Почему Lexus RX сложно продать на вторичном рынке

Возьмем хотя бы тот факт, что примерно треть от общего числа подержанных Lexus RX на российском рынке — это модификации с 2,7-литровым бензиновым двигателем. Уже само по себе понятие «премиальный кроссовер» как-то сомнительно увязывается с атмосферной «четверкой». Мало того, что двухтонному автомобилю этого мотора откровенно не хватает — водителю приходится его постоянно «крутить», чтобы добиться должного ускорения, так еще и имидж страдает. Представьте, когда на вечеринке или какой-нибудь тусовке у владельца RX 270 ненароком спросят какой движок под капотом его любимца — неловкой ситуации в этом случае не избежать.
К тому же 2,7-литровая модификация идет исключительно с передним приводом. А это уже нонсенс — большой кроссовер люксового бренда с четырехцилиндровым движком и приводом на одну ось. Вся абсурдность положения приведена в краткой цитате из отзыва о Lexus RX: «За что возникает мысль менять автомобиль, так это за отсутствие полного привода. Летом еще нормально. Но зимой тяжелый RX закапывается даже во дворе, где запросто проезжают на велосипедах дворники-гастарбайтеры. Право, становится неловко за себя и за машину. А при трогании в горку переднеприводный Lexus еле ползет, угрюмо стрекоча антипробуксовочной системой. В то время как отечественная классика обходит меня как стоячего. Стыдно бывает, не передать словами».
Другая крайность — гибридная версия кроссовера, силовая установка которого состоит из 3,5-литрового бензинового V6 (249 л. с.) и двух электромоторов общей мощностью 50 сил, один из которых вращает задние колеса. С количеством ведущих осей у этой модификации вроде все нормально. Однако в некоторых ситуациях электрический Lexus RX ведет себя непредсказуемо из-за того, что тяга между осями распределяется неравномерно. Ведь задние колеса приводит в движение лишь один 25-сильный серводвигатель. Поэтому и поведение электро-кроссовера на дороге мало чем отличается от моноприводного варианта RX. Причем в экстренных случаях управление машиной становится еще более непредсказуемым из-за возросшего момента на передней оси, которую крутит и бензиновый мотор и электрический. Но и это еще не все. Такой «Лексус» стоит неоправданно дорого — за восьмилетний экземпляр просят почти полтора миллиона. За эти деньги можно купить новый немецкий или японский кроссовер, пусть и классом ниже.
По всему выходит, что оптимальный вариант — кроссовер с 3,5-литровым V6, оснащенным трансмиссией 4х4, где электронно-управляемая муфта подключает задние колеса при пробуксовке передних. Но и здесь не все так просто. С ходовыми качествами и управляемостью у него вроде бы все в порядке. Однако на рынке эта версия кроссовера стоит немногим дешевле гибридного «Лексуса», но при этом отличается довольно высоким расходом бензина. Есть еще один момент, касающийся всех модификаций RX.
Рассчитывающие на определенный для машин этого сегмента комфорт клиенты жалуются на обилие сверчков в салоне, что, в общем-то, касается и остальных модификаций кроссовера. Особо назойливой «колония насекомых» становится в зимнее время. Причем среда их обитания простирается по всему периметру салона — от внутренней обивки дверей и торпедо до багажной полки и даже рулевой колонки. По истине настоящая «дискотека насекомых» из отряда прямокрылых. Дилеры не только знают об этой проблеме, но и предлагают свои услуги по установке дополнительной шумоизоляции. Перечень услуг обширен: от банальной защиты колесных арок за 15 000—20 000 рублей до полного пакета шумки почти за «сотку».
Удивительно, но факт — крупный кроссовер оказался неудобен людям ростом более 190 см. Даже с опущенным до конца вниз креслом им приходится сидеть за рулем, буквально упершись головой в потолок. Подобных проблем на породистых немецких одноклассниках нет и в помине.
Стоит также упомянуть, что качество кожи, используемой в отделке кресел, оставляет желать лучшего. Она не только легко повреждается любым твердым или острым предметом, но и быстро изнашивается. Поэтому не удивляйтесь, если на довольно свежем RX кожаные кресла выглядят как на 15-летнем автомобиле. Опять же, для премиального кроссовера это отнюдь не комильфо.
В чем же тогда сила японского кроссовера? Поклонники марки и модели наверняка скажут, в надежности. Что ж, проверим.
С двигателями у Lexus RX особых проблем действительно нет. В приводе газораспределительного механизма обоих моторов применяется прочная цепь с фирменной системой регулировки фаз VVT-i. Клапаны регулируются подбором шайб каждые 40 000 км пробега, однако в реальности эта операция требуется в три раза реже. После «сотки» на движках следует менять приводной ремень вместе с роликами и натяжителем. Заодно нелишне проверить состояние демпфера шкива коленчатого вала (от 26 500 рублей) — к этому сроку он обычно изнашивается. К 150 000 км придет пора менять муфты системы VVT-i (в «четверке» их две, а на V6 — четыре) по 18 500 рублей за каждую и индивидуальные катушки зажигания (по 2600 целковых).
С моторами сочетается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin U660E. АКПП довольно надежна, однако срок ее службы напрямую зависит от стиля езды. У агрессивного водителя уже к «сотне» тысяч км изнашиваются фрикционы и, как следствие, забиваются продуктами износа каналы гидроблока «автомата». Ремонт тянет минимум на 120 000 ₽ Поэтому трансмиссионное масло в коробке желательно менять чаще — лучше каждые 60 000 км.
В гибридной установке «Лексуса» трудится вариатор, передающий момент на переднюю ось. К 150 000 км надо быть готовым к замене его толкающего ремня (от 38 000 рублей). Залогом долголетия трансмиссии является регулярная замена масла в коробке. В целом же электроверсия кроссовера лишилась многих врожденных болячек еще на предшественнике RX400h. На машине надо следить за инвертором, преобразующим энергию от высоковольтной батареи на электромоторы, — его перегрев может вывести прибор из строя. А стоит он — от 250 000 рублей. Гибридная установка не любит воды, поэтому форсировка глубоких бродов автомобилю противопоказана.
Подвеска неприятных сюрпризов не преподнесет. Но если вы еще обслуживаетесь у дилера, покупайте расходники — особенно тормозные диски и колодки — самостоятельно. Дело в том, что на эти детали официалы накручивают 200—300% по сравнению с ценами в известных интернет-магазинах.
…Как видите, с надежностью у Lexus RX дела обстоят неплохо. Правда, за нее приходится расплачиваться нескромным ценником на автомобиль. А качество материалов и исполнения для премиального кроссовера не соответствуют общепринятому уровню.