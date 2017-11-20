Где безопаснее ставить детское кресло в машине

Слева (за спиной водителя) или справа (за передним пассажиром) будет безопасней сидеть в машине вашему ребенку? Единого мнения среди автовладельцев по этому вопросу не существует. Хотя краш-тесты уже давно дали ответ на этот вопрос.
Максим Строкер

Большинство водителей-родителей убеждены, что самое безопасная позиция для ребенка в машине, а следовательно и лучшее место для установки детского автокресла — за спиной водителя. Мотивируется это мнение тем, что, якобы, в случае дорожного происшествия, водитель повинуется инстинкту самосохранения и старается отвернуть от надвигающейся на него опасности. А поскольку ребенок сидит прямо у него за спиной, то и для малыша уменьшается шансы пострадать.

Приверженцы же установки автокресла на правое заднее пассажирское сиденье объясняют свою позицию тем, что «там хоть ненамного, но дальше от встречки». Доводы обеих сторон, на самом деле, не выдерживают даже примитивной критики. И действительно, ведь помимо лобовых ДТП со встречным транспортом (от которых обычно пытаются отруливать водители) существуюю еще и касательные столкновения как со встречными, так и с попутными авто. А еще случаются боковые удары. Какой из перечисленных вариантов несчастья может случиться — никому заранее не известно. Следовательно, никто точно не знает, в какой части машины при какой конкретной аварии ребенок будет более защищен.

На самом деле, наиболее безопасным местом в машине является ее геометрический центр — как область равноудаленная от опасности с любой стороны. Соответственно, безопаснее всего ставить детское кресло посередине заднего пассажирского сиденья. Однако не в каждой модели машины предусмотрен ремень безопасности для среднего заднего пассажира. А ведь только с его помощью можно закрепить детское кресло в требуемом месте. Тем более, что скобы для установки автокресел стандарта ISOFIX у подавляющего большинства машин имеются лишь справа и слева, но никак не по центру заднего дивана.

В связи с этим, у родителей остается лишь выбор между одинаково небезопасными позициями для детского кресла — справа или слева сзади. И в этом случае на первый план при выборе между этой парой «зол» выходят исключительно личные фобии или беспочвенные, но, как правило, крайне прочные родительские «убеждения», о которых мы говорили в начале заметки. Либо, если у взрослых все в порядке со здравым смыслом, выбор места установки автокресла строится на соображениях прагматических: где удобней контролировать ребенка и общаться с ним в дороге, там и ставят кресло — кому-то больше нравится справа по ходу авто, а кому-то слева.

безопасность дорожного движения
20 ноября 2017
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