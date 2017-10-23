Toyota и Lexus выбились в лидеры сомнительного рейтинга

Фото: www.motortrend.com
Как сообщает издание Consumer Reports, бренды Toyota и Lexus на основании экспертных заключений признаны самыми надежными автомобильными марками в 2017 году. Впрочем, объективность данного рейтинга вызывает обоснованные сомнения.
Эдуард Раскин

В представлении американского журнала пятерка лидеров по надежности выглядит следующим образом. На первом месте расположилась Toyota, поднявшаяся с прошлого года на одну строчку и оттеснившая на вторую позицию прежнего лидера Lexus. При этом самыми «не ломучими» моделями оказались GT 86 и ES, а наименее стойкими — Tacoma и GX. Третьим по надежности брендом оказалась KIA, отыгравшая два места, четвертым — Audi, пятым — BMW.

Последние места с 27-го по 23-е распределились следующим образом, начиная от самого худшего: Cadillac, GMC, Ram, Dodge и неожиданно для сугубо американской компании Volvo. Из тех марок, что постоянно на слуху, Tesla оказалась на 21 строке, Volkswagen — на 16-й, Mercedes-Benz — на 14-й, причем по сравнению с прошлым годом они улучшили свои места на 4, 6 и 3 позиции соответственно.

Фото: www.edmunds.com

Весьма странные даже на беглый взгляд результаты требуют, видимо, краткого комментария. Прежде всего, ежемесячный журнал Consumer Reports отнюдь не является автомобильным изданием, как утверждают некоторые. Это орган некоммерческий организации Consumers Union, которая занимается тестированием всех продуктов подряд — от бытовых кондиционеров до йогуртов, общим числом боле 200 наименований.

Каким образом составляются рейтинги? Consumer Reports не делает из этого секрета: на основании, во-первых, тестирования в Национальном испытательном и исследовательском центре в Йонкерсе; во-вторых, анализа данных о потребительском спросе на рынке и о планируемых подписчиками журнала покупках; в-третьих, исследования совершенных сотрудниками организации контрольных закупок; в-четвертых, изучения ежегодных опросов подписчиков журнала; и в-пятых, на результатах автомобильных тестов.

Прикинув даже на глазок бюджет, необходимый для покупки и тестирования нескольких сотен автомобилей ценой от десятков тысяч до миллионов долларов ежегодно, легко понять, что вся информация по автосегменту берется исключительно из заполненных опросников, присылаемых подписчиками журнала, каковыми являются самые обычные граждане. Вот и выходит, что по авторитетности рейтинг журнала Consumer Reports находится где-то между отечественным конкурсом «Автомобиль года» и популярной у пенсионеров передачей «Контрольная закупка».

авторынок, производители, производство
23 октября 2017
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