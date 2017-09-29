Как не угробить мотор подержанной машины

Чтобы мотор послужил подольше нужно, для начала, полностью отказаться от привычки стартовать с пробуксовкой со светофора и ездить, заставляя мотор постоянно работать на повышенных оборотах. Такие режимы очень быстро изнашивают цилиндро-поршневую группу двигателя. С другой стороны, (это касается машин с МКП) не стоит давать мотору повышенную нагрузку на высоких передачах при минимальных оборотах мотора — например ехать в таком режиме в горку или с прицепом. Недостаточное для такой нагрузки поступление смазки в трущиеся пары выведет мотор из строя.

Вообще, качественная смазка — залог долгой жизни любого автомобильного двигателя. Поэтому на масле не стоит экономить и лить в двигатель именно такое, какое предписано в инструкции по эксплуатации. Речь идет не о бренде, как мы понимаем, а о его параметрах вязкости и прочих SAE. И ни в коем случае не «вестись» на рекламу или советы друзей и «бывалых» по поводу применения всяческих присадок и «корректоров» в масло, топливо или антифриз. От большинства из них если и есть толк, то кратковременный, а вреда для систем мотора куда больше.

Перегрев мотора — верный и короткий путь на его «капиталку». Даже совершенно нормальный двигатель нестарой машины можно довести до полумертвого состояния не обращая внимания на состояние радиаторов охлаждения.