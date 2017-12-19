Чем отличается задняя дверь от крышки багажника

С тех пор, как легковые автомобили получили классификацию по типу кузова, багажник стал открываться не только с помощью крышки, но обзавелся еще и самой настоящей дверью. Такой привилегии удостоились машины с кузовом-двухобъемником, где грузовой отсек интегрирован в салон, а именно — хетчбэки, универсалы и SUV. Вместо миниатюрной крышки, какую можно видеть в седанах, багажное отделение в таких автомобилях оборудовано полноценной дверью, которая открывается вместе с задним стеклом.

Из-за ее больших размеров и массы, особенно у крупногабаритных внедорожников, попасть в багажник, не приложив усилий, не представлялось возможным. Мировой автопром облегчил этот процесс, оснастив заднюю дверь электроприводом. Теперь достаточно нажать кнопку, и дверка откроется, а чтобы ее затворить обратно, следует нажать другую кнопку. Все просто — и напрягаться не надо, и руки чистые. Опция уже давно доступна не только на хетчбэках, универсалах и кроссоверах, но и на седанах.