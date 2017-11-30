Где на кузове чаще всего появляется ржавчина

Фото www.nemerchryslerdodge.net
Как известно, любые детали, узлы или агрегаты автомобиля, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, можно заменить на новые. Но продлить жизнь своему железному другу можно не всегда. По той простой причине, что он железный. Ведь если начал гнить кузов, то это уже явный и необратимый признак грядущего конца.
Иван Флягин

Коррозией принято считать процесс разрушения металлов в результате химического и электрохимического взаимодействия с внешней средой. Обычно ее очаги на «теле» любого автомобиля располагаются в известных зонах риска там, где металл чаще контактирует с влагой. Но иногда они возникают в самых неожиданных и непредсказуемых местах.

Кузов современного легкового автомобиля состоит из большого числа панелей, собранных в единую конструкцию. В структуре листовой стали, из которой они изготовлены, в результате штамповки, вытяжки, гибки и прочих операций по пластической деформации металла на атомарном уровне образуются так называемые остаточные напряжения. Их можно сравнить с аналогичными «болезнями» кузовных панелей, восстановленных после аварии, которые наиболее предрасположены к процессам разрушения.

Это и есть зоны риска, наиболее подверженные коррозии, и никакие высокие технологии, обеспечивающие современный процесс обработки металлов под давлением, пока не в силах решить эту проблему. Такие участки невозможно определить ни наощупь, ни на глаз, и любое воздействие неблагоприятных факторов готово спровоцировать появление очагов коррозии.

Не менее опасными с этой точки зрения зонами риска остаются различные щели, нахлесты, кромки, полости, образовавшиеся на кузове автомобиля в результате его сборки и сварки. В таких местах образуется идеальная среда для скопления влаги и загрязнений. Места сварочных точек наиболее уязвимы, а, наплывы, микрозаусенцы, выплески от резки и сварки листового металла плохо удерживают лаки и краски.

Процессу коррозии наиболее подвержены внутренние полости автомобильных кузовов с недостаточным доступом кислорода и плохо вентилируемые сечения. Активизирует процесс разрушения металла и перепады температур. Повышенной зоной риска можно считать днище машины, нижнюю часть дверных панелей, передние крылья, пороги, места монтажа силовых агрегатов.

Очаги коррозии часто возникают на передних панелях в нижней части машины, куда при движении постоянно бьется песок, гравий и щебень. Кроме того, необходимо следить за участками крепления молдингов, областью контакта радиаторной решетки с кузовом, местами соединения фонарей и кузова, фланцами дверей в области кромок, капотом, крышкой багажника, дренажными желобами, местами крепления ручек и замков, всеми сварными швами и кромками металла. В зоне риска — трансмиссия, передняя подвеска, задняя подвеска и прочие подкузовные детали.

Ко всему прочему, на сегодняшний день процессы разрушения металла ускорены за счет агрессивной окружающей среды, характерной для крупных мегаполисов, где в атмосфере прочно прописались оксиды серы, азота и углерода. Вся грязь, слякоть и влага на наших дорогах представляют собой кислотную массу, которая нещадно убивает не только автомобили…

ТО, ущерб, безопасность дорожного движения, вторичный рынок, подержанные авто, автосервис, технология, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
30 ноября 2017
101


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы