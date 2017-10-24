Назван идеальный кузов для семейного автомобиля

Фото www.blogs.mcgill.ca
Папа мечтает о большом полноприводном внедорожнике для рыбалки и охоты в любую погоду. Мама прицелилась на роскошное премиум-купе на зависть подругам. А детям подавай картинг. Как выбрать автомобиль для всего честного семейства, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Для большинства российских семей машина далеко не роскошь, а насущная необходимость, незаменимая в хозяйстве. При выборе марки, модели и типа кузова, прежде всего приходится руководствоваться финансовыми возможностями, которых, как правило, всегда не хватает на желаемый результат. Поэтому папе приходится забыть о вожделенном «вездеходе», маме — о гламурной модели, а детям — о картингах. Баланс между возможностями и потребностями — едва ли не единственный критерий выбора семейного автомобиля для средней российской ячейки общества, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Статистика первичного авторынка в нашей стране от Ассоциации европейского бизнеса свидетельствует, что самыми популярными моделями остаются российские и корейские бюджетники В-класса: KIA Rio, LADA Granta, LADA Vesta, Hyundai Solaris, VW Polo, а также бюджетные компактные кроссоверы: Hyundai Creta, Renault Duster, LADA XRAY, Ranault Captur, Chevrolet Niva. Что касается вторичного рынка, то здесь ко всему прочему наши соотечественники могут себе позволить подержанные седаны С и В-сегмента. Итак, в ТОП-10 самых востребованных машин с пробегом входят Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и VW Passat. На этих автомобилях ездит Россия. И, повторимся, такой выбор продиктован в значительной степени финансовыми возможностями.

Если же исходить преимущественно из потребностей, то большинство семей с двумя малолетними детьми главным критерием выбора семейной машины назвали вместительность и большой объем багажника. Следовательно одним из первых вопросов, с которым необходимо определиться родителям: какой выбрать кузов? Самыми выдающимися грузовыми отсеками могут похвастаться универсалы, кроссоверы и минивэны. Первые и последние на нашем рынке совсем не в чести, поэтому сперва приводим объем багажников самых популярных субкомпактных SUV стоимостью до миллиона рублей:

  1. Hyundai Creta — 402/1396 л
  2. Renault Duster — 408/1570 л или 475/1636 л в зависимости от привода
  3. LADA XRAY — 361/1207 л
  4. Ranault Captur — 387/1200 л
  5. Chevrolet Niva — 320/650 л

А ведь, например, у таких более доступных седанов В-класса, как Hyunda Solaris и Renault Logan объем багажного отделения больше — 480 и 510 л соответственно. С другой стороны, в грузовой отсек зачастую приходится помещать сразу две коляски или два детских велосипеда, а в этом случае более вместительным будет высокий отсек, которым располагают авто в кузове SUV либо универсал.

Поэтому приводим объем багажников малоразмерных SUV стоимостью до двух миллионов рублей:

  1. VW Tiguan — 615/1655 л
  2. Peugeot 3008 — 591/1670 л.
  3. Toyota RAV4 — 577/1645 л
  4. KIA Sportage — 466/1455 л
  5. Mazda CX-5 — 442/1525 л
  6. Nissan Qashqai — 430/1855 л

Справедливости ради, укажем параметры отсеков и базовые цены универсалов класса C:

  1. Skoda Octavia — 588/1718 л (от 1 208 000 ₽)
  2. KIA Сeed CW— 528/1642 л (от 899 900 ₽)
  3. Ford Focus — 476/1502 л (от 926 000 ₽)

И только за один универсал наш народ уверенно проголосовал рублем — LADA Largus. И это легко понять: при стоимости от 529 900 до 675 400 «деревянных» размер его багажника составляет космические 560/2350 л. Причем предлагаются семиместные модификации.

Что касается минивенов (не путать с микроавтобусами), то на нашем рынке их остались единицы и в основном — это представители премиального класса. Исходя из этого, выделим самые доступные — Citroёn C4 Picasso — 537/1851 л (от 1 729 000 ₽), Citroёn C4 Grand Picasso - 643/2181– от 1 674 000 рублей

Так что самые предпочтительные и доступные варианты кузовов для семейного авто — это SUV и универсалы. Об их преимуществах и недостатках «АвтоВзгляд» уже писал.

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24 октября 2017
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