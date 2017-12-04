Почему грязный автомобиль расходует меньше топлива

Вопреки очевидности, иногда правильно спроектированная шероховатость поверхности объекта фактически может уменьшить сопротивление воздуха. Превосходным примером такого физического феномена может служить мяч для гольфа. Действующее на него в полете аэродинамическое сопротивление определяется двумя факторами: разностью давлений перед ним и позади него, а также трением о воздух. У гладкого мяча пограничный слой воздуха отрывается, не заходя на заднюю сторону, и при отделении этого слоя образуются вихри. Давление за мячом резко понижается, в то время как на передней поверхности оно весьма высоко. Возникающая разность давлений замедляет полет.
Однако, если на поверхности мяча имеются неровности, то отделение граничного слоя задерживается. В результате давление за мячом понижается не так сильно, разность и, соответственно, сопротивление, уменьшаются. Поэтому ямочки увеличивают дальность полета мяча для гольфа, причем весьма значительно — примерно на 40%.