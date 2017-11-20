Как правильно перевозить в автомобиле новорожденного

В отличие от взрослого человека, у новорожденных мягкие и гибкие кости, много хрящевой ткани в черепе. Масса головы составляет четверть от массы тела, а шейка еще тонкая, мышцы слабые. Ребенок не умеет не только сидеть, но даже просто держать головку. Поэтому малыша, не достигшего возраста хотя бы нескольких месяцев, вообще не стоит перевозить на автомобиле, даже с учетом соблюдения всех возможных мер безопасности.

Однако жизнь — штука сложная, и порой возникают неразрешимые ситуации, когда вы просто вынуждены брать с собой новорожденного в машину. Скажем, на осмотр к врачу в специализированную клинику. Но и в таком случае отчаиваться не стоит.

Помимо выбора водителя, опыту которого вы доверяете, необходимо соблюсти все требования Правил дорожного движения и максимально застраховать свое чадо от возможных инцидентов. В данном случае соответствующие пункты ПДД — не следствие чиновничьей прихоти, а разумная и жизненно важная предосторожность.