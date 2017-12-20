Что делать, если в мороз в глуши сломалась машина, а связи нет

Фото www.videoblocks.com
Россия-матушка славится космическими расстояниями и медвежьими углами. И, наверное, каждому водителю случалось бывать в глухой местности на безлюдной дороге. Если учесть, что большинство машин имеют свойство глохнуть в самый неподходящий момент, то не исключено, что это произойдет где-нибудь вдали от цивилизации, да еще в лютую стужу.
Иван Флягин

«АвтоВзгляд» уже писал, что модули ЭРА-ГЛОНАСС массово отказываются работать в автомобилях. Это подтверждают и многочисленные ролики в «Ютьюб», демонстрирующие некорректную работу отечественной навигационной системы. Так что несложно представить ситуацию, когда вашу машину вдруг настиг паралич и своими силами вы не можете привести ее в чувство. При этом ГЛОНАСС предательски молчит, сотовая связь отсутствует, а вокруг — безлюдная незнакомая местность? В таком незавидном положении единственным спасением будет проезжающая машина. Главное, чтобы она появились как можно быстрее, а у ее водителя хватило совести остановиться. В обратном случае первой угрозой будет холод.

Рассчитывать на теплый салон машины можно только на первых порах, потому что на морозе она быстро остынет. Как вариант, можно пойти вдоль дороги, которая рано или поздно куда-нибудь приведет. Во-первых, движение вас согреет, а во-вторых, сохранится шанс поймать попутку.

Если вы в себе не уверены, потому что по пути в легкой одежде боитесь замерзнуть, вам придется разводить костер. Делать это лучше с подветренной стороны машины на расстояния двух метров от нее. Попытайтесь устроить его таким образом, чтобы тепло пламени через открытую дверь проникало в салон, который укроет вас от ветра. Главное, не спалить машину.

При отсутствии зажигалки или спичек вас спасет прикуриватель или искра от аккумулятора. Даже в разряженной АКБ наверняка хватит питания, чтобы нагреть тонкую проволоку докрасна. Для этого следует закоротить плюс аккумулятора на массу оголенным куском проволоки.

Хорошо, если рядом лес, который решит проблему топлива для огня. В качестве растопки используйте кору деревьев: если ее расслоить, она разгорится даже мокрая. В голой степи можно раскопать снег, чтобы добыть сухую траву, но если речь идет о жизни и смерти, придется пожертвовать горючими материалами из машины. Используйте коврики, синтетические детали обшивки, резину запасного колеса. Кстати, шина может гореть два часа, а их в автомобиле пять. На бензин из топливного бака лучше не рассчитывать, потому что он сгорает мгновенно.

Если все равно холодно, есть шанс утеплиться с помощью любых изделий из ткани, которые вы найдете в машине. Например, чехлы для кресел можно подложить под верхнюю одежду или обмотать ими обувь.

Но вдруг экстремальная ситуация затянулась и у вас все, что было — сгорело. Придется воспользоваться опытом полярников и альпинистов, которые, спасаясь от мороза, строят убежища из снега. Он хоть и холодный, но за счет пористой структуры обладает неплохими теплоизоляционными свойствами. Небольшое снежное укрытие под силу построить каждому за полтора-два часа — главное, чтобы вы туда могли поместиться. При минус тридцати, температура воздуха внутри за счет тепла, выделяемого человеческим телом, поднимается до минус пяти-десяти градусов. Так что снежная нора надежно защитит вас от мороза и ветра.

При этом не забудьте про попутки и позаботьтесь, чтобы ни одна из них не проскочила мимо. Для этого найдите способ привлечь внимание: установите посредине дороги знак аварийной остановки, раскройте все двери в машине, поставьте на трассу какой-нибудь яркий предмет, который будет бросаться в глаза. Главное — не паниковать!

покрышки, автопутешествие, туризм, автотуризм, байки, дорога, трасса
21 декабря 2017
31227

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы