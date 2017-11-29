Какого цвета должен быть в идеале дым из глушителя

В идеале, в сухую и теплую погоду никакого дыма из трубы исправного автомобиля, работающего на холостом ходу, вообще не должно быть заметно. Густой выхлоп в мороз или при высокой влажности объясняется наличием конденсата в холодной выпускной системе авто. В этом случае при прогреве мотора на холостых оборотах из глушителя выходят клубы густого белого пара. Одновременно выхлопная труба может «выплевывать» и саму воду, но по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже минус семи белый пар никуда не денется даже если автомобиль полностью прогрет. И чем сильней мороз — тем гуще пар. Тревожным звонком можно считать белый выхлоп в теплую и сухую погоду. Это свидетельствует о том, что в цилиндры двигателя каким-то образом попадает вода. Чаще всего она просачивается туда в составе антифриза, который, в свою очередь, проникает в мотор из системы охлаждения, и это легко проверить по уровню жидкости в расширительном бачке. Если она оттуда уходит, то причина скорее всего в негерметичной прокладке. Случается также, что вода в силовой агрегат проникает вместе с некачественным топливом.