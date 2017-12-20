Что делать, если в мороз в глуши сломалась машина, а связи нет

«АвтоВзгляд» уже писал, что модули ЭРА-ГЛОНАСС массово отказываются работать в автомобилях. Это подтверждают и многочисленные ролики в «Ютьюб», демонстрирующие некорректную работу отечественной навигационной системы. Так что несложно представить ситуацию, когда вашу машину вдруг настиг паралич и своими силами вы не можете привести ее в чувство. При этом ГЛОНАСС предательски молчит, сотовая связь отсутствует, а вокруг — безлюдная незнакомая местность? В таком незавидном положении единственным спасением будет проезжающая машина. Главное, чтобы она появились как можно быстрее, а у ее водителя хватило совести остановиться. В обратном случае первой угрозой будет холод.
Рассчитывать на теплый салон машины можно только на первых порах, потому что на морозе она быстро остынет. Как вариант, можно пойти вдоль дороги, которая рано или поздно куда-нибудь приведет. Во-первых, движение вас согреет, а во-вторых, сохранится шанс поймать попутку.