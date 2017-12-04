Почему грязный автомобиль расходует меньше топлива

Фото: www.dirtycarart.com
Весьма распространенный по всему миру миф утверждает, что грязь и пыль на автомобиле может улучшить его аэродинамические характеристики и тем самым способствовать экономии топлива — немного, но все-таки ощутимо для семейного бюджета. Казалось бы, чушь. Но сторонники этой точки зрения приводят в ее защиту интересные аргументы.
Эдуард Раскин

Вопреки очевидности, иногда правильно спроектированная шероховатость поверхности объекта фактически может уменьшить сопротивление воздуха. Превосходным примером такого физического феномена может служить мяч для гольфа. Действующее на него в полете аэродинамическое сопротивление определяется двумя факторами: разностью давлений перед ним и позади него, а также трением о воздух. У гладкого мяча пограничный слой воздуха отрывается, не заходя на заднюю сторону, и при отделении этого слоя образуются вихри. Давление за мячом резко понижается, в то время как на передней поверхности оно весьма высоко. Возникающая разность давлений замедляет полет.

Однако, если на поверхности мяча имеются неровности, то отделение граничного слоя задерживается. В результате давление за мячом понижается не так сильно, разность и, соответственно, сопротивление, уменьшаются. Поэтому ямочки увеличивают дальность полета мяча для гольфа, причем весьма значительно — примерно на 40%.

Фото: inspirationfeed.com

Применяя этот же принцип к автомобилю, противники его мытья уверяют, что неровности, образованные налипшими на кузов частичками пыли и глины, также будут снижать аэродинамическое сопротивление и, естественно, повышать топливную экономичность.

Конечно, если бы грязь по какой-то счастливой случайности могла сформировать столь же математически просчитанные по форме и расположению углубления, как на мяче для гольфа, то и эффект был бы схожим. Однако беспорядочно налипшая пыль и комки почвы производят прямо противоположный эффект, увеличивая сопротивление набегающему потоку воздуха. И если вы основательно запустите свою машину, то можете слегка подорвать свое финансовое благополучие. Ведь экспериментально установлено, что изрядно чумазый автомобиль начинает «кушать» примерно на 10% больше топлива, чем идеально вымытый и отполированный.

Поэтому, если вы не обладаете сверхъестественными способностями, позволяющими усилием воли структурировать грязь на кузове, то хотя бы иногда мойте машину — по крайней мере, чтобы с нее грязь не отваливалась кусками.

бензин, цены на топливо, дизельное топливо
4 декабря 2017
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