Назван идеальный кузов для семейного автомобиля

Для большинства российских семей машина далеко не роскошь, а насущная необходимость, незаменимая в хозяйстве. При выборе марки, модели и типа кузова, прежде всего приходится руководствоваться финансовыми возможностями, которых, как правило, всегда не хватает на желаемый результат. Поэтому папе приходится забыть о вожделенном «вездеходе», маме — о гламурной модели, а детям — о картингах. Баланс между возможностями и потребностями — едва ли не единственный критерий выбора семейного автомобиля для средней российской ячейки общества, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Статистика первичного авторынка в нашей стране от Ассоциации европейского бизнеса свидетельствует, что самыми популярными моделями остаются российские и корейские бюджетники В-класса: KIA Rio, LADA Granta, LADA Vesta, Hyundai Solaris, VW Polo, а также бюджетные компактные кроссоверы: Hyundai Creta, Renault Duster, LADA XRAY, Ranault Captur, Chevrolet Niva. Что касается вторичного рынка, то здесь ко всему прочему наши соотечественники могут себе позволить подержанные седаны С и В-сегмента. Итак, в ТОП-10 самых востребованных машин с пробегом входят Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и VW Passat. На этих автомобилях ездит Россия. И, повторимся, такой выбор продиктован в значительной степени финансовыми возможностями.