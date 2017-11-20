Где безопаснее ставить детское кресло в машине

Большинство водителей-родителей убеждены, что самое безопасная позиция для ребенка в машине, а следовательно и лучшее место для установки детского автокресла — за спиной водителя. Мотивируется это мнение тем, что, якобы, в случае дорожного происшествия, водитель повинуется инстинкту самосохранения и старается отвернуть от надвигающейся на него опасности. А поскольку ребенок сидит прямо у него за спиной, то и для малыша уменьшается шансы пострадать.

Приверженцы же установки автокресла на правое заднее пассажирское сиденье объясняют свою позицию тем, что «там хоть ненамного, но дальше от встречки». Доводы обеих сторон, на самом деле, не выдерживают даже примитивной критики. И действительно, ведь помимо лобовых ДТП со встречным транспортом (от которых обычно пытаются отруливать водители) существуюю еще и касательные столкновения как со встречными, так и с попутными авто. А еще случаются боковые удары. Какой из перечисленных вариантов несчастья может случиться — никому заранее не известно. Следовательно, никто точно не знает, в какой части машины при какой конкретной аварии ребенок будет более защищен.