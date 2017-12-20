Что делать, если в мороз в глуши сломалась машина, а связи нет

Если вы в себе не уверены, потому что по пути в легкой одежде боитесь замерзнуть, вам придется разводить костер. Делать это лучше с подветренной стороны машины на расстояния двух метров от нее. Попытайтесь устроить его таким образом, чтобы тепло пламени через открытую дверь проникало в салон, который укроет вас от ветра. Главное, не спалить машину.

При отсутствии зажигалки или спичек вас спасет прикуриватель или искра от аккумулятора. Даже в разряженной АКБ наверняка хватит питания, чтобы нагреть тонкую проволоку докрасна. Для этого следует закоротить плюс аккумулятора на массу оголенным куском проволоки.

Хорошо, если рядом лес, который решит проблему топлива для огня. В качестве растопки используйте кору деревьев: если ее расслоить, она разгорится даже мокрая. В голой степи можно раскопать снег, чтобы добыть сухую траву, но если речь идет о жизни и смерти, придется пожертвовать горючими материалами из машины. Используйте коврики, синтетические детали обшивки, резину запасного колеса. Кстати, шина может гореть два часа, а их в автомобиле пять. На бензин из топливного бака лучше не рассчитывать, потому что он сгорает мгновенно.