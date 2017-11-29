Какого цвета должен быть в идеале дым из глушителя

Фото www.carfromjapan.com
По оттенку выхлопа можно судить об определенной технической неисправности автомобиля. Хотя не стоит проводить такую диагностику влажной осенью и морозной зимой, когда машина на холостых оборотах дымит гораздо активней, чем в солнечный летний день.
Иван Флягин

В идеале, в сухую и теплую погоду никакого дыма из трубы исправного автомобиля, работающего на холостом ходу, вообще не должно быть заметно. Густой выхлоп в мороз или при высокой влажности объясняется наличием конденсата в холодной выпускной системе авто. В этом случае при прогреве мотора на холостых оборотах из глушителя выходят клубы густого белого пара. Одновременно выхлопная труба может «выплевывать» и саму воду, но по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже минус семи белый пар никуда не денется даже если автомобиль полностью прогрет. И чем сильней мороз — тем гуще пар. Тревожным звонком можно считать белый выхлоп в теплую и сухую погоду. Это свидетельствует о том, что в цилиндры двигателя каким-то образом попадает вода. Чаще всего она просачивается туда в составе антифриза, который, в свою очередь, проникает в мотор из системы охлаждения, и это легко проверить по уровню жидкости в расширительном бачке. Если она оттуда уходит, то причина скорее всего в негерметичной прокладке. Случается также, что вода в силовой агрегат проникает вместе с некачественным топливом.

Еще одна беда — черный дым с частичками сажи и характерным едким запахом. Такой выхлоп образуется от недогоревшей пререобогащенной топливовоздушной смеси. Причины могут быть самые разные — сбои в системах питания, зажигания или управления впрыском. Обычно это сопровождается ощутимым перерасходом топлива, проблемами с запуском двигателя, плавающими холостыми оборотами и потерей мощности.

Дым голубоватого или сизого оттенка говорит о наличии в нем сгоревшего масла, и об этом обязательно напомнит сухой щуп в моторе. Нередко такой выхлоп можно заметить при перегазовках в условиях повышенной нагрузки на двигатель.

Так называемый масляный дым, в отличие от пара, не сразу рассеивается в воздухе, и его можно легко определить, если во время работы машины на холостых оборотах приставить к выхлопной трубе лист бумаги, на котором появятся жирные пятна. Чаще всего масло в камеры сгорания попадает от износа деталей цилиндропоршневой группы, поэтому «масляный дым» нередко служит серьезным сигналом к капитальному ремонту двигателя.

В любом случае, чтобы с точностью установить причину того или иного оттенка выхлопа вашего авто, для соответствующей диагностики придется обратиться в профессиональный автосервис.

ТО, бензин, двигатель, техническое обслуживание, моторное масло, антифриз
29 ноября 2017
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