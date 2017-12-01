Что делать, если вы забыли, где припарковали машину

Полицейские сводки все чаще пестрят сообщениями о рассеянных водителях, которые вместо того, чтобы как следует поискать свою машину, спешат стряпать ложные доносы. В то время как драгоценный железный друг благополучно поджидает их в соседнем дворе или близлежащей подворотне.

Пару недель назад в немецком городе Франкфурте-на-Майне на парковке у муниципального здания нашли автомобиль, числившийся в угоне целых 20 лет. Оказалось, что в далеком 1997 году 56-летний водитель попросту забыл, где его оставил, зато сразу написал заявление об угоне.

У нас за такой финт могут инкриминировать статью 306 Уголовного кодекса «Заведомо ложный донос о совершении преступления», которая в числе других мер ответственности предусматривает штрафы до ста двадцати тысяч рублей, принудительные работы и даже лишение свободы на срок до двух лет. Поди докажи, что твой донос не был заведомо ложным.