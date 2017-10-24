Почему турбированный мотор можно глушить сразу после остановки

Главная «страшилка» владельцев машин с наддувным мотором — выход из строя турбины — перестала, на самом деле, быть актуальной. Однако до сих пор встречаются знатоки, советующие после парковки какое-то время дать турбодвигателю какое-то время поработать на холостых оборотах для охлаждения системы наддува.
Максим Строкер

Одно время считалось чем-то вроде аксиомы: купил машину с турбированным мотором — обязательно оборудуй ее турботаймером, если не хочешь быстро «запороть» наддув. Это объяснялось просто. Турбинное колесо во время работы чаще всего вращается в масляной пленке, хотя иногда для этой цели используют подшипники. При полной нагрузке оно разогревается порой до 800º-900º С. Нагрев происходит как из-зи выхлопных газов, проходящих через приводящую крыльчатку, так и за счет трения колеса в опорах. Для сравнения, на холостом ходу мотора температура турбины падает до 100º.

Охлаждение турбоагрегата осуществляется преимущественно маслом, нагнетаемым из системы смазки мотора. Гораздо реже для снижения его температуры подводят антифриз от системы охлаждения двигателя. Как бы то ни было, но при выключении мотора останавливается прокачка масла и, соответственно, его поступление к требующим охлаждения частям турбокомпрессора. Когда они перегреты, контактирующая с ними в этот момент смазка «перегорает» и закоксовывается в виде твердого налета. При последующем пуск мотора эти частички перемалываются и превращаются в абразив, который разрушает высокопрецезионные поверхности трения турбокомпрессора.

Для предупреждения этого коксования масла и придумали такую штуку как турботаймер. После выключения водителем зажигания он заставляет двигатель работать еще несколько минут в режиме холостого хода. За это время прокачиваемое им масло охлаждает турбину до приемлемой температуры и кода мотор в конце концов глохнет, оставшееся в ней масло остается маслом. Мало того, что далеко не все водители в свое время обращали внимание на подобные технические тонкости и глушили свои турбодвигатели сразу после остановки. А вскоре приходили к дилеру марки с претензиями и гарантийным случаем — поломкой турбины.

Автопроизводителям это совершенно не нравилось. С другой стороны, наличие в машине системы турботаймера сильно облегчало задачу для автоугонщика. Разработчики систем турбонаддува разных автобрендов подумали-подумали, и нашли простейшее решение: в большинстве современных торбонагнетателей система подачи масла получила увеличенную мощность, прокачивая большие объемы смазки. Благодаря этому охлаждение узла стало намного эффективнее, чем у турбомоторов предыдущих поколений. А если в нем и появляются абразивные продукты коксования масла из-за местного перегрева, то увеличенный ток масла их мгновенно смывает и они ничего не успевают испортить. Таким образом, смысл не сразу глушить современный турбированный мотор отсутствует в принципе.

двигатель, мототехника, моторное масло
24 октября 2017
2014

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