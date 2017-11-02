Чем опасны морозы для автомобиля

Фото www.popularmechanics.com
Накануне зимы полезно напомнить, что физика неумолима и под воздействием низких температур многие материалы и вещества меняют свои свойства. Как морозы сказываются на работе узлов и механизмов в автомобиле, разобрался «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Ни для кого не секрет, что на сильном морозе пластик становится хрупким, резина — твердой, а жидкость — вязкой. Больше всего пластиковых деталей находится в салоне, поэтому, погружаясь бодрым морозным утром за руль, будьте осторожны в обращении с подрулевыми переключателями, ручками дверей, рычагами ручных регулировок кресел и прочими мелкими элементами из этого хрупкого материала. Кроме того, в сильный мороз легко ломаются подкрылки и брызговики. Отправляясь в холодном автомобиле в путь, не удивляйтесь, почему вдруг на каждой мало-мальской кочке и ямке заиндевевший салон в разных углах разражается звонким скрипом.

В автомобиле из резины сделаны не только шины и «дворники». Этот материал используется в сайлентблоках подвески, чтобы гасить колебания между деталями, из него изготавливаются защитные пыльники и прокладки для сохранения герметичности в узлах и агрегатах, а резиновые патрубки задействованы в различных гидравлических системах автомобиля. На трескучем морозе резина теряет свою прочность и эластичность, а если она уже старая и изношенная, на ней могут появится трещины.

Но самое опасное, что может навредить автомобилю в сильный мороз — это застывшая и вязкая жидкость в гидравлических системах автомобиля. Если вода на морозе превращается в лед, то даже самые морозоустойчивые растворы в лютую стужу густеют и становятся более вязкими, теряя свои основные свойства и причиняя тем самым непоправимый вред важнейшим механизмам, узлам и агрегатам. Это касается масла в двигателе и коробке переключения передач, тормозной и охлаждающей жидкости в соответствующих системах, смазки шарниров подвески, содержимого амортизаторов и гидроусилителя, электролита в аккумуляторе.

Чтобы не подвергать автомобиль серьезным испытаниям лучше соблюдать несколько правил. Даже если на сильном морозе двигатель на холостых оборотах прогрет до рабочих температур, это не значит, что до конца «оттаяли» все остальные гидравлические системы. Поэтому, трогаясь с места и преодолевая первые километры пути в трескучую стужу, двигайтесь медленно, не более 40 км в час, избегайте неровного дорожного покрытия, по возможности максимально сокращая нагрузку на подвеску. На первых порах будьте готовы к неадекватной работе тормозной системы из-возможного обледенения тормозных дисков и колодок. Обращайтесь с педалями ласково и нежно.

Как показывает практика, обычно все системы приходят в норму после четырех — пяти километров пути по ровной дороге. Кроме того, будьте готовы, что в мороз на скорости 60 км в час вдруг появятся вибрации на руле из-за налипшего на колеса льда и снега. В этом случае придется заехать на мойку и промыть колеса струей воды под высоким давлением.

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2 ноября 2017
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