На что обратить внимание при выборе Mazda3 c пробегом

Теперь загляните под капот. У маздовских двигателей с годами подтекает масло через клапанную и переднюю крышки. В первом случае достаточно заменить прокладку, а во втором — снять деталь и нанести герметик с последующей установкой. В общей сложности еще затрат на 10 000 рублей. Имейте ввиду, что у «скайактивных» моторов в группе риска катушки зажигания (по 2700 рублей) и датчики кислорода (15 000 за передний и 9000 за задний). Если детали исправны, двигатель работает ровно и тихо. В противном случае сбивайте цену на стоимость деталей и работы по замене.

На 1,5-литровом двигателе обязательно проверьте уровень масла. Если он выше нормы, это должно вас насторожить. Дело в том, что при малых пробегах зимой мотор не успевает прогреться и не сгоревшее топливо стекает вниз по стенкам цилиндра в картер. Таким образом увеличивается объем масла, а свойства его ухудшаются. Правда, для того, чтобы избавиться от проблемы, следует прохватить пару часов по трассе. Тогда бензин испариться, а качество масла восстановится.

На двухлитровой «четверке» проверьте приводной ремень — он имеет обыкновение обрываться на 40 000 — 50 000 км пробега. Стоит он недорого, но бед под капотом натворит немало.