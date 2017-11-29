Почему шины лучше всего хранить на балконе

Идеальный способ хранения резины не только в течении полугода до следующего сезона, но и вообще неограниченное время — смонтированной на диске, в подвешенном состоянии. То есть так, чтобы покрышка не испытывала вообще никакого давления со стороны окружающих предметов. Но создать подобные тепличные условия в состоянии крайне малое число автовладельцев. Поэтому они держат колеса где-то в домашних или гаражных условиях, либо в положении лежа на боку, либо «стоя на протекторе». Многочисленные эксперты советуют выбирать именно «стоячий» вариант. Якобы при нем покрышка меньше деформируется.

Но сразу стыдливо оговариваются, что периодически колесо нужно переворачивать — чтобы не сминалось в нижней точке под собственным весом. Заметим, что на складах фирм, предлагающих платную услугу сезонного хранения шин, покрышки именно в таком положении и стоят по полгода. Только никто их перекладываниями не занимается — и так сойдет.

Вышеозначенные эксперты утверждают также, что складировать колеса в лежачем положении без последующих проблем можно, лишь когда они смонтированы на диске. Мол, нижняя в стопке покрышка (без дисков) под общим весом сильно сминается и ее потом не смонтируешь. Автор этих строк на личном опыте убедился в беспочвенности подобной страшилки. Так сложилось, что в течение уже почти десятка лет по полгода храню «стопочкой» на балконе пару комплектов резины — зимний и летний, прикрывая их тряпкой от солнца. И до сих пор не обнаружил никаких проблем с осенне-весенними перебортировками на шиномонтаже!