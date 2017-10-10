Почему осенью опасно оставлять машину под деревом

Фото www.inandoutcarwashcharleston.com
Проблемы со свободной парковкой во дворах привели к тому, что выбирать место для ночлега автомобиля уже не приходится. Чаще всего люди счастливы уже от того, что вообще нашли место, куда пришвартовать машину. Тем не менее оставлять ее под деревом крайне нежелательно, и особенно осенью.
Иван Флягин

Если сразу после летних ураганов автолюбители, как минимум, начинают задумываться, прежде чем оставлять машину под кроной дерева, то уже к осени все забывается, и эта озабоченность проходит сама собой. А зря, потому что осенний листопад может сыграть с четырехколесным другом, конечно, не такую злую шутку, как сильный порывистый ветер, ломающий пополам стволы и сучья, но хлопот доставит немало.

Ни для кого не секрет, что сухие листья, попадая на машину, обживают самые удобные и уютные для себя места кузова, как будто надеясь там пустить корни. Особенным спросом для жилья у них пользуется решетка радиатора, а также воздуховоды и дренажные каналы у основания лобового стекла. К тому же, мелкие частицы ломких и хрупких листьев легко проникают даже в подкапотное пространство. Чем это чревато?

Во-первых, забивается дренажная система, и от этого во время дождя листва вперемежку с грязью в скрытых полостях превращается в настоящую компостную яму. А это самая благоприятная среда для коррозии. Во-вторых, забиваются воздуховоды, вследствие чего нарушается вентиляция салона, и нередко при этом она пронзительно свистит.

В-третьих, несанкционированное попадание измельченной листвы в любой узел и механизм, понятное дело, не лучшим образом сказывается на их работе.

Кроме того, какой бы ненастной и дождливой ни была среденерусская осень, а ясные и погожие деньки случаются и в сентябре, и в октябре. Не секрет, что в такую погоду скопленная сухая листва представляет собой идеальные условия для возгорания, так что риск пожара увеличивается в разы — от искры либо сигареты, случайно брошенной из окна.

Кстати, учитывая все перечисленное, иные народные умельцы устанавливают на старых иномарках и ВАЗах специальную сеточку на кромке моторного отсека, которая препятствует проникновению опавших листьев под капот. Несмотря на то, что подобная защитная конструкция предусмотрена в большинстве современных моделей, полностью это проблему, как видно, не решает. Так что пусть наше нпоминание станет лишним поводом держать в чистоте подкапотное пространство, каждый год прочищать дренажную систему моторного отсека, следить за состоянием радиатора, а также не оставлять автомобиль под кроной дерева во время осеннего листопада…

подержанные авто, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
10 октября 2017
214

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы