Как можно оплатить заправку автомобиля с телефона

Приложение «Яндекс.Заправки» пока работает только с «Лукойлом», имеющим одну из самых разветвленных сетей АЗС по стране, однако в ближайшем будущем планируется расширить круг партнеров и включить в него другие топливные компании.

Сервис работает следующим образом. Для начала он показывает водителю ближайшую заправочную станцию. Подъехав к колонке, вы выбираете в приложении ее номер, литраж или сумму, на которую хотите заправиться. Оплата производится через «Яндекс.Деньги», картой Mastercard или Maestro. Комиссия за операции при пользовании сервисом не взимается, зато сохраняется действие всех скидок и спецпредложений. При добавлении в приложение номера карты лояльности сети «Лукойл», можно копить баллы.

— Компания «Лукойл» всегда лидировала в запуске инновационных сервисов. И «Яндекс.Заправки» — не исключение. Сервис помогает в ситуациях, когда ценность приобретает каждое мгновение. Учитывая желание водителя заправиться как можно скорее и принимая во внимание широкое использование бесконтактных и онлайн-технологий, полагаем, что спрос на оплату через приложение будет высоким, — говорит Денис Рюпин, генеральный директор «Ликард», дочерней компании «Лукойла».

Кстати, по данным «Яндекс.Денег» средний чек на АЗС в 2017 году составлял 774 рубля.