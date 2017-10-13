Что делать, если не открывается лючок бензобака

Чаще всего это происходит в сильный мороз, либо в минусовую температуру на выезде из автомойки когда в механизме защелки замерзает конденсат. В любом случае заклинивает один и тот же пружинный механизм, который защелкивает крышку. Зимой, чтобы этого не случилось, лучше заранее обрабатывать все замки и механизм открывания лючка топливного бака специальной антизамерзающей жидкостью или универсальной смазкой WD-40.

Если же вы об этом не позаботились раньше, вам придется то же самое сделать по факту. Обильно обработайте «антизамерзайкой» крышку лючка с помощью шприцевидной насадки, которая позволит впрыснуть жидкость на внутреннюю сторону через резиновый кожух. Затем пошевелите крышку, насколько это возможно, и когда спустя какое-то время жидкость растопит частицы льда, лючок откроется.

Однако часто случается, что механизм заклинивает и при положительной температуре в теплое время года. Обычно это происходит в тех моделях, где бак горючего открывается из салона — рычагом или кнопкой.