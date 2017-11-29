Почему нельзя мочиться на автомобиль и обходить его спереди

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Обмыть новую машину, чтобы долго служила верой и правдой — это, пожалуй, главная примета, которую, наверное, соблюдает большинство наших автолюбителей. Особенно это касается тех, кто купил автомобиль впервые: чем веселей и громче гулянка, тем дольше и и без поломок прослужит авто. Но это далеко не единственная примета, в которую верит российский водитель…
Иван Флягин

Мало кто из наших соотечественников сомневается, что автомобиль — полноправный член семейства и самое что ни на есть живое существо. Поэтому при покупке машины чисто интуитивно определяется ее пол и она получает собственное имя, которое обычно отражает ее характер.

Многие, особенно молодые представительницы слабого пола, искренне верят, что если машинку задабривать, делать ей комплименты, относится к ней с душой и заботой, нежно и ласково общаться, она станет самым верым и надежным другом. Такая привязанность обязывает многих автолюбителей одаривать машину каким-то талисманом, которым могут быть четки, висящие на зеркале, или мягкая игрушка на задней полке.

Известны и такие водители, которые на видном месте в салоне автомобиля хранят гвоздь или кусок арматуры — предмет, когда-то уже проколовший колесо. Они убеждены, что в будущем такой атрибут избавит их от пробоев шин. Многие автолюбители готовы потратиться на особенные эксклюзивные номерные знаки, состоящие из одинаковых цифр или определенной комбинации, в надежде, что это также принесет удачу. В то же время многие опасаются номеров с «цифрами-перевертышами» — шестерками и девятками, а самую дурную славу снискал знак из трех шестерок — число зверя.

Старые таксисты утверждают, что ни при каких условиях не стоит мочиться на автомобиль, обходить машину спереди, ронять ключи перед выездом, щелкать семечки в салоне, мыть машину пред отъездом в дальний путь, трогать запаску перед дорогой, выбрасывать мусор в окно — все это самые дурные знаки.

Матерые шофера никогда не будут свистеть за рулем и пересчитывать деньги в салоне своей машины. Говорят, что это приведет к большим штрафам. А вот птичий помет на кузове наоборот обещает прибыль.

Многие боятся устанавливать на машину запчасти, снятые с битых машин, что, по их мнению, грозит неминуемой аварией. Похожая ситуация с ворованными деталями, которые притягивают к себе любителей легкой наживы. Понятно, по какой причине большинство опасается покупать авто, побывавшие в ДТП, где погибли люди…

Говорят, что лучше всего покупать машину у состоятельного человека, но даже такие автомобили, если они ломаются или попадают в аварию дважды в течение первого месяца после покупки, имеют «плохую карму». Однако, если уже принято решение расстаться с машиной, многие бояться говорить об этом в ее присутствии: мол, она все слышит и мотает на ус.

Нехорошим знаком считается наехать на дороге на собаку. Что касается животных, то черный пес на обочине, как и кот того же оттенка, по народным поверьям вовсе грозит серьезными неприятностями. Хотя находятся и те, кто наоборот считает любую повстречавшуюся на дороге живность вороного оттенка самым счастливым знаком.

Впрочем, в отношении примет, лучше прислушаться к великому Менделееву, который в свое время писал, что «суеверие есть уверенность, на знании не основанная». В то же время, согласитесь, мало, кто из соотечественников поспорит с проверенным прадоксом: как только помоешь автомобиль — непременно пойдет дождь. На сей день даже среди самых скептичных автолюбителей это остается самой распространенной приметой…

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29 ноября 2017
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