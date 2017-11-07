Чем опасна зимняя резина зимой

glavshina-spb.ru
Далеко не всегда, как выясняется, «переобуть» машину к сезону — благо. Зимняя резина может сыграть немало злых шуток с автовладельцем, опрометчиво доверившимся «сказкам» маркетологов шинных концернов и транспортных чиновников.
Максим Строкер

Выросло уже целое поколение автомобилистов, которое почти поголовно уверено, что главный залог безопасной езды в холодное время года — наличие у машины зимних покрышек. Эти люди даже не подозревают, что зимой, в принципе, тоже можно ездить и на летней резине. В СССР, к примеру, была просто автомобильная резина (а не летняя и зимняя), которая не впишется в современные стандарты даже для самых бюджетных и простеньких летних покрышек. И на этом «лете» вся страна как-то ездила круглы год и не убивалась. А сейчас, едва «ответственные руководители» вякнут с экранов, что пора менять летнюю резину на зимнюю, граждане мчатся устраивать очереди перед шиномонтажными мастерскими.

Повышенная внушаемость в «колесном» смысле опасна потому, что слепая вера в зимнюю резину не позволяет видеть очевидные «подводные камни», возникающие при эксплуатации таких колес. Прежде всего, хочется особенно «поздравить» автовладельцев, поставивших зимние покрышки на свои авто сразу после того как примерно три недели назад в электронных и печатных СМИ разноколиберные чиновники и самопровозглашенные «автоэксперты» стали выступать с соответствующими советами и рекомендациями. В результате зимние покрышки почти уже месяц как катаются по дорогам европейской части России в условиях положительных температур, то есть ускоренно изнашиваются (стирают резину и теряют шипы) на совершенно не скользком асфальте.

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Как говорится, мелочь, а неприятно — в будущем придется покупать новые зимние колеса раньше, чем могло бы быть. Но это, в принципе ерунда, на безопасность (мы же колеса меняем ради нее родимой!) не влияющая.

Куда печальней то, что установка зимней резины может наоборот, спровоцировать аварию. Сейчас стало обязательным клеить знак «Ш» на стекла машин, оснащенных шипованной резиной. Лепят его обычно на заднее стекло, предупреждая едущих сзади о якобы укороченном тормозном пути машины «на шипах».

На самом деле этот знак нужно вешать не сзади, а на передней части авто. Во-первых, чтобы инспектора ДПС издалека видели, водителя какой машины можно оштрафовать ша 500 рублей за его отсутствие. А во-вторых, — чтобы во впереди идущих транспортных средствах знали: у них на хвосте авто, которое на чистом и свободном ото льда асфальте тормозит гораздо хуже, чем машина без шипов в колесах. Дело в том, что шипы помогают лишь на льду, а по асфальту или бетону они тормозят примерно также «замечательно» как и стальные коньки, то есть никак. Получается, что смена резины на зимнюю «шиповку», особенно в городах, где с проезжей части снег убирают неплохо, лишь снижает безопасность вождения.

колеса, шины, зимние шины
7 ноября 2017
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