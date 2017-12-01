Что делать, если вы забыли, где припарковали машину

Фото www.goget.com.au
Для кого-то это звучит смешно и неправдоподобно, но многие даже вполне благопристойные автолюбители регулярно попадают в ситуацию, когда в незнакомом районе мегаполиса они не в силах найти свой припаркованный автомобиль. Как показывает практика, в таких случаях не всегда следует торопиться писать заявление об угоне.
Иван Флягин

Полицейские сводки все чаще пестрят сообщениями о рассеянных водителях, которые вместо того, чтобы как следует поискать свою машину, спешат стряпать ложные доносы. В то время как драгоценный железный друг благополучно поджидает их в соседнем дворе или близлежащей подворотне.

Пару недель назад в немецком городе Франкфурте-на-Майне на парковке у муниципального здания нашли автомобиль, числившийся в угоне целых 20 лет. Оказалось, что в далеком 1997 году 56-летний водитель попросту забыл, где его оставил, зато сразу написал заявление об угоне.

У нас за такой финт могут инкриминировать статью 306 Уголовного кодекса «Заведомо ложный донос о совершении преступления», которая в числе других мер ответственности предусматривает штрафы до ста двадцати тысяч рублей, принудительные работы и даже лишение свободы на срок до двух лет. Поди докажи, что твой донос не был заведомо ложным.

Что характерно, машины таким образом теряются не только подвыпившими гуляками в густонаселенных мегаполисах, но и заблудившимися грибниками на лесных дорогах. Хотя в последнее время подобные казусы все чаще случаются с обычными автолюбителями, находящимися в трезвом уме и добром здравии.

Причины могут быть самые разные — перегруженность парковок и улиц, однообразие типовых застроек городских кварталов, постоянный стресс водителей и глубокая сосредоточенность на насущных проблемах. Да и далеко не все из нас способны хорошо ориентироваться в незнакомой местности.

Прежде всего, в таких случаях лучше сразу на всякий пожарный удостовериться, что ваше авто не эвакуировали на штрафстоянку, даже если вы убеждены, что не нарушали правил парковки. Для этого можно с мобильного связаться с диспетчером по экстренной связи 112, либо обратиться к соответствующую службу по многоканальному телефону (в Москве это номер +7 (495) 539–22–99).

Убедившись, что эвакуаторы здесь не причем, хорошенько напрягите память и внимательно осмотрите близлежащие территории. Обойдите даже те окрестности, которые на первый взгляд кажутся вам совсем незнакомыми. Если речь идет о парковках у станций метро, то чаще всего пропажа обнаруживается ближе к ночи, когда стоянки пустеют и потерянное авто найти легче. Если вы вконец дезориентированы, можно вызвать на подмогу такси или друга на машине, ну а в крайне запущенных случаях придется обращаться за помощью к участковому.

Пойдет он вам навстречу или нет, зависит от его человеческих качеств. К счастью, на форумах встречаются свидетельства о сознательных сотрудниках полиции, которые помогали забывчивым водителям сориентироваться на местности, не требуя при этом выполнения каких либо формальностей.

Но если ваши поиски затянулись до самой ночи, вы с чужой помощью «прочесали» целый квартал в незнакомом районе, и все тщетно — только в этом случае пишите заявление об угоне. Обязательно укажите, что прежде, чем обратиться в органы, вы несколько часов потратили на самостоятельные поиски своего авто на обозначенных территориях.

Чтобы застраховать себя от подобных неприятностей, не поленитесь фотографировать незнакомое место парковки на смартфон, фиксируя в кадре характерные ориентиры — рекламный шит, фонарный столб, дорожный знак, угол дома и т. д. Снимайте или записывайте ближайший номер дома и название улицы. Если речь идет о стоянке, то нередко там каждое парковочное место обозначено порядковым номером, который необходимо также снять на камеру или записать на бумагу.

В таких случаях пригодится сигнализация с функцией поиска машины, где при нажатии клавиши на брелоке автомобиль напомнит о себе звуковым и световым сигналами. Соответственно, чем больше ее радиус действия, тем лучше. В конце концов, скачайте на смартфон специальное приложение, которое с помощью GPS и фотосъемки запомнит местоположение вашей машины. Главное, чтобы вы не забыли, как она выглядит…

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2 декабря 2017
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