Чем опасен сугроб на кузове автомобиля

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В зимнюю пору многие автолюбители предпочитают передвигаться на общественном транспорте, оставляя машину на открытой стоянке. При этом большинство из них при первой же необходимости торопятся освободить авто от снежного плена. Но находятся и те, кто уверен, что сугроб надежно предохраняет автомобиль от вредных внешних воздействий.
Иван Флягин

Главный их аргумент, который чаще всего встречается на автомобильных форумах, сводится к тому, что, мол, при низких температурах плотный слой снега или обледенелая корка обеспечивают минимальный доступ кислорода и тем самым создают оптимальные условия для сохранения лакокрасочного покрытия. К тому же, любое движение щеткой по поверхности кузова или скребком об стекло — это дополнительный риск возникновения микротрещин.

Действительно, при отрицательных температурах поверхность кузова остается сухой, и снег в таких условиях никак не вредит лакокрасочному покрытию автомобиля. Однако при первой малейшей оттепели сугроб начинает таять, образуя влагу, которая моментально заполняет микротрещины, способствуя развитию коррозии. Ситуацию усугубляют и вредные антигололедные химикаты, которыми щедро «удобряют» наши дороги. Реагенты, плотным слоем оседающие на лакокрасочном покрытии авто, только ускоряют разрушительные процессы ЛКП.

Следует учитывать, что при затяжной оттепели такая агрессивная среда будет сохраняться продолжительное время везде, где на машине лежит снег, а ведь это, как правило, значительная часть кузова. И чем больше сугроб, тем дольше он будет таять.

Так что в мороз снег сметать с кузова лучше сразу, не дожидаясь температурных колебаний. Во-первых, это легче и проще, а во-вторых — безопаснее для лакокрасочного покрытия. Чем меньше сугроб на машине, тем меньше воды при оттепели. К тому же ледяная корка, покрывающая поверхность автомобиля при перепадах температур, также не лучшим образом сказывается на ЛКП. И ни в коем случае не удаляйте ее скребком, от которого останутся трещины. Предварительно стряхнув с машины снег, прогрейте ее до тех пор, пока наледь сама собой не оттает.

Если машина продолжительное время простояла под сугробом при частых перепадах температур, то снег на ней спрессуется в несколько слоев. И для того, чтобы его убрать, потребуется дополнительная физическая сила. Кстати, именно такая тяжелая обледенелая снежная масса, если ее перед выездом не убрать с крыши, особенно опасна для других участников движения на оживленной трассе.

Еще одна причина регулярно чистить автомобиль от снега продиктована элементарными мерами безопасности. Не стоит искушать потенциального вора или угонщика, который расценит сугроб на машине, как признак ее бесхозности. А такой автомобиль всегда привлекает внимание любителей легкой наживы.

ущерб, безопасность дорожного движения, техническое обслуживание, дорога, трасса
28 ноября 2017
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