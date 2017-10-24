Как выбрать хорошую и недорогую незамерзающую жидкость, которая не замерзает

Чтобы избавиться от замерзшей в бачке омывателя лобового стекла «незамерзайки», нужно где-то отогреть машину в каком-нибудь помещении, и выбрызгать жидкость на лобовое стекло. Каким бы муторным и дурно пахнущим (из-за отдушки в «омывайке») это занятие ни оказалось. Еще один способ избавиться от заледеневшей «якобынезамерзайки» — воспользоваться услугами автомойки. Для этого следует попросить мойщика вставить шланг с текущей теплой водой в горловину бачка. Проточная вода довольно быстро растопит лед и удалит некондиционную жидкость. Вытекать все это будет в подкапотное пространство, но ту уж не до сантиментов. После этого нужно будет срочно искать нормальную, то есть стойкую к морозу «незамерзайку».

И, желательно, не по цене элитного виски. Напомним, вкратце о видах незамерзающей жидкости для омывателя. Самые дешевые — на основе метилового спирта. Торговля ими в нашей стране запрещена, однако зимой их все равно можно купить без проблем. Заметно более дорогие «незамерзайки» — на основе изопропилового спирта. Их совершенно официально в нашей стране делают и продают масса производителей. Помимо большей дороговизны, изопропанол отличается отвратительным химическим запахом. Чтобы его замаскировать в такие «незамерзайки» добавляют разнообразные отдушки, из-за чего амбрэ от такой жидкости становится совершенно мерзотным.