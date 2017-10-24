Как выбрать хорошую и недорогую незамерзающую жидкость, которая не замерзает

Наступление морозной погоды в очередной раз вынудило автовладельцев вспомнить о подзабытой за летние месяцы проблеме: огромное количество зимних «омываек» для лобового стекала позорно замерзают даже при не особо сильном морозе. Это вынуждает регулярно искать места, где продают «незамерзайку», которая действительно не замерзает.
Максим Строкер

Чтобы избавиться от замерзшей в бачке омывателя лобового стекла «незамерзайки», нужно где-то отогреть машину в каком-нибудь помещении, и выбрызгать жидкость на лобовое стекло. Каким бы муторным и дурно пахнущим (из-за отдушки в «омывайке») это занятие ни оказалось. Еще один способ избавиться от заледеневшей «якобынезамерзайки» — воспользоваться услугами автомойки. Для этого следует попросить мойщика вставить шланг с текущей теплой водой в горловину бачка. Проточная вода довольно быстро растопит лед и удалит некондиционную жидкость. Вытекать все это будет в подкапотное пространство, но ту уж не до сантиментов. После этого нужно будет срочно искать нормальную, то есть стойкую к морозу «незамерзайку».

И, желательно, не по цене элитного виски. Напомним, вкратце о видах незамерзающей жидкости для омывателя. Самые дешевые — на основе метилового спирта. Торговля ими в нашей стране запрещена, однако зимой их все равно можно купить без проблем. Заметно более дорогие «незамерзайки» — на основе изопропилового спирта. Их совершенно официально в нашей стране делают и продают масса производителей. Помимо большей дороговизны, изопропанол отличается отвратительным химическим запахом. Чтобы его замаскировать в такие «незамерзайки» добавляют разнообразные отдушки, из-за чего амбрэ от такой жидкости становится совершенно мерзотным.

Наименее вредные для человеческого организма «омывайки» — на основе этилового спирта. Но они же и самые дорогие. Реальная способность противостоять холоду и минимальная вонючесть — вот главные требования к незамерзающей жидкости. Если она превращается в студень при температуре значительно выше указанной на этикетке, значит производитель не долил в нее спирта. Этим частенько грешат полулегальные производители. Вот несколько советов, как с большой долей вероятности выбрать нормальную «незамерзайку». Прежде всего, ищите жидкость в прозрачной таре. Честному производителю нечего скрывать. Если на дне канистры имеется какой-то осадок — лучше с такой «химией» не связываться. Обращайте внимание на пробку «баклаги».

Она должна быть качественной и не открытой. Чтобы оценить степень «вонючести» жидкости можно поднести горловину канистры к носу и принюхаться. По-настоящему мерзкая отдушка прорвется даже сквозь герметичную резьбу и достигнет ваших ноздрей. Лучший признак, по которому можно судить о незамерзаемости «незамерзайки» — место ее продажи. На цену ориентироваться не стоит — самая дорогая и фирменная вполне может оказаться самой вонючей и нестойкой к замерзанию. Имейте в виду: в отапливаемом помещении все «омывайки» жидкие. И только у продавца, который смело выставляет пирамиду канистр на мороз, можно надеяться приобрести гарантированно незамерзающую «незамерзайку».

зимние шины
24 октября 2017
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