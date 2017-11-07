Чем опасна зимняя резина зимой

Выросло уже целое поколение автомобилистов, которое почти поголовно уверено, что главный залог безопасной езды в холодное время года — наличие у машины зимних покрышек. Эти люди даже не подозревают, что зимой, в принципе, тоже можно ездить и на летней резине. В СССР, к примеру, была просто автомобильная резина (а не летняя и зимняя), которая не впишется в современные стандарты даже для самых бюджетных и простеньких летних покрышек. И на этом «лете» вся страна как-то ездила круглы год и не убивалась. А сейчас, едва «ответственные руководители» вякнут с экранов, что пора менять летнюю резину на зимнюю, граждане мчатся устраивать очереди перед шиномонтажными мастерскими.

Повышенная внушаемость в «колесном» смысле опасна потому, что слепая вера в зимнюю резину не позволяет видеть очевидные «подводные камни», возникающие при эксплуатации таких колес. Прежде всего, хочется особенно «поздравить» автовладельцев, поставивших зимние покрышки на свои авто сразу после того как примерно три недели назад в электронных и печатных СМИ разноколиберные чиновники и самопровозглашенные «автоэксперты» стали выступать с соответствующими советами и рекомендациями. В результате зимние покрышки почти уже месяц как катаются по дорогам европейской части России в условиях положительных температур, то есть ускоренно изнашиваются (стирают резину и теряют шипы) на совершенно не скользком асфальте.