Нужно ли промывать инжектор или это «развод на деньги»

В процессе эксплуатации машины загрязняются и изнашиваются практически все ее узлы и системы. Но далеко не все из них можно вернуть в строй путем процедуры очистки. Топливная система и в частности инжекторы — одна из немногих таких.
Максим Строкер

Для начала разберемся откуда берется «грязь» на узлах и элементах топливной системы. Первую скрипку среди отложений тут играет углерод, в просторечии — сажа. В принципе, она является одним из нормальных продуктов сгорания топлива в цилиндрах мотора. Основная часть ее уходит в систему выпуска, но кое-что остается в цилиндре. И оседает, в том числе, и на форсунках, свечах и клапанах. В нормальном режиме эта сажа догорает при следующих рабочих циклах, в которых образуются новые частички углерода — и процесс идет по замкнутому кругу, не приводя к образованию множественных стабильных «залежей». Следующий «загрязнитель» в цилиндрах — продукты разрушения молекул моторного масла. Они могут образовывать лакоподобные отложения.

Определенную вину за загрязнение внутренностей мотора могут нести и присадки в топливо, которые туда добавляют практически на каждом нефтеперерабатывающем заводе. Вопрос, как всегда, кроется в количестве присадок, повышающих октановое число топлива, его стойкость к детонации и прочее. Когда нарушен технологический процесс производства бензина, конечный продукт можно постараться довести до нужных характеристик добавления присадок в «конских» дозах. В особо тяжелых случаях их массовая доля доходит до 10%. Продукты сгорания излишков этого «добра» в цилиндрах обильно оседают где только можно. Помимо этих причин, засорение инжекторов может происходить и по недосмотру самого автовладельца.

Так, затягивание со сменой масла приводит к тому что присадки, изначально имевшиеся в нем, срабатываются и перестают растворять лакоподобные отложения. Накопившиеся ошибки в блоке управления мотора, как и старые, давно не менянные свечи, приводят к неправильному сгоранию топлива и появлению большого количества несгоревшей сажи. Проблемы с системой рециркуляции выхлопных газов также добавляют загрязнений. Загрязнившиеся из-за всего этого форсунки инжектора плохо разбрызгивают топливо, усугубляя сложности в процессе сгорания топлива и еще больше усиливая процесс загрязнения мотора отложениями. Избежать этого (последнего пункта) может именно чистка инжектора.

Для этого можно применить процедуру «чистки инжектора» в автосервисе — с помощью специальной ванны с реактивами и ультразвука. Либо заняться «самолечением» и залить соответствующую автохимию в бензобак, предоставив ей самой разбираться с загрязнениями. Отличный выбор для тех, кто готов слепо доверять всему, что пишут производители подобной «химии» на своих баночках. Но в любом случае «промывка инжектора» хоть и приносит временное облегчение мотору, не устраняет причин его загрязнения. Поэтому любая «очистка топливной системы» должна начинаться с проблем в двигателе, а не сводиться к борьбе с последствиями.

ремонт
6 декабря 2017
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