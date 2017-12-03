На что обратить внимание при выборе Mazda3 c пробегом

Первым делом осмотрите кузов. Если уверены или уже проверили на сервисе, что машина не битая и не крашеная, обратите внимание на петли крышки багажника. В местах сварки кронштейнов с элементами кузова довольно быстро появляется ржавчина — это слабое место у всех седанов. Торгуйтесь с продавцом на 7000− 9000 рублей: примерно столько будет стоить ремонт с покраской. Коррозия также проявляется в районе заднего номерного знака. Ремонт не особо дорог, но поторговаться на 5000 целковых все же лишним не будет. Кстати, предметом торга могут стать и сколы на передней части корпуса, а также порогов и колесных арок.
Проверьте работоспособность механизма электропривода зеркал — зимой он нередко примерзает и в момент их складывания срывает пластиковую шестерню с оси. За новый узел просят в среднем 15 000 рублей. В салоне с возрастом облезает кожаная оплетка рулевого колеса. Можете добавить в свой актив еще пару-тройку тысяч рублей.