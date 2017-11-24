В каких моторах менять масло надо чаще, чем рекомендует производитель

maslenka.kz
Только по отзывам реальных пользователей тех или иных моделей машин и химическим анализам отработанного масла можно понять: какие моторы можно считать «убийцами масла». Практика показывает, что для нормальной длительной эксплуатации мотора эти двигатели требуют ТО гораздо чаще, нежели указано в «мануалах» автопроизводителей.
Максим Строкер

Прежде чем называть моторы, «убивающие масло» и, соответственно, требующие более часто его замены, назовем несколько основных причин, из-за которых этот смазочный материал перестает выполнять свои функции.

Одной из главных среди них принято считать температуру. Масло подвергается наиболее интенсивному нагреву в местах контакта поршневых колец и стенок цилиндра двигателя. Из-за перегрева оно может испаряться, образовывать нагар, лакоподобные налеты на деталях мотора и прочие ненужные вещества, присутствие которых в составе смазки меняет в худшую сторону рабочие характеристики этого лубриканта. Кроме температуры на масло воздействуют картерные газы.

Дело в том, что в топливе, помимо углеводородов, содержатся как естественные примеси (например, сера), так и присадки, добавляемых туда в ходе переработки нефти. Проникающие в картер выхлопные газы содержат химический «букет», получившийся при горении этих веществ, и при контакте с маслом образуют агрессивные химические соединения на основе серы, азота и прочих. Для борьбы с ними в маслах имеются щелочные присадки. Однако их количество ограничено, и в некоторых моторах пакет присадок из-за перебора «кислотных последствий» срабатывается раньше времени.

Да и само топливо может вредить маслу. Дело в том, что бензин в любом случае попадает в масло. Другое дело — сколько именно его там оказывается. Если его будет слишком много, то слишком большая часть присадок, имеющихся в масле прореагирует с присадками из бензина. Что не прибавляет срока службы моторному маслу.

trs-motors.ru

Так какие же моторы «убивают» масло быстрее и требуют от владельца, «от греха подальше», менять его чуть ли гораздо чаще, нежели предписывает автопроизводитель? Если вспомнить о температурном воздействии на масло, то среди главных моторов-кандидатов в «убийцы» масел будут числиться модные сейчас малообъемные «движки». У них, как правило, маленький картер и масло не успевает в нем охладиться, а его уже опять засасывают в цилиндры.

Не менее проблемными могут, скорее всего, оказаться моторы с турбонаддувом, особенно с двойным или, как это случается с особо мощными двигателями, — с тройным наддувом. Специалисты утверждают, что такие движки особенно быстро «выедают» щелочные присадки из масла, оставаясь один на один с кислотными продуктами сгорания топлива.

Примерно так же, кстати, ведут себя и моторы с увеличенной, по сравнению с общепринятой, степенью сжатия. Касаясь «убийц масла» нельзя не обойти машины, оборудованные системой «старт-стоп», автоматически выключающей мотор при остановке и запускающей его при нажатии на педаль газа. Она, конечно, экономит кое-какие граммы горючего. Однако мало кто из владельцев таких авто задумывается, что каждый пуск мотора неизбежно ведет к попаданию топлива в масло. И когда подобное происходит на каждом светофоре, то оно не успевает испаряться из картера и накапливается в составе масла. К каким последствиям это ведет упоминалось выше.

ремонт, моторное масло
24 ноября 2017
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