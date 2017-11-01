Почему машина зимой начинает «есть» больше топлива

С наступлением холодов многие автовладельцы отмечают, что при тех же ежедневных пробегах, что и раньше им приходится чаще заезжать на АЗС. Или бортовой компьютер начинает показывать более крупную цифирь среднего расхода топлива. Возможно, конечно, что это «вылезли» какие-то проблемы — например, нарушения в работе форсунок, датчиков двигателя или системы зажигания. Но скорее всего, подозревать худшее и мчаться на диагностику на СТО не нужно. Почти наверняка с машиной все в порядке, просто на улице стало холодно и это обстоятельство спровоцировало изменения условий эксплуатации авто, обернувшееся ростом потребления топлива.

Одна причина увеличения расхода просто напрашивается — это прогрев машины перед поездкой, хотя далеко не все водители зимой специально греют мотор на холостых оборотах перед началом движения. У большинства это происходит ненамеренно. Машину заводят, а потом приступают к очистке ее от снега и отскребанию стекол ото льда. А тем временем мотор молотит на холостых оборотах и тратит «лишнее» топливо.

Некоторые машины, чаще всего оснащенные дизельными движками, оборудованы дополнительным подогревателем силового агрегата или салона. Такое оборудование используется в основном зимой. Поскольку горючее в такой подогреватель поступает из бака авто, то это самым непосредственным образом сказывается на общем потреблении топлива.