Почему шины лучше всего хранить на балконе

Колеса можно хранить практически при любых показаниях градусника, которые возможны в средней полосе России. Но с одним условием: колесо при хранении должно быть нагретым или охлажденным равномерно. То есть, складирование возле горячей батареи отопления или рядом с холодной стеной в мороз недопустимо. Дело в том, что резина при нагреве становится мягче, а при охлаждении «дубеет». Если одна часть колеса будет постоянно теплой (и мягкой), а вторая холодной и твердой, то за полгода нахождения в таких условиях резина может фатально изменить форму.
Причем так, что при последующем монтаже между ней и диском будет иметься неистребимая щель, через которую станет травить воздух. Кроме того, колесо при хранении имеет прямой смысл беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Ультрафиолет, присутствующий в их спектре, способен разрушать связи в полимерных молекулах, из которых, собственно, и состоит резина. Результатом длительного воздействия такого рода может стать даже образование многочисленных микротрещин на поверхности покрышки. Из-за них она становится «дряблой» и заметно теряет в прочности. Разобравшись с оптимальными для хранения колес условиями окружающей среды, сказажем о другом немаловажном факторе — положении колеса при хранении.