Чем Datsun on-DO и mi-Do радуют и огорчают своих владельцев

Прошло уже больше трех лет с того момента, когда на рынке появились автомобили марки «Датсун». Поэтому согласно российскому законодательству эти машины официально считаются подержанными. Эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, насколько проблемны в эксплуатации японские седаны и хетчбэки российского происхождения.
Сергей Федоров

Для многих не секрет, что Datsun on-DO — это перелицованный внешне седан LADA Granta, а mi-Do — облагороженная версия отечественной LADA Kalina, при этом техническая начинка у автомобилей одинакова. Поэтому перед нами по сути продукт тольяттинского автозавода, чуть приправленный японским маркетинговым соусом. Зато под ним, как уже говорилось, та же самая агрегатная основа, что у «Гранты» и «Калины». При этом очень многое в «японцах» улучшено по сравнению с их российскими аналогами. Кроме преобразившейся внешности и салона, многие узлы, механизмы и отдельные детали седана и хетчбэка подверглись тщательной доработке.

По словам одного их технических представителей Datsun, доводку пережили более 1000 элементов машины. Действительно, по сравнению с той же «Грантой» и «Калиной» японские седан и хетчбэк стали заметно тише на ходу — шумоизоляция у них эффективнее, двигатель на холостых работает ровнее и тише, механические коробки частично избавились от характерного трансмиссионного «завывания», а передачи включаются четче и с меньшими усилиями. В общем, в Datsun on-DO и mi-Do чувствуется внимание к мелочам по сравнению с их российскими прообразами.

Однако, как говорили классики, на карете прошлого далеко не уедешь. Ведь из машин, которые разрабатывались более 15 лет назад, сложно сделать конкурентоспособный современный автомобиль. Все огрехи и недоработки их конструкции неизменно всплывают в Datsun on-DO/mi-Do. Так, например, многих владельцев напрягают, как и у отечественных прообразов, распахивающиеся на 90 градусов передние двери. Мало того, что их можно элементарно повредить о находящееся в непосредственной близости препятствие. А если это припаркованный рядом дорогой автомобиль, то и вовсе проще простого попасть на деньги.

На кузов дается заводская гарантия 6 лет от сквозной коррозии. С одной стороны, очень хорошо. А с другой, некоторые экземпляры Datsun on-DO и mi-Do могут зацвести ржавыми пятнами уже после первой российской зимы. Причем не только характерные элементы кузова, такие как колесные арки и пороги, а почти все детали — двери, капот, крылья и даже крыша. Да, да, такое иногда случается, хотя и не носит характера эпидемии. Нередко выходит из строя трапеция стеклоочистителей (1500 рублей), плохо работают и фиксируются дверные замки, быстро царапается лобовое стекло. Скорее всего, это вина смежников. Но расхлебывать все равно приходится потребителю.

Сбои в электрооборудовании также имеют место. Причем они пересекаются с аналогичными проблемами на «Гранте» и «Калине». Может захандрить блок климат-контроля, отказать электромотор «дворников» или с завидной периодичностью перегорают лампы в осветительных приборах. К слову, на тестовом Datsun on-DO тоже случился один электрический казус. Никак не хотели выключаться противотуманные фары. Даже когда был заглушен двигатель, выключено зажигание, а машина поставлена на охрану, противотуманки продолжали светить. Повторное включение и выключение узла ни к чему не привело.

Пришлось снимать минусовую клемму с аккумулятора и ждать до утра, поскольку был уже поздний вечер. На следующий день, разобрав блок переключения режимов света, поставили обратно — противотуманки все-равно продолжают «гореть». В общем, решили вытащить соответствующие предохранители, но перед этим проверили в очередной раз — фары отключились сами по себе. Как сказали бы сервисмены, «гуляющая» неисправность… После этого противотуманки я больше не задействовал, пока не вернул машину дилеру.

Что касается моторов, то на on-DO устанавливались бензиновые 8-клапанные двигатели объемом 1,6 л мощностью 82 и 87 л. с., а также 106-сильный 16-клапанник. При этом mi-DO довольствовался только 87-сильной «четверкой». Восьмиклапанные агрегаты в общем и целом надежны. Правда, на некоторых экземплярах Datsun замечен повышенный расход масла. С возрастом может подтекать клапанная крышка. Впрочем, ремонт стоит сущие копейки — достаточно установить новую прокладку или посадить крышку на герметик. Ремень газораспределительного механизма предписано менять каждые 75 000 км, но механики рекомендуют задуматься о его обновлении уже после 50 000. Водяной насос (2300 рублей) целесообразно менять заодно с ремнем ГРМ — обычно он выходит из строя после 100 000 км. Дело в том, что потекшая помпа может заклинить и тогда на приводимом ремне срезает зубья.

Если же такая неисправность случится со 106-сильным мотором, то клапаны встретятся с поршнями и капитальный ремонт двигателя обеспечен. Эта «четверка», кстати, заметно капризнее в эксплуатации по сравнению с «восьмиклапанниками».

На всех моторах периодически выходят из строя свечи и катушки зажигания, датчики кислорода (по 1900 рублей) и массового расхода воздуха (от 2800 рублей). Нередко глючит блок управления двигателем ЭБУ, из-за чего мотор внезапно глохнет и отказывается вновь заводится. Со временем начинают подтекать сальники коленчатого и распределительного валов — хорошо, если передние. Для замены заднего датчика коленвала придется снимать сцепление.

Кстати, узел сцепления обычно выхаживает до 100 000 км. Правда, на «Датсунах» иногда уже к 30 000 км может потребоваться замена диска сцепления. Хотя лучше обновлять механизм целиком с корзиной и выжимным подшипником. У пятиступенчатой «механики» традиционно изнашиваются синхронизаторы второй передачи. Эта болячка была не только на «Гранте» и «Калине», но и на вазовских машинах десятого семейства. Вот она — наследственность. Зато ремонт коробки недорог — от 12 000 рублей.

Автоматическая трансмиссия Jatco, которая ставилась поначалу только на хетчбэки, а с осени 2016-го на седаны «Датсун», пусть и древняя, но беспроблемная. Надо лишь раз в 60 000 км менять в ней масло, и она запросто переживет двигатель.

Подвеска Datsun on-DO и mi-Do проста по конструкции, энергоемка и долговечна. В группе риска задние ступичные подшипники, которые выхаживают 50 000 км. Зато передние выдерживают в два раза дольше. Если подстукивает рулевая рейка, бывает достаточно лишь подтянуть контргайки специальным ключом. Правда, электроусилитель иногда дает сбои — механизм вдруг перестает работать, но через какое-то время может как ни в чем не бывало вновь оказаться в строю.

…В общем, оба «Датсуна» не могут похвастать образцовой надежностью. Однако содержание седана и хетчбэка по карману даже пенсионерам и студентам, да и запчасти стоят сущие копейки по сравнению с иномарками. Ведь, повторимся в который уже раз, это, по сути, та же LADA Granta и Kalina.

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9 октября 2017
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