Чем опасны морозы для автомобиля

Но самое опасное, что может навредить автомобилю в сильный мороз — это застывшая и вязкая жидкость в гидравлических системах автомобиля. Если вода на морозе превращается в лед, то даже самые морозоустойчивые растворы в лютую стужу густеют и становятся более вязкими, теряя свои основные свойства и причиняя тем самым непоправимый вред важнейшим механизмам, узлам и агрегатам. Это касается масла в двигателе и коробке переключения передач, тормозной и охлаждающей жидкости в соответствующих системах, смазки шарниров подвески, содержимого амортизаторов и гидроусилителя, электролита в аккумуляторе.

Чтобы не подвергать автомобиль серьезным испытаниям лучше соблюдать несколько правил. Даже если на сильном морозе двигатель на холостых оборотах прогрет до рабочих температур, это не значит, что до конца «оттаяли» все остальные гидравлические системы. Поэтому, трогаясь с места и преодолевая первые километры пути в трескучую стужу, двигайтесь медленно, не более 40 км в час, избегайте неровного дорожного покрытия, по возможности максимально сокращая нагрузку на подвеску. На первых порах будьте готовы к неадекватной работе тормозной системы из-возможного обледенения тормозных дисков и колодок. Обращайтесь с педалями ласково и нежно.

Как показывает практика, обычно все системы приходят в норму после четырех — пяти километров пути по ровной дороге. Кроме того, будьте готовы, что в мороз на скорости 60 км в час вдруг появятся вибрации на руле из-за налипшего на колеса льда и снега. В этом случае придется заехать на мойку и промыть колеса струей воды под высоким давлением.