Насколько опасны хлопки в глушителе

От несанкционированной «стрельбы» не застрахован любой мотор, независимо от вида топлива — не только старый карбюраторный, но и современный — инжекторного типа. Конечно же, это явный признак неисправности автомобиля, тем более, что в действительности мы слышим настоящие взрывы. Как известно, ДВС работает за счет смеси горючего и воздуха в строго установленных пропорциях и на определенных оборотах. Если доля топлива в такой смеси превышает долю воздуха, образуется слишком богатая смесь. В этом случае воздуха для сгорания горючего в полном объеме недостаточно и оно не успевает догореть, проникая через выпускной клапан дальше в коллектор, катализатор и глушитель. Под воздействием высоких температур недогоревшее во время рабочего цикла топливо воспламеняется, образуя небольшой, но оглушительный взрыв. Обычно это происходит при сбросе педали газа.

В этой ситуации у автомобиля повышается расход топлива, снижается мощность, начинают «плавать» холостые обороты. Но главная опасность заключается в том, что микровзрывы могут повредить целостность выпускной системы. А нарушение ее герметичности чревато возгоранием автомобиля. Так что не стоит это игнорировать — опасно для жизни.