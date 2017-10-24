Почему турбированный мотор можно глушить сразу после остановки

Одно время считалось чем-то вроде аксиомы: купил машину с турбированным мотором — обязательно оборудуй ее турботаймером, если не хочешь быстро «запороть» наддув. Это объяснялось просто. Турбинное колесо во время работы чаще всего вращается в масляной пленке, хотя иногда для этой цели используют подшипники. При полной нагрузке оно разогревается порой до 800º-900º С. Нагрев происходит как из-зи выхлопных газов, проходящих через приводящую крыльчатку, так и за счет трения колеса в опорах. Для сравнения, на холостом ходу мотора температура турбины падает до 100º.

Охлаждение турбоагрегата осуществляется преимущественно маслом, нагнетаемым из системы смазки мотора. Гораздо реже для снижения его температуры подводят антифриз от системы охлаждения двигателя. Как бы то ни было, но при выключении мотора останавливается прокачка масла и, соответственно, его поступление к требующим охлаждения частям турбокомпрессора. Когда они перегреты, контактирующая с ними в этот момент смазка «перегорает» и закоксовывается в виде твердого налета. При последующем пуск мотора эти частички перемалываются и превращаются в абразив, который разрушает высокопрецезионные поверхности трения турбокомпрессора.