливо или антифриз. От большинства из них если и есть толк, то кратковременный, а вреда для систем мотора куда больше.

Перегрев мотора — верный и короткий путь на его «капиталку». Даже совершенно нормальный двигатель нестарой машины можно довести до полумертвого состояния не обращая внимания на состояние радиаторов охлаждения.

Обычно в щель между основным радиатором и радиатором кондиционера в ходе эксплуатации набивается масса всякой дряни: дорожной пыли, листьев, мертвых насекомых. Образовавшийся там «войлок» радикально ухудшает условия охлаждения двигателя. Поэтому радиаторы обязательно нужно чистить путем демонтажа — иначе добраться до залежей грязи невозможно.

Особенно актуальна для двигателя подержанного авто регулярность замены привода ГРМ. В подавляющем большинстве современных авто в нем используется ремень, который автопроизводитель рекомендует менять с периодичностью 60—70 тысяч километров пробега. Если заменой затянуть или понадеяться на авось и не контролировать самому износ ремня, он может порваться прямо на ходу. В этом случае вполне вероятен еще и удар клапанов мотора по поршням — со всеми вытекающими из этого «пробоинами» в кошельке автовладельца.

Кроме того, владельцу подержанного авто ни в коем случае не стоит экономить на замене фильтров. Это касается и масляного, и топливного, и воздушного фильтров. Если о важности масляного большинство автовладельцев более-менее осведомлены, то о замене топливного (у бензиновых авто), в принципе, мало кто вспоминает. Хотя его выход из строя может загадить всю систему впрыска. На воздушных фильтрах тоже не стоит экономить. Если через него в мотор будет лететь пыль с дороги, то капитальный ремонт мотора очень быстро превратится в насущную необходимость.

двигатель, ремонт, мототехника
29 сентября 2017
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