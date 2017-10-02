Как выбрать бензоколонку с дешевым и качественным бензином

Поиск заправки, топливу с которой можно доверять, не опасаясь, что из-за него мотор потребует дорогостоящего ремонта — дело не простое. Личного опыта и рекомендаций анонимных «писателей» из интернета для этого бывает недостаточно.
Максим Строкер

Прежде всего, договоримся, что существуют две типовые ситуации поиска АЗС с качественным топливом. Первая — когда требуется найти бензоколонку (или несколько) для регулярных заправок своей машины в населенном пункте, где живет и работает автовладелец. Или подобрать хорошую АЗС, расположенную на маршруте ежедневных поездок на работу. Вторая ситуация, назовем ее условно «командировочно-отпускная», подразумевает вычисление бензоколонки с качественным топливом когда находишься вдали от дома и нужно заправиться на ней единственный раз в жизни.

Немалое количество автовладельцев при выборе бензоколонки предпочитают безоговорочно доверять рекламе. То есть им однажды сказали из телевизора, что топливо такой-то нефтяной компании хорошее, и они заправляются на АЗС с вывеской этого нефтяного монополиста. Аргумент у них простой: на сетевых бензоколонках известных брендов топливо проверяется, соответствует стандартам «и вообще»! Но беда в том, что оформление в фирменном стиле АЗС — еще не повод для доверия.

Вполне возможно, что перед вами так называемая «франшиза». Владелец колонки заключает договор с нефтяным монополистом, о ежемесячной продаже определенного объема топлива, поставляемого с фирменного НПЗ. И за это ему разрешено маскироваться под «крупную сеть АЗС». Но при этом бензоколонке никто не запрещает продавать топливо и от любых прочих поставщиков — хоть от подпольных дельцов!

От брендового качества в этом случае остается лишь красивая вывеска и высокая цена топлива. Именно по этой причине появляются рассказы в интернете об отвратительном бензине, залитом на АЗС крупной сети. Поэтому в крупном городе, таком как Москва например, имеет смысл обратить внимание на бензоколонки попроще — не относящиеся к крупным сетям, расположенные в укромных уголках на окраинах, в глубине промзон и т. п.

В «непроходных» местах каждый клиент на счету, поэтому их владельцы вынуждены следить за качеством продаваемого топлива. Достаточно одного скандала с некондицией и весь бизнес обрушится. Да и цены на таких АЗС, как правило, на несколько рублей за лир ниже, чем на брендовых бензоколонках, расположенных в бойких местах на крупных городских трассах.

Поиск качественной АЗС в чужом регионе одновременно и сложней и проще. Проще уже потому, что резоны экономии отходят на десятый план по сравнению с необходимостью получить, прежде всего, кондиционное топливо. Для эмпирической оценки АЗС по этому критерию следует помнить, что в чужом городе нужно заправляться на бензоколонке, которой пользуются местные автвладельцы. То есть расположенной не где-то на отшибе, а в центральной части населенного пункта, желательно крупного. Не стоит рисковать, заправляясь на колонке, расположенной в чистом поле, или на границе области. Заправить «левым» бензином транзитника, которого, скорее всего, ты никогда не увидишь — самое милое дело для продавца некачественного топлива.

АЗС, бензин, ремонт, дизельное топливо
2 октября 2017
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