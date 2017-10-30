Что категорически нельзя перевозить в машине

Понятное дело, везде и всегда в машине нельзя перемещать запрещенные для хранения предметы и вещества, каковыми считаются оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотики, а также вредные и опасные для здоровья химические соединения. Если что-нибудь из этого найдут внутри вашего авто без соответствующего разрешения, вам придется нести уголовную ответственность. С огнестрельным оружием все понятно, а вот прежде чем брать с собой в поездку нож, следует свериться с ГОСТом Р 51215−98, не является ли он «холодняком».

Убитый дикий зверь, найденный в багажнике во время запрета охоты или на территории охраняемого природного заповедника, будет считаться доказательством противозаконной охоты, если у вас не будет на трофей соотвествующих документов. Так же как и нелегальный улов рыбы, обнаруженный в вашем авто, если вас остановили в районе охраняемого водохранилища, может стать поводом для возбуждения административного или даже уголовного дела. Основанием для административного штрафа послужит найденная у вас в машине елка или любое другое незаконно срубленное дерево.