Почему шины лучше всего хранить на балконе

Те, кто зимой и летом катаются на одной и той же всесезоннной резине, могут не читать этот текст. Он адресован большинству водителей — тем, кто предпочитает безопасно эксплуатировать резину, соответствующую сезону. Им приходится дважды в год решать проблему правильного сезонного хранения комплекта резины.
Максим Строкер

Колеса можно хранить практически при любых показаниях градусника, которые возможны в средней полосе России. Но с одним условием: колесо при хранении должно быть нагретым или охлажденным равномерно. То есть, складирование возле горячей батареи отопления или рядом с холодной стеной в мороз недопустимо. Дело в том, что резина при нагреве становится мягче, а при охлаждении «дубеет». Если одна часть колеса будет постоянно теплой (и мягкой), а вторая холодной и твердой, то за полгода нахождения в таких условиях резина может фатально изменить форму.

Причем так, что при последующем монтаже между ней и диском будет иметься неистребимая щель, через которую станет травить воздух. Кроме того, колесо при хранении имеет прямой смысл беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Ультрафиолет, присутствующий в их спектре, способен разрушать связи в полимерных молекулах, из которых, собственно, и состоит резина. Результатом длительного воздействия такого рода может стать даже образование многочисленных микротрещин на поверхности покрышки. Из-за них она становится «дряблой» и заметно теряет в прочности. Разобравшись с оптимальными для хранения колес условиями окружающей среды, сказажем о другом немаловажном факторе — положении колеса при хранении.

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Идеальный способ хранения резины не только в течении полугода до следующего сезона, но и вообще неограниченное время — смонтированной на диске, в подвешенном состоянии. То есть так, чтобы покрышка не испытывала вообще никакого давления со стороны окружающих предметов. Но создать подобные тепличные условия в состоянии крайне малое число автовладельцев. Поэтому они держат колеса где-то в домашних или гаражных условиях, либо в положении лежа на боку, либо «стоя на протекторе». Многочисленные эксперты советуют выбирать именно «стоячий» вариант. Якобы при нем покрышка меньше деформируется.

Но сразу стыдливо оговариваются, что периодически колесо нужно переворачивать — чтобы не сминалось в нижней точке под собственным весом. Заметим, что на складах фирм, предлагающих платную услугу сезонного хранения шин, покрышки именно в таком положении и стоят по полгода. Только никто их перекладываниями не занимается — и так сойдет.

Вышеозначенные эксперты утверждают также, что складировать колеса в лежачем положении без последующих проблем можно, лишь когда они смонтированы на диске. Мол, нижняя в стопке покрышка (без дисков) под общим весом сильно сминается и ее потом не смонтируешь. Автор этих строк на личном опыте убедился в беспочвенности подобной страшилки. Так сложилось, что в течение уже почти десятка лет по полгода храню «стопочкой» на балконе пару комплектов резины — зимний и летний, прикрывая их тряпкой от солнца. И до сих пор не обнаружил никаких проблем с осенне-весенними перебортировками на шиномонтаже!

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29 ноября 2017
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