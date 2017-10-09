Что безопасней — кроссовер или седан

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Чаще всего, говоря о преимуществах SUV перед седанами, хэтчбеками и универсалами, сторонники первых указывают на высокий уровень безопасности более тяжелых автомобилей. Так ли это на самом деле, выяснил «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Некоторое время назад в Сети появилась информация об исследованиях, обнародованных на конференции по медицине чрезвычайных ситуаций в Атланте. Они свидетельствуют, что в результате лобового столкновения обычной «легковушки» и SUV, шансы выжить у пассажиров последнего аж в десять раз выше. Причем с важной оговоркой — даже если легковая модель имеет более высокий рейтинг безопасности. Конечно же, никто не будет спорить с физикой — разница в весе столкнувшихся автомобилей играет на руку более тяжелому из них, и чем больше эта разница, тем тяжелей последствия для водителя и пассажиров легкой машины. Но если следовать этой логике при выборе авто, то всем ратующим за безопасность следует пересаживаться на большегрузы. Жаль, что такой тяжелой технике в городскую черту въезд воспрещен.

Кроме того, стоит принять во внимание тот факт, что указанные исследования проводились за океаном, где уже давно все смирились с эпидемией характерного для американцев заболевания в отношении автомобильных пристрастий — гигантомании. Конечно, вряд ли кто-то специально заразил их этой дорогостоящей хворью, но факт остается фактом — чем больше товар, тем больше навар…

Тем временем в США уже не первый год самыми популярными моделями остается такая тяжелая и громоздкая артиллерия, как Ford F-Series, Chevrolet Silverado и RAM Pickup. Что касается отечественного рынка, то у нас это совсем редкие гости.

Увы, российская проза такова, что, согласно последнему рейтингу Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB) у большинства наших соотечественников по-прежнему находятся средства лишь на компактные паркетники Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Captur, Lada X-RAY, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, а также внедорожники — Chevrolet Niva и Lada 4x4. Причем, например, снаряженная масса самого популярного у нас седана B-класса KIA Rio в богатой комплектации Premium почти та же, что и снаряженная масса не менее востребованного переднеприводного Renault Duster в стандартной версии Autentique — 1200 кг.

Это и есть средний вес «легковушек» В-класса, которые у нас лидируют в продажах наряду с компактными SUV. В то время как в ТОП-10 американского рейтинга места таким малолитражкам вообще не нашлось. Для сравнения — снаряженная масса самой популярной модели в США превышает две тонны: Ford F 150 Raptor весит 2 720 кг, и это, несмотря, что он «похудел» на пару сотен кг по сравнению со своим предшественником. Такие гиганты в среднем на тонну тяжелей среденразмерных кроссоверов, также популярных в Америке. Так что понятна озабоченность американских ученых столь существенной разницей весовых категорий в городском автопарке.

К тому же с их подачи на эту несправедливость уже отреагировал мировой автопром. Как указано на официальном сайте американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS), в настоящее время энергопоглощающие конструкции больших и малых моделей приведены в соответствие, и тяжелые внедорожники и пикапы уже не представляют такую большую угрозу для пассажиров миниатюрных авто, как раньше.

Да и если о безопасности рассуждать глобально, стоит посмотреть на сводные рейтинги независимых экспертных организаций. Например, в списках тех, кто завоевал максимальные пять звезд по рейтингам Euro NCAP подавляющее большинство моделей — далеко не кроссоверы. И не стоит забывать о главном — высокая конструкция кузова говорит не в пользу устойчивости таких машин в обычных дорожных условиях, что сказывается не только на комфорте и управляемости, но и опять же — об уровне их безопасности.

вред здоровью, ущерб, седан, кроссоверы, технология
9 октября 2017
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