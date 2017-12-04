Почему грязный автомобиль расходует меньше топлива

Применяя этот же принцип к автомобилю, противники его мытья уверяют, что неровности, образованные налипшими на кузов частичками пыли и глины, также будут снижать аэродинамическое сопротивление и, естественно, повышать топливную экономичность.

Конечно, если бы грязь по какой-то счастливой случайности могла сформировать столь же математически просчитанные по форме и расположению углубления, как на мяче для гольфа, то и эффект был бы схожим. Однако беспорядочно налипшая пыль и комки почвы производят прямо противоположный эффект, увеличивая сопротивление набегающему потоку воздуха. И если вы основательно запустите свою машину, то можете слегка подорвать свое финансовое благополучие. Ведь экспериментально установлено, что изрядно чумазый автомобиль начинает «кушать» примерно на 10% больше топлива, чем идеально вымытый и отполированный.

Поэтому, если вы не обладаете сверхъестественными способностями, позволяющими усилием воли структурировать грязь на кузове, то хотя бы иногда мойте машину — по крайней мере, чтобы с нее грязь не отваливалась кусками.