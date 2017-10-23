Toyota и Lexus выбились в лидеры сомнительного рейтинга

В представлении американского журнала пятерка лидеров по надежности выглядит следующим образом. На первом месте расположилась Toyota, поднявшаяся с прошлого года на одну строчку и оттеснившая на вторую позицию прежнего лидера Lexus. При этом самыми «не ломучими» моделями оказались GT 86 и ES, а наименее стойкими — Tacoma и GX. Третьим по надежности брендом оказалась KIA, отыгравшая два места, четвертым — Audi, пятым — BMW.

Последние места с 27-го по 23-е распределились следующим образом, начиная от самого худшего: Cadillac, GMC, Ram, Dodge и неожиданно для сугубо американской компании Volvo. Из тех марок, что постоянно на слуху, Tesla оказалась на 21 строке, Volkswagen — на 16-й, Mercedes-Benz — на 14-й, причем по сравнению с прошлым годом они улучшили свои места на 4, 6 и 3 позиции соответственно.