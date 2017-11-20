Как правильно перевозить в автомобиле новорожденного

Фото: www.munchkin.co.uk
Только что родившийся человечек совершенно не приспособлен к жизни, и особенно — в нашем технократическом обществе. Даже дома его подстерегает масса разнообразных опасностей, от которых спасти может только забота родителей. Что же говорить об улице, или еще хуже — о поездке на автомобиле, садясь в который и взрослые подвергают себя повышенному риску.
Эдуард Раскин

В отличие от взрослого человека, у новорожденных мягкие и гибкие кости, много хрящевой ткани в черепе. Масса головы составляет четверть от массы тела, а шейка еще тонкая, мышцы слабые. Ребенок не умеет не только сидеть, но даже просто держать головку. Поэтому малыша, не достигшего возраста хотя бы нескольких месяцев, вообще не стоит перевозить на автомобиле, даже с учетом соблюдения всех возможных мер безопасности.

Однако жизнь — штука сложная, и порой возникают неразрешимые ситуации, когда вы просто вынуждены брать с собой новорожденного в машину. Скажем, на осмотр к врачу в специализированную клинику. Но и в таком случае отчаиваться не стоит.

Помимо выбора водителя, опыту которого вы доверяете, необходимо соблюсти все требования Правил дорожного движения и максимально застраховать свое чадо от возможных инцидентов. В данном случае соответствующие пункты ПДД — не следствие чиновничьей прихоти, а разумная и жизненно важная предосторожность.

Фото: www.uralskweek.kz

Прежде всего, ни в коем случае не держите младенца на руках. Даже если это крепкие руки папы, он не сможет удержать его, например, при лобовом ударе. Ребенок если не разобьется, то получит тяжелые травмы. Ведь и при сравнительно слабом ударе тело взрослого может придавить малыша. И кроме всего прочего, отсутствие в машине устройства для перевозки, соответствующего возрасту и массе грудничка, наказывается штрафом в 3000 рублей — как и при нарушении правил транспортировки детей постарше.

Для перевозки новорожденных в автомобиле в настоящее время используются два типа устройств. Первое — автомобильные люльки, второе — кресла. В автолюльке можно перевозить грудничков с момента рождения и до шестимесячного возраста. Она устанавливается строго на диване машины перпендикулярно движению и фиксируется ремнями безопасности. Сам человечек также привязывается ремнями, но уже в люльке. Поскольку он находится в положении лежа, то проблемы с держанием головки не возникает.

Зато тут подстерегает другая опасность. При сильном лобовом ударе из-за недостаточной фиксации малыша, являющейся конструктивной особенностью этого устройства, и из-за его положения боком к направлению движения, при серьезной аварии он все-таки может пострадать. Поэтому лучше приобрести детское автомобильное кресло.

Фото: www.walmart.com

Автокресло устанавливается спинкой по ходу движения, малыш находится в нем полулежа, под наклоном 30—45 градусов. Удерживается оно либо штатными ремнями безопасности, либо скобами ISOFIX. Устройства, специально предназначенные для перевозки новорожденных, часто снабжаются специальными ручками, за которые их можно переносить вне машины.

Преимущество автокресел в том, что они обеспечивают безопасность ребенка гораздо лучше, чем люльки, поскольку надежно фиксируют головку при фронтальном ударе. Правда, наклон спинки сидения должен быть правильным: угол больше 45 градусов сильно снижает защитные свойства кресла, а наклон меньше 30 градусов не позволит ребенку удержать головку, которая будет падать вперед и затруднять дыхание.

Существует мнение, что новорожденному вредно сидеть в кресле, так как это дает нагрузку на позвоночник. Однако это не совсем верно, поскольку ребенок располагается не вертикально, а полулежит. Следовательно, вашему отпрыску ничего не угрожает, если поездка длится не более полутора часов.

И еще один момент: если вы устроили малыша на переднем сиденье, не забудьте отключить пассажирскую подушку безопасности.

ПДД, безопасность дорожного движения, автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога, ГИБДД
20 ноября 2017
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