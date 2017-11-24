В каких моторах менять масло надо чаще, чем рекомендует производитель

Прежде чем называть моторы, «убивающие масло» и, соответственно, требующие более часто его замены, назовем несколько основных причин, из-за которых этот смазочный материал перестает выполнять свои функции.

Одной из главных среди них принято считать температуру. Масло подвергается наиболее интенсивному нагреву в местах контакта поршневых колец и стенок цилиндра двигателя. Из-за перегрева оно может испаряться, образовывать нагар, лакоподобные налеты на деталях мотора и прочие ненужные вещества, присутствие которых в составе смазки меняет в худшую сторону рабочие характеристики этого лубриканта. Кроме температуры на масло воздействуют картерные газы.

Дело в том, что в топливе, помимо углеводородов, содержатся как естественные примеси (например, сера), так и присадки, добавляемых туда в ходе переработки нефти. Проникающие в картер выхлопные газы содержат химический «букет», получившийся при горении этих веществ, и при контакте с маслом образуют агрессивные химические соединения на основе серы, азота и прочих. Для борьбы с ними в маслах имеются щелочные присадки. Однако их количество ограничено, и в некоторых моторах пакет присадок из-за перебора «кислотных последствий» срабатывается раньше времени.

Да и само топливо может вредить маслу. Дело в том, что бензин в любом случае попадает в масло. Другое дело — сколько именно его там оказывается. Если его будет слишком много, то слишком большая часть присадок, имеющихся в масле прореагирует с присадками из бензина. Что не прибавляет срока службы моторному маслу.