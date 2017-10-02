Как выбрать бензоколонку с дешевым и качественным бензином

Прежде всего, договоримся, что существуют две типовые ситуации поиска АЗС с качественным топливом. Первая — когда требуется найти бензоколонку (или несколько) для регулярных заправок своей машины в населенном пункте, где живет и работает автовладелец. Или подобрать хорошую АЗС, расположенную на маршруте ежедневных поездок на работу. Вторая ситуация, назовем ее условно «командировочно-отпускная», подразумевает вычисление бензоколонки с качественным топливом когда находишься вдали от дома и нужно заправиться на ней единственный раз в жизни.

Немалое количество автовладельцев при выборе бензоколонки предпочитают безоговорочно доверять рекламе. То есть им однажды сказали из телевизора, что топливо такой-то нефтяной компании хорошее, и они заправляются на АЗС с вывеской этого нефтяного монополиста. Аргумент у них простой: на сетевых бензоколонках известных брендов топливо проверяется, соответствует стандартам «и вообще»! Но беда в том, что оформление в фирменном стиле АЗС — еще не повод для доверия.

Вполне возможно, что перед вами так называемая «франшиза». Владелец колонки заключает договор с нефтяным монополистом, о ежемесячной продаже определенного объема топлива, поставляемого с фирменного НПЗ. И за это ему разрешено маскироваться под «крупную сеть АЗС». Но при этом бензоколонке никто не запрещает продавать топливо и от любых прочих поставщиков — хоть от подпольных дельцов!