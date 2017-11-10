Как быстрее всего прогреть салон машины

Существует несколько приемов, помогающих значительно ускорить прогрев салона машины после ночной стоянки на морозе. Первый из них заключается в том, что сразу после пуска мотора нужно тронуться с места и ехать по своим делам. Однако подобный вариант подойдет далеко не каждому и не всегда. Многие предпочитают не насиловать двигатель и трансмиссию «на холодную» и прогревает авто на холостых оборотах двигателя. Что же делать ели хочешь в салоне тепла и побыстрей? Главный его источник в машине, как известно, — «печка». Но чтобы она максимально быстро прогревала салон ею нужно грамотно пользоваться.

Во-первых, следует перевести климатическую систему авто в режим «рециркуляции» — чтобы ей приходилось греть не ледяной забортный воздух, а уже слегка теплый из салона. Благодаря этому атмосфера внутри машины достигнет комфортной температуры гораздо быстрее. В таком режиме, правда, повышается вероятность запотевания стекол в авто, поскольку выдыхаемая человеком влага не будет уходить наружу, а станет циркулировать по замкнутому кругу. Но это, согласитесь, не самая страшная расплата за островок тепла посреди трескучих морозов. К тому же влага вскоре уйдет — как только вы потом переведете кондиционер на забор наружного воздуха. Но одной лишь «печкой» ресурсы для нагрева салона не исчерпываются.