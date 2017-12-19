Чем отличается задняя дверь от крышки багажника

Фото www.skoda.co.uk
Казалось бы, что может быть проще, чем открыть в машине багажник? Но в погоне за покупателем заботливый автопром готов исполнить любой каприз. Этот незамысловатый процесс сделали максимально комфортным и необременительным, предложив массу хитрых вариантов…
Иван Флягин

С тех пор, как легковые автомобили получили классификацию по типу кузова, багажник стал открываться не только с помощью крышки, но обзавелся еще и самой настоящей дверью. Такой привилегии удостоились машины с кузовом-двухобъемником, где грузовой отсек интегрирован в салон, а именно — хетчбэки, универсалы и SUV. Вместо миниатюрной крышки, какую можно видеть в седанах, багажное отделение в таких автомобилях оборудовано полноценной дверью, которая открывается вместе с задним стеклом.

Из-за ее больших размеров и массы, особенно у крупногабаритных внедорожников, попасть в багажник, не приложив усилий, не представлялось возможным. Мировой автопром облегчил этот процесс, оснастив заднюю дверь электроприводом. Теперь достаточно нажать кнопку, и дверка откроется, а чтобы ее затворить обратно, следует нажать другую кнопку. Все просто — и напрягаться не надо, и руки чистые. Опция уже давно доступна не только на хетчбэках, универсалах и кроссоверах, но и на седанах.

Раньше в большинстве машин за эту функцию отвечал тросовый привод, позволявший открыть замок багажника с помощью рычажка в салоне. Хорошо, если крышка при этом сама собой откидывалась, но чаще всего срабатывала только разблокировка замка. В любом случае когда-то это смахивало на фокус, а уж работа сервопривода на первых порах всерьез убеждала, что будущее уже наступило.

Но вот беда — чтобы что-то открыть, всегда требуются свободные руки, а они чаще всего заняты поклажей, которую необходимо поместить в багажник. На эту проблему инженеры отозвались внедрением системы, которая так и называется — Hands Free (свободные руки). Достаточно провести ногой под задним бампером, и дверь открыта.

Автолюбитель из Германии сей процесс упростил до минимума, привязав эту функцию к голосовой системе, чтобы дверь универсала открывалась по команде. Технически все несложно, и не ровен час нечто подобное всплывет в списке опций какой-нибудь премиальной модели.

Волшебники мирового автомобилестроения грызут гранит не только в области электроники, но и продолжают работать в поисках оптимальных конструктивных решений. Так, десять лет назад компания Skoda представила в своей свежей модели Skoda Superb иновационную систему доступа в грузовой отсек под названием Twindoor. Технология позволяет открыть пятую дверь двумя способами: ее нижнюю часть, как крышку в седане, и целиком вместе со стеклом, как в хетче. Модель при этом справедливо позиционируется лифтбэком, поскольку в любом случае остается двухобъемником. Вскоре аналогичная функция появилась и на BMW 5 GT.

Владельцы некоторых внедорожников до сих пор наслаждаются распашной дверью багажника и находят в этом свои плюсы. Другие производители SUV для своих крупногабаритных моделей нашли нестандартный способ оптимизировать доступ в грузовой отсек. Например, инженеры из Land Rover разделили заднюю дверь на две части: нижняя в виде бортика откидывается до горизонтального положения (в этом виде его можно использовать как скамейку или столик), а верхняя открывается стандартно. Кроме того, в багажник некоторых внедорожников можно проникнуть, подняв одно лишь стекло задней двери.

авторынок, производители, производство, технология
19 декабря 2017
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