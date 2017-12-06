Нужно ли промывать инжектор или это «развод на деньги»

Для начала разберемся откуда берется «грязь» на узлах и элементах топливной системы. Первую скрипку среди отложений тут играет углерод, в просторечии — сажа. В принципе, она является одним из нормальных продуктов сгорания топлива в цилиндрах мотора. Основная часть ее уходит в систему выпуска, но кое-что остается в цилиндре. И оседает, в том числе, и на форсунках, свечах и клапанах. В нормальном режиме эта сажа догорает при следующих рабочих циклах, в которых образуются новые частички углерода — и процесс идет по замкнутому кругу, не приводя к образованию множественных стабильных «залежей». Следующий «загрязнитель» в цилиндрах — продукты разрушения молекул моторного масла. Они могут образовывать лакоподобные отложения.

Определенную вину за загрязнение внутренностей мотора могут нести и присадки в топливо, которые туда добавляют практически на каждом нефтеперерабатывающем заводе. Вопрос, как всегда, кроется в количестве присадок, повышающих октановое число топлива, его стойкость к детонации и прочее. Когда нарушен технологический процесс производства бензина, конечный продукт можно постараться довести до нужных характеристик добавления присадок в «конских» дозах. В особо тяжелых случаях их массовая доля доходит до 10%. Продукты сгорания излишков этого «добра» в цилиндрах обильно оседают где только можно. Помимо этих причин, засорение инжекторов может происходить и по недосмотру самого автовладельца.