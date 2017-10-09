Почему даже новая «оцинкованная» машина нуждается в антикоре

Напомним, что сегодня в автопроме используется три вида оцинковки: горячее цинкование, гальваническая оцинковка и холодное цинкование. Первый метод дает самые лучшие результаты, но остается уделом в основном премиальных авто. «Гальваника» придает транспортным средствам уже гораздо меньшую коррозионную стойкость. А холодное цинкование и вовсе афишируется только, повторимся, в целях маркетинга: цинк, содержащийся в грунтованном слое, не способен противостоять коррозии при повреждении «лакокраски».
При этом, как утверждают эксперты, почти всегда заводская оцинковка означает лишь частичную обработку ато (пороги, днище, крылья). Полной же оценковкой могут похвастать, скажем еще раз, очень немногие автомобили. Остальные же просто чуть лучше сопротивляются ржавчине. Но не настолько хорошо, чтобы совсем избежать этой беды, особенно в условиях крупных мегаполисах с их разрушительными зимними реагентами.