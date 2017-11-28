Чем опасен сугроб на кузове автомобиля

Главный их аргумент, который чаще всего встречается на автомобильных форумах, сводится к тому, что, мол, при низких температурах плотный слой снега или обледенелая корка обеспечивают минимальный доступ кислорода и тем самым создают оптимальные условия для сохранения лакокрасочного покрытия. К тому же, любое движение щеткой по поверхности кузова или скребком об стекло — это дополнительный риск возникновения микротрещин.

Действительно, при отрицательных температурах поверхность кузова остается сухой, и снег в таких условиях никак не вредит лакокрасочному покрытию автомобиля. Однако при первой малейшей оттепели сугроб начинает таять, образуя влагу, которая моментально заполняет микротрещины, способствуя развитию коррозии. Ситуацию усугубляют и вредные антигололедные химикаты, которыми щедро «удобряют» наши дороги. Реагенты, плотным слоем оседающие на лакокрасочном покрытии авто, только ускоряют разрушительные процессы ЛКП.

Следует учитывать, что при затяжной оттепели такая агрессивная среда будет сохраняться продолжительное время везде, где на машине лежит снег, а ведь это, как правило, значительная часть кузова. И чем больше сугроб, тем дольше он будет таять.