Почему Lexus RX сложно продать на вторичном рынке

По всему выходит, что оптимальный вариант — кроссовер с 3,5-литровым V6, оснащенным трансмиссией 4х4, где электронно-управляемая муфта подключает задние колеса при пробуксовке передних. Но и здесь не все так просто. С ходовыми качествами и управляемостью у него вроде бы все в порядке. Однако на рынке эта версия кроссовера стоит немногим дешевле гибридного «Лексуса», но при этом отличается довольно высоким расходом бензина. Есть еще один момент, касающийся всех модификаций RX.

Рассчитывающие на определенный для машин этого сегмента комфорт клиенты жалуются на обилие сверчков в салоне, что, в общем-то, касается и остальных модификаций кроссовера. Особо назойливой «колония насекомых» становится в зимнее время. Причем среда их обитания простирается по всему периметру салона — от внутренней обивки дверей и торпедо до багажной полки и даже рулевой колонки. По истине настоящая «дискотека насекомых» из отряда прямокрылых. Дилеры не только знают об этой проблеме, но и предлагают свои услуги по установке дополнительной шумоизоляции. Перечень услуг обширен: от банальной защиты колесных арок за 15 000—20 000 рублей до полного пакета шумки почти за «сотку».