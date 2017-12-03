На что обратить внимание при выборе Mazda3 c пробегом

Всем хороша Mazda3: и выглядит сногсшибательно, и укомплектована от души, и едет породисто. Вот только стоит дороговато, отчего поклонники модели часто обращаются за покупкой на вторичный рынок. Но чтобы не нарваться на ведро с гайками, портал «АвтоВзгляд» выявил все слабые места этого автомобиля.
Сергей Федоров

Первым делом осмотрите кузов. Если уверены или уже проверили на сервисе, что машина не битая и не крашеная, обратите внимание на петли крышки багажника. В местах сварки кронштейнов с элементами кузова довольно быстро появляется ржавчина — это слабое место у всех седанов. Торгуйтесь с продавцом на 7000− 9000 рублей: примерно столько будет стоить ремонт с покраской. Коррозия также проявляется в районе заднего номерного знака. Ремонт не особо дорог, но поторговаться на 5000 целковых все же лишним не будет. Кстати, предметом торга могут стать и сколы на передней части корпуса, а также порогов и колесных арок.

Проверьте работоспособность механизма электропривода зеркал — зимой он нередко примерзает и в момент их складывания срывает пластиковую шестерню с оси. За новый узел просят в среднем 15 000 рублей. В салоне с возрастом облезает кожаная оплетка рулевого колеса. Можете добавить в свой актив еще пару-тройку тысяч рублей.

Теперь загляните под капот. У маздовских двигателей с годами подтекает масло через клапанную и переднюю крышки. В первом случае достаточно заменить прокладку, а во втором — снять деталь и нанести герметик с последующей установкой. В общей сложности еще затрат на 10 000 рублей. Имейте ввиду, что у «скайактивных» моторов в группе риска катушки зажигания (по 2700 рублей) и датчики кислорода (15 000 за передний и 9000 за задний). Если детали исправны, двигатель работает ровно и тихо. В противном случае сбивайте цену на стоимость деталей и работы по замене.

На 1,5-литровом двигателе обязательно проверьте уровень масла. Если он выше нормы, это должно вас насторожить. Дело в том, что при малых пробегах зимой мотор не успевает прогреться и не сгоревшее топливо стекает вниз по стенкам цилиндра в картер. Таким образом увеличивается объем масла, а свойства его ухудшаются. Правда, для того, чтобы избавиться от проблемы, следует прохватить пару часов по трассе. Тогда бензин испариться, а качество масла восстановится.

На двухлитровой «четверке» проверьте приводной ремень — он имеет обыкновение обрываться на 40 000 — 50 000 км пробега. Стоит он недорого, но бед под капотом натворит немало.

Во время пробной поездки обратите внимание на пару-тройку моментов. Перед началом движения выкрутите руль вправо или влево. Если услышите характерный хруст и пощелкивание при трогании с места, смело торгуйтесь с продавцом на 40 000 денежных знаков. Примерно столько будут стоить обе «гранаты» (ШРУСы) с комплектом прокладок и замена.

Проверьте также включение третьей передачи на механической «шестиступке». Если она «втыкается» с заметным усилием, торгуйтесь еще на 10 000 рублей, которые пойдут на обновление синхронизатора. Заодно обратите внимание на работу педали сцепления. Если почувствовали вибрацию при ее отпускании, значит пора менять выжимной подшипник. Заодно и диск с корзиной — все детали сцепления на «трешке» обновляют комплектом. А это 15 000 рублей.

Автоматическая 6-ступенчатая коробка должна работать плавно, без рывков и дерганий. Если тупит и дергается — разворачивайтесь и уходите: продавец вряд ли скинет около полутора сотен тысяч на возможный ремонт коробки.

В движении можно продиагностировать и ходовую. Например, нарастающий с увеличением скорости гул недвусмысленно намекнет на вышедшие из строя ступичные подшипники (по 6500 рублей), которые выхаживают в среднем 60 000 км. Столько же обычно служат и амортизаторы (передние по 5800 рублей, а задние — по 4900). А вот подшипники стоек можно и нужно проверять на месте, для чего достаточно повернуть руль вправо или влево. Специфические пружинящие звуки возвестят об их кончине. Ремонт — 5000 рублей.

Вот, пожалуй, и все основные болячки Mazda3. Согласитесь, не так уж и много. Причем далеко не факт, что эти перечисленные дефекты окажутся на понравившемся вам экземпляре. Главное, работает принцип: предупрежден, значит вооружен.

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3 декабря 2017
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