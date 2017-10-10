Почему осенью опасно оставлять машину под деревом

Если сразу после летних ураганов автолюбители, как минимум, начинают задумываться, прежде чем оставлять машину под кроной дерева, то уже к осени все забывается, и эта озабоченность проходит сама собой. А зря, потому что осенний листопад может сыграть с четырехколесным другом, конечно, не такую злую шутку, как сильный порывистый ветер, ломающий пополам стволы и сучья, но хлопот доставит немало.

Ни для кого не секрет, что сухие листья, попадая на машину, обживают самые удобные и уютные для себя места кузова, как будто надеясь там пустить корни. Особенным спросом для жилья у них пользуется решетка радиатора, а также воздуховоды и дренажные каналы у основания лобового стекла. К тому же, мелкие частицы ломких и хрупких листьев легко проникают даже в подкапотное пространство. Чем это чревато?

Во-первых, забивается дренажная система, и от этого во время дождя листва вперемежку с грязью в скрытых полостях превращается в настоящую компостную яму. А это самая благоприятная среда для коррозии. Во-вторых, забиваются воздуховоды, вследствие чего нарушается вентиляция салона, и нередко при этом она пронзительно свистит.