Что делать, если не открывается лючок бензобака

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Обычно это случается в самый неподходящий момент, когда вы сильно торопитесь, вас везде ждут, вы готовы ехать, но бак пуст и нужно срочно заправиться. Вы подъезжаете на АЗС и с ужасом обнаруживаете, что лючок топливного бака заклинило. Что же делать?
Иван Флягин

Чаще всего это происходит в сильный мороз, либо в минусовую температуру на выезде из автомойки когда в механизме защелки замерзает конденсат. В любом случае заклинивает один и тот же пружинный механизм, который защелкивает крышку. Зимой, чтобы этого не случилось, лучше заранее обрабатывать все замки и механизм открывания лючка топливного бака специальной антизамерзающей жидкостью или универсальной смазкой WD-40.

Если же вы об этом не позаботились раньше, вам придется то же самое сделать по факту. Обильно обработайте «антизамерзайкой» крышку лючка с помощью шприцевидной насадки, которая позволит впрыснуть жидкость на внутреннюю сторону через резиновый кожух. Затем пошевелите крышку, насколько это возможно, и когда спустя какое-то время жидкость растопит частицы льда, лючок откроется.

Однако часто случается, что механизм заклинивает и при положительной температуре в теплое время года. Обычно это происходит в тех моделях, где бак горючего открывается из салона — рычагом или кнопкой.

Принцип тот же, только крышка нажимается не рукой, а с помощью тросового механизма. Неисправность пружины или застрявшая защелка часто приводят к тугому ходу рычага, при этом крышка при манипуляциях механизмом будет оставаться запертой. Обычно в этом случае возможность добраться до топливного бака имеется даже у непрофессионального автослесаря.

Открыть заклинивший лючок можно постараться только при помощи еще одного человека. Если он в салоне несколько раз подряд будет аккуратно двигать рычаг, то у вас есть шанс поймать момент, когда сломанная или ослабленная пружина частично сработает, и крышка лючка слегка приоткроется. В этом случае следует просунуть в образовавшуюся щель обычную отвертку и подцепить застрявшую защелку, которая откроет крышку. Конечно, следует сохранить целостность лакокрасочного покрытия кузова и заранее подложить под отвертку мягкую тряпку или полотенце.

Чтобы избежать застревания защелки, механизм следует регулярно смазывать, и не только зимой. В случае с неисправностью пружины или самого тросика, лучше обратиться в сервис.

ТО, АЗС, бензин, ремонт, дорога
13 октября 2017
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