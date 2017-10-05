Насколько опасны хлопки в глушителе

Фото www.carthrottle.com
Иногда выхлопная система автомобиля проявляет себя, как настоящее огнестрельное оружие. Сразу и не разберешься, что случилось: бандитская разборка во дворе или у соседа неполадки с машиной. Отчего случаются хлопки в глушителе, и опасно ли это для здоровья окружающих, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

От несанкционированной «стрельбы» не застрахован любой мотор, независимо от вида топлива — не только старый карбюраторный, но и современный — инжекторного типа. Конечно же, это явный признак неисправности автомобиля, тем более, что в действительности мы слышим настоящие взрывы. Как известно, ДВС работает за счет смеси горючего и воздуха в строго установленных пропорциях и на определенных оборотах. Если доля топлива в такой смеси превышает долю воздуха, образуется слишком богатая смесь. В этом случае воздуха для сгорания горючего в полном объеме недостаточно и оно не успевает догореть, проникая через выпускной клапан дальше в коллектор, катализатор и глушитель. Под воздействием высоких температур недогоревшее во время рабочего цикла топливо воспламеняется, образуя небольшой, но оглушительный взрыв. Обычно это происходит при сбросе педали газа.

В этой ситуации у автомобиля повышается расход топлива, снижается мощность, начинают «плавать» холостые обороты. Но главная опасность заключается в том, что микровзрывы могут повредить целостность выпускной системы. А нарушение ее герметичности чревато возгоранием автомобиля. Так что не стоит это игнорировать — опасно для жизни.

Слишком обогащенная смесь может образоваться по разным причинам. Самая безобидная и быстро устранимая из них — перепутанные и соединенные в неправильном порядке свечные провода. В остальных случаях, если речь идет о современных автомобилях, чаще всего проблемы кроются в электронике. Например, за настройку угла опережения зажигания в большинстве новых машин отвечает модуль зажигания или бортовой компьютер. Сбои в их работе могут нарушить синхронизацию движения поршня в двигателе и времени подачи искры, что в конечном итоге приведет к образованию обогащенной смеси. Неполадки с электроникой могут вызвать проблемы с регулировкой фаз газораспределения. Хотя изношенный и растянутый ремень ГРМ также может стать причиной этой беды.

В любом случае хлопки в выпускной системе — это всегда серьезный сигнал, чтобы срочно посетить СТО. Только профессиональная диагностика определит истинную причину образования обогащенной смеси в вашей машине.

ущерб, бензин, двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, запчасти, дизельное топливо
5 октября 2017
84




Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы