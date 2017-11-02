Чем опасны морозы для автомобиля

Ни для кого не секрет, что на сильном морозе пластик становится хрупким, резина — твердой, а жидкость — вязкой. Больше всего пластиковых деталей находится в салоне, поэтому, погружаясь бодрым морозным утром за руль, будьте осторожны в обращении с подрулевыми переключателями, ручками дверей, рычагами ручных регулировок кресел и прочими мелкими элементами из этого хрупкого материала. Кроме того, в сильный мороз легко ломаются подкрылки и брызговики. Отправляясь в холодном автомобиле в путь, не удивляйтесь, почему вдруг на каждой мало-мальской кочке и ямке заиндевевший салон в разных углах разражается звонким скрипом.
В автомобиле из резины сделаны не только шины и «дворники». Этот материал используется в сайлентблоках подвески, чтобы гасить колебания между деталями, из него изготавливаются защитные пыльники и прокладки для сохранения герметичности в узлах и агрегатах, а резиновые патрубки задействованы в различных гидравлических системах автомобиля. На трескучем морозе резина теряет свою прочность и эластичность, а если она уже старая и изношенная, на ней могут появится трещины.