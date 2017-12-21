Тест «незамерзаек» для авто: как в реальности ведут себя на морозе стеклоомывающие жидкости

Мы уже не раз в своих публикациях поднимали тему, связанную с реализацией стеклоомывающих зимних жидкостей. Не секрет, что производители таких продуктов всегда тщательно следят за изменениями погоды, ведь климатические данные могут помочь более детально спланировать процесс производства и избежать лишних затрат.

Так, если в вашем регионе в ближайшие месяц-другой ожидается более-менее устойчивая погода со стабильными температурными показателями и кратковременными заморозками, то нет смысла тратить недешевый изопропиловый спирт и выпускать продукт с морозостойкостью до −20 СО. Вполне можно обойтись и составом, который выдерживает 10-градусный мороз. К тому же и цена такого продукта будет более привлекательной для автомобилистов — когда в нем меньше спирта, тот и цена его получается ниже. Все вроде бы логично.