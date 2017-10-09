Чем Datsun on-DO и mi-Do радуют и огорчают своих владельцев

Для многих не секрет, что Datsun on-DO — это перелицованный внешне седан LADA Granta, а mi-Do — облагороженная версия отечественной LADA Kalina, при этом техническая начинка у автомобилей одинакова. Поэтому перед нами по сути продукт тольяттинского автозавода, чуть приправленный японским маркетинговым соусом. Зато под ним, как уже говорилось, та же самая агрегатная основа, что у «Гранты» и «Калины». При этом очень многое в «японцах» улучшено по сравнению с их российскими аналогами. Кроме преобразившейся внешности и салона, многие узлы, механизмы и отдельные детали седана и хетчбэка подверглись тщательной доработке.

По словам одного их технических представителей Datsun, доводку пережили более 1000 элементов машины. Действительно, по сравнению с той же «Грантой» и «Калиной» японские седан и хетчбэк стали заметно тише на ходу — шумоизоляция у них эффективнее, двигатель на холостых работает ровнее и тише, механические коробки частично избавились от характерного трансмиссионного «завывания», а передачи включаются четче и с меньшими усилиями. В общем, в Datsun on-DO и mi-Do чувствуется внимание к мелочам по сравнению с их российскими прообразами.