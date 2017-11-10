Как быстрее всего прогреть салон машины

Необходимость прогревать зимой салон авто — с его заиндевевшим пластиком руля и ледяными сидений — ежедневно прямо с утра портит настроение тысячам автовладельцев. Но есть несколько способов сократить ежедневные «периоды охлаждения».
Максим Строкер

Существует несколько приемов, помогающих значительно ускорить прогрев салона машины после ночной стоянки на морозе. Первый из них заключается в том, что сразу после пуска мотора нужно тронуться с места и ехать по своим делам. Однако подобный вариант подойдет далеко не каждому и не всегда. Многие предпочитают не насиловать двигатель и трансмиссию «на холодную» и прогревает авто на холостых оборотах двигателя. Что же делать ели хочешь в салоне тепла и побыстрей? Главный его источник в машине, как известно, — «печка». Но чтобы она максимально быстро прогревала салон ею нужно грамотно пользоваться.

Во-первых, следует перевести климатическую систему авто в режим «рециркуляции» — чтобы ей приходилось греть не ледяной забортный воздух, а уже слегка теплый из салона. Благодаря этому атмосфера внутри машины достигнет комфортной температуры гораздо быстрее. В таком режиме, правда, повышается вероятность запотевания стекол в авто, поскольку выдыхаемая человеком влага не будет уходить наружу, а станет циркулировать по замкнутому кругу. Но это, согласитесь, не самая страшная расплата за островок тепла посреди трескучих морозов. К тому же влага вскоре уйдет — как только вы потом переведете кондиционер на забор наружного воздуха. Но одной лишь «печкой» ресурсы для нагрева салона не исчерпываются.

Не стоит забывать, что системы обогрева сидений, рулевого колеса и стекол (заднего и лобового) — тоже достаточно серьезные источники тепла. Конечно, по эффективности нагрева с мотором они даже суммарно не сравняются, но существенную лепту в борьбу с холодом внести могут вполне. Поэтому включаем и их. Причем обогрев «пятой точки» нужно включить на максимальную мощность. Обогревы стекол особого «плюса» салонному воздуху не добавит. Но у них иная функция в данном случае: они предотвратят (или резко снизят) утечку тепла из воздуха внутри авто в окружающую атмосферу через заднее и лобовое стекла.

Помимо этих электронагревательных устройств, можно озаботиться заранее и приобрести портативный автомобильный электронагреватель воздуха. Подобные устройства подключаются к гнезду прикуривателя и могут оказаться очень кстати еще и когда требуется отогреть, например, озябшие во время очистки машины от снега руки. Оговоримся, что столь «залповое» применение всевозможных электрических источников тепла сильно истощает аккумулятор. Поэтому использовать их стоит лишь перед достаточно дальней поездкой, за время которой автомобильная батарея успеет вновь зарядиться.

автосалоны, мототехника
10 ноября 2017
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