Почему даже новая «оцинкованная» машина нуждается в антикоре

Сколы от камней, царапины от механических повреждений, а также соль, влага и ядовитые реагенты медленно, но верно делают свое дело. Поэтому, как не крути, а лакокрасочное покрытие, пусть и с меньшей интенсивностью, все же разрушается, позволяя ржавчине нещадно пожирать кузов. В большей степени, конечно, страдают самые уязвимые элементы, а это пороги, колесные арки, стыки дверей, днище и незащищенные участки моторного отсека. И каким бы оцинкованным ни был автомобиль, рано или поздно он все равно покроется оранжево-коричневатыми пятнами и, как следствие, подгниет. Отсюда ответ по поводу антикоррозийной обработки напрашивается сам по себе — да, лишней она точно не будет! Особенно учитывая последующую перепродажу «железного коня»: если он превратиться в «зебру», много за него уже не выручить.

Кстати, немногие знают, что антикоррозийная обработка помимо прямых своих обязанностей еще и выполняет роль подавления внешних шумов. Да, уровень акустического комфорта в машине, защищенной атикором, повышается практически вдвое! Об этом свидетельствуют многократные испытания, инициированные как производителями профильной химии, так и независимыми экспертами. При желании в Сети можно даже найти документальные подтверждения в виде официальных протоколов, составленных специалистами по итогам проведенных исследований. Впрочем, удивляться тут нечему — дополнительный слой значительно снижает шум от шелестящих по асфальту покрышек или тех же бьющихся об арки камушков, не говоря уже о звуке громыхающей на ухабах подвески.