Что категорически нельзя перевозить в машине

Фото www.ar15.com
Запрещенным грузом могут считаться самые безобидные предметы. Например, если вы пересекаете государственную границу, лишний цветок в горшке, пачка сигарет или литр бензина в канистре могут сойти за контрабанду. Поэтому важно не только, что вы перевозите, но и где, когда и в каких объемах.
Иван Флягин

Понятное дело, везде и всегда в машине нельзя перемещать запрещенные для хранения предметы и вещества, каковыми считаются оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотики, а также вредные и опасные для здоровья химические соединения. Если что-нибудь из этого найдут внутри вашего авто без соответствующего разрешения, вам придется нести уголовную ответственность. С огнестрельным оружием все понятно, а вот прежде чем брать с собой в поездку нож, следует свериться с ГОСТом Р 51215−98, не является ли он «холодняком».

Убитый дикий зверь, найденный в багажнике во время запрета охоты или на территории охраняемого природного заповедника, будет считаться доказательством противозаконной охоты, если у вас не будет на трофей соотвествующих документов. Так же как и нелегальный улов рыбы, обнаруженный в вашем авто, если вас остановили в районе охраняемого водохранилища, может стать поводом для возбуждения административного или даже уголовного дела. Основанием для административного штрафа послужит найденная у вас в машине елка или любое другое незаконно срубленное дерево.

Пункт 23 ПДД прямо указывает, что масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для этого транспортного средства. Перевозить поклажу можно при условии, что она не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства. При этом груз не должен закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствовать восприятию сигналов, подаваемых рукой, не создавать шума, не пылить, не загрязнять дорогу и окружающую среду.

Напомним, груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз». А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости еще и спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.

«АвтоВзгляд» уже писал, что нельзя перевозить в багажниках «легковушек» живых людей, однако имейте в виду, что у представителя правоохранительных органов возникнет масса дополнительных вопросов, если в вашей машине обнаружится труп.

автоправо, штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, дорога
30 октября 2017
1639
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы