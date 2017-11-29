Почему нельзя мочиться на автомобиль и обходить его спереди

Мало кто из наших соотечественников сомневается, что автомобиль — полноправный член семейства и самое что ни на есть живое существо. Поэтому при покупке машины чисто интуитивно определяется ее пол и она получает собственное имя, которое обычно отражает ее характер.

Многие, особенно молодые представительницы слабого пола, искренне верят, что если машинку задабривать, делать ей комплименты, относится к ней с душой и заботой, нежно и ласково общаться, она станет самым верым и надежным другом. Такая привязанность обязывает многих автолюбителей одаривать машину каким-то талисманом, которым могут быть четки, висящие на зеркале, или мягкая игрушка на задней полке.

Известны и такие водители, которые на видном месте в салоне автомобиля хранят гвоздь или кусок арматуры — предмет, когда-то уже проколовший колесо. Они убеждены, что в будущем такой атрибут избавит их от пробоев шин. Многие автолюбители готовы потратиться на особенные эксклюзивные номерные знаки, состоящие из одинаковых цифр или определенной комбинации, в надежде, что это также принесет удачу. В то же время многие опасаются номеров с «цифрами-перевертышами» — шестерками и девятками, а самую дурную славу снискал знак из трех шестерок — число зверя.