Почему машина зимой начинает «есть» больше топлива

Что делать, если начиная с поздней осени машина заметно увеличила расход топлива? На самом деле — ровным счетом ничего. Все в порядке: просто в связи с холодами чуть-чуть изменились условия эксплуатации.
Максим Строкер

С наступлением холодов многие автовладельцы отмечают, что при тех же ежедневных пробегах, что и раньше им приходится чаще заезжать на АЗС. Или бортовой компьютер начинает показывать более крупную цифирь среднего расхода топлива. Возможно, конечно, что это «вылезли» какие-то проблемы — например, нарушения в работе форсунок, датчиков двигателя или системы зажигания. Но скорее всего, подозревать худшее и мчаться на диагностику на СТО не нужно. Почти наверняка с машиной все в порядке, просто на улице стало холодно и это обстоятельство спровоцировало изменения условий эксплуатации авто, обернувшееся ростом потребления топлива.

Одна причина увеличения расхода просто напрашивается — это прогрев машины перед поездкой, хотя далеко не все водители зимой специально греют мотор на холостых оборотах перед началом движения. У большинства это происходит ненамеренно. Машину заводят, а потом приступают к очистке ее от снега и отскребанию стекол ото льда. А тем временем мотор молотит на холостых оборотах и тратит «лишнее» топливо.

Некоторые машины, чаще всего оснащенные дизельными движками, оборудованы дополнительным подогревателем силового агрегата или салона. Такое оборудование используется в основном зимой. Поскольку горючее в такой подогреватель поступает из бака авто, то это самым непосредственным образом сказывается на общем потреблении топлива.

Следующая дополнительная «статья расхода» горючего связана с тем, что зимой авто, как правило, ездит на зимней резине. Такие колеса заметно отличаются от летних покрышек. Зимнее колесо сделано из более мягкой резиновой смеси и, как правило, имеет более «зубастый» рисунок протектора. Оба этих фактора прямо влияют на такую характеристику, как сопротивление качению. Таким образом, движение на зимней резине требует больших затрат энергии, чем в случае с летней резиной и, в конечном счете, дополнительных трат топлива.

Наконец, зима это время, когда холодно и световой день короток. Из-за этого автовладельцы вынуждены гораздо более интенсивно пользоваться световыми приборами и всевозможными системами электроподогрева — сидений, стекол, боковых зеркал, рулевого колеса. Не говоря уже о повышенных энергозатратах на холодный пуск мотора. По сравнению с летним временем, зимой генератору машины приходится трудиться гораздо более интенсивно, забирая дополнительную мощность от мотора. Дополнительные усилия на привод элктрогенератора также приводят к повышению среднего расхода топлива.

На повышенное «зимнее» потребление горючего влияют также мощнейшие заторы на дорогах, которые случаются почти после каждого снегопада. Таким образом, если ваша машина с приходом зимы стала «жрать» на литр-другой больше топлива, не переживайте — так и должно быть.

бензин, мототехника, дизельное топливо
1 ноября 2017
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