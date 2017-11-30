Где на кузове чаще всего появляется ржавчина

Коррозией принято считать процесс разрушения металлов в результате химического и электрохимического взаимодействия с внешней средой. Обычно ее очаги на «теле» любого автомобиля располагаются в известных зонах риска там, где металл чаще контактирует с влагой. Но иногда они возникают в самых неожиданных и непредсказуемых местах.

Кузов современного легкового автомобиля состоит из большого числа панелей, собранных в единую конструкцию. В структуре листовой стали, из которой они изготовлены, в результате штамповки, вытяжки, гибки и прочих операций по пластической деформации металла на атомарном уровне образуются так называемые остаточные напряжения. Их можно сравнить с аналогичными «болезнями» кузовных панелей, восстановленных после аварии, которые наиболее предрасположены к процессам разрушения.