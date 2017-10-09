Что безопасней — кроссовер или седан

Некоторое время назад в Сети появилась информация об исследованиях, обнародованных на конференции по медицине чрезвычайных ситуаций в Атланте. Они свидетельствуют, что в результате лобового столкновения обычной «легковушки» и SUV, шансы выжить у пассажиров последнего аж в десять раз выше. Причем с важной оговоркой — даже если легковая модель имеет более высокий рейтинг безопасности. Конечно же, никто не будет спорить с физикой — разница в весе столкнувшихся автомобилей играет на руку более тяжелому из них, и чем больше эта разница, тем тяжелей последствия для водителя и пассажиров легкой машины. Но если следовать этой логике при выборе авто, то всем ратующим за безопасность следует пересаживаться на большегрузы. Жаль, что такой тяжелой технике в городскую черту въезд воспрещен.

Кроме того, стоит принять во внимание тот факт, что указанные исследования проводились за океаном, где уже давно все смирились с эпидемией характерного для американцев заболевания в отношении автомобильных пристрастий — гигантомании. Конечно, вряд ли кто-то специально заразил их этой дорогостоящей хворью, но факт остается фактом — чем больше товар, тем больше навар…