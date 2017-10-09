Почему даже новая «оцинкованная» машина нуждается в антикоре

Фото atomis.ru
Многие автовладельцы, особенно молодые-начинающие, почему-то уверены, что современные автомобили не подвержены коррозии, поскольку их кузова оцинкованы, а значит и не требуют антикоррозионной обработки. Между тем, доподлинно никому неизвестно, какое количество цинка используется автостроителями в производстве той или иной модели. А если мы говорим о массовом сегменте бюджетных моделей, разглагольствования автоконцернов об их оцинковке — в подавляющем большинстве случаев лишь маркетинговый ход.
Мирон Горин

Напомним, что сегодня в автопроме используется три вида оцинковки: горячее цинкование, гальваническая оцинковка и холодное цинкование. Первый метод дает самые лучшие результаты, но остается уделом в основном премиальных авто. «Гальваника» придает транспортным средствам уже гораздо меньшую коррозионную стойкость. А холодное цинкование и вовсе афишируется только, повторимся, в целях маркетинга: цинк, содержащийся в грунтованном слое, не способен противостоять коррозии при повреждении «лакокраски».

При этом, как утверждают эксперты, почти всегда заводская оцинковка означает лишь частичную обработку ато (пороги, днище, крылья). Полной же оценковкой могут похвастать, скажем еще раз, очень немногие автомобили. Остальные же просто чуть лучше сопротивляются ржавчине. Но не настолько хорошо, чтобы совсем избежать этой беды, особенно в условиях крупных мегаполисах с их разрушительными зимними реагентами.

Фото atomis.ru

Сколы от камней, царапины от механических повреждений, а также соль, влага и ядовитые реагенты медленно, но верно делают свое дело. Поэтому, как не крути, а лакокрасочное покрытие, пусть и с меньшей интенсивностью, все же разрушается, позволяя ржавчине нещадно пожирать кузов. В большей степени, конечно, страдают самые уязвимые элементы, а это пороги, колесные арки, стыки дверей, днище и незащищенные участки моторного отсека. И каким бы оцинкованным ни был автомобиль, рано или поздно он все равно покроется оранжево-коричневатыми пятнами и, как следствие, подгниет. Отсюда ответ по поводу антикоррозийной обработки напрашивается сам по себе — да, лишней она точно не будет! Особенно учитывая последующую перепродажу «железного коня»: если он превратиться в «зебру», много за него уже не выручить.

Кстати, немногие знают, что антикоррозийная обработка помимо прямых своих обязанностей еще и выполняет роль подавления внешних шумов. Да, уровень акустического комфорта в машине, защищенной атикором, повышается практически вдвое! Об этом свидетельствуют многократные испытания, инициированные как производителями профильной химии, так и независимыми экспертами. При желании в Сети можно даже найти документальные подтверждения в виде официальных протоколов, составленных специалистами по итогам проведенных исследований. Впрочем, удивляться тут нечему — дополнительный слой значительно снижает шум от шелестящих по асфальту покрышек или тех же бьющихся об арки камушков, не говоря уже о звуке громыхающей на ухабах подвески.

  • Фото atomis.ru
  • Фото atomis.ru

Итак, перед тем, как отдать машину специалистам, следует уточнить, какими материалами они будут обрабатывать авто и на какой срок эксплуатации можно рассчитывать. Ведь сегодня на нашем рынке полным-полно китайских препаратов сомнительного качества, не гарантирующих, что через полгода ваша «ласточка» не проржавеет. Неплохо зарекомендовали себя средства всемирно известных европейских брендов, таких как, Tectyl, Binitrol, Bivaxol, Prim Body и некоторые другие. При резких перепадах температуры, а также под воздействием песка, грязи и гравия, столь характерных для эксплуатации автомобилей в нашей стране, эти материалы проявили себя наилучшим оборазом, сохраняя свои защитные свойства в течение трех лет. К слову, в среднем антикор столько и держится.

В зависимости от класса автомобиля стоимость процедуры в сертифицированных центрах будет варьироваться от 6000 до 12 000 рублей. Возьмем, к примеру, Ford Focus. Обзвонив с десяток контор, самую дешевую «антикоррозийку» мы нашли за 7000 «деревянных». Специалист технической зоны пообещал, что машина будет готова через 4 часа, а в комплекс войдут поднятие машины на подъемнике; снятие подкрылок, пластиковых защит по днищу; мойка нижней части автомобиля с применением специальных составов; диагностика состояния днища автомобиля на подъемнике; пескоструйная обработка очагов коррозии (по необходимости); обработка очагов коррозии преобразователем ржавчины, грунтование, цинкование (по необходимости после проведения пескоструйных работ); обработка антикоррозийными составами днища, арок и скрытых полостей по днищу, дверям, крышкам капота и багажника.

В другом салоне помимо прочего нам предложили сделать обработку моторного отсека, включая капот, а также тыльную сторону крышки багажника. Правда, и удовольствие оказалось дороже сразу на 6000 рублей. В среднем же антикор на Focus у «официалов» делается за 6000—7000 отечественных дензнаков, а по срокам — не более, чем за 6 часов. Если же позволяет время и имеется собственный гараж, можно сэкономить, защитив автомобиль своими руками. Только для этого вам потребуется приобрести соответствующую химию самостоятельно. Рецептов по собственноручному созданию «анткоррозийки» и технологии ее нанесения — масса. Но стоимость редкого из них даже сегодня переваливает за 1000—1500 «деревянных».

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
9 октября 2017
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