Тест «незамерзаек» для авто: как в реальности ведут себя на морозе стеклоомывающие жидкости

Фото avtovzglyad.ru
Как выбрать правильную зимнюю стеклоомывайку для авто, чтобы она не замерзала уже при одном градусе мороза, выяснил портал «АвтоВзгляд», проведя в том числе и краш-тест ряда стеклоомывющих жидкостей.
Михаил Ростарчук

Мы уже не раз в своих публикациях поднимали тему, связанную с реализацией стеклоомывающих зимних жидкостей. Не секрет, что производители таких продуктов всегда тщательно следят за изменениями погоды, ведь климатические данные могут помочь более детально спланировать процесс производства и избежать лишних затрат.

Так, если в вашем регионе в ближайшие месяц-другой ожидается более-менее устойчивая погода со стабильными температурными показателями и кратковременными заморозками, то нет смысла тратить недешевый изопропиловый спирт и выпускать продукт с морозостойкостью до −20 СО. Вполне можно обойтись и составом, который выдерживает 10-градусный мороз. К тому же и цена такого продукта будет более привлекательной для автомобилистов — когда в нем меньше спирта, тот и цена его получается ниже. Все вроде бы логично.

Основная масса «незамерзаек» покупалась в полиэтиленовых упаковках.

Впрочем, так рассуждают далеко не все фирмы и предприниматели. Те, кто «поизворотливее» поступают иначе, используя ситуацию, что называется, себе на карман. Делается все очень просто. Недобросовестные фирмачи организуют производство автомобильных стеклоомываек, изначально рассчитанных на слабые морозы. Однако на этикетках таких продуктов указывается гораздо больший запас морозостойкости, например, на уровне −20 С, а то и −30 С. Соответственно и цена указывается как у более морозостойкого продукта. Получается, что автолюбителям в таких случаях приходится платить лишнее, поскольку продукт не соответствует заявленным параметрам.

Ручки некоторых мягких упаковок для удобства снабжают пластиковыми держателями.

Описанная выше схема недобросовестного бизнеса используется сплошь и рядом. Доказательство тому — итоги очередного теста портала «АвтоВзгляд», который мы традиционно организовывали в сотрудничестве с информационно-аналитическим порталом «АвтоПарад». Для этих испытаний было приобретено десять образов стеклоомывающих жидкостей, представленных как российскими продуктами, так и лицензионными составами, выпускаемыми на отечественных предприятиях по рецептурам зарубежных фирм.

Отметим, что основная часть перечисленных выше жидкостей покупалась в крупных сетевых магазинах ближнего Подмосковья, и лишь одна — в мелкой торговой точке. В итоге в нашем распоряжении оказалось восемь «незамерзаек», расфасованных в мягкие полиэтиленовые упаковки типа «Дой-Пак» объемом от 3 до 4 л, и еще две, залитые в привычные многим прозрачные пластиковые фляги объемом 5 л.,

Этот образец оказался единственным, который не выдержал экзамен на прочность и дал течь.

Распределение по брендам оказалось следующим: это Delta −20 С (два состава емкостью 3 л, различающиеся ароматами), Fin Tippa −20 С (еще один тандем жидкостей с емкостями по 4 л, различающиеся фасонами упаковки, которые условно можно обозначить как «эконом» и «премиум»), далее по одной 3-литровой упаковке жидкостей Strike и «ОКей», еще две незамерзайки Liqui Moly серии Antifrost (соответственно −18 С и −24 С, тоже различающиеся ароматами). Оставшаяся пара образов — бренды AVE −30 и Winter Formula −30, разлитые в 5-литровые канистры. Цифры в обозначениях всех продуктов указывают значения заявленной температуры замерзания.

Пять образцов из шести, которые должны были выдержать 20-градусный мороз, замерзли уже при -16 С.

Здесь не будет лишним уточнить, что наш интерес к отмеченным выше упаковкам «Дой-Пак» был вполне прагматичным. Такие продукты в последнее время часто предлагают в сетевых магазинах. Ставка делается на более привлекательную цену «незамерзаек», имеющих подобный вариант фасовки. Но вот насколько прочна та или иная мягкая полиэтиленовая емкость?

Чтобы выяснить это, надо было провести оценку прочностных свойств таких продуктов, благо для этого существует специальный норматив, предусмотренный техническими требованиями к мягкой упаковке. Суть его состоит в том, что каждый такой продукт должен выдерживать падение с высоты 1,2 м. Говоря проще, после удара об асфальт полиэтиленовая емкость со своим содержимым должна оставаться герметичной.

Проверка на прочность упаковки стала первым этапом нынешнего теста незамерзающих автомобильных жидкостей. Как проходил данный этап испытаний, можно посмотреть на видеоролике, который приводится выше. Отметим, что этот довольно жесткий тест качества упаковки выдержало подавляющее большинство участников — девять из десяти, то есть 90%.

Исключением стал один образец — Fin Tippa −20 С, причем именно эконом-вариант, который изготовлен из обычной трехслойной прозрачной пленки. После падения он дал течь в месте крепления горловины. А вот емкость его собрата, то есть «премиального» образца Fin Tippa −20 С, имеющая дополнительное ламинирование, оказалась заметно крепче, как и у остальных продуктов.

Если же в целом оценивать положительные результаты данных испытаний, то показатель в 90% (относительно общего количества участников) можно считать более чем хорошим.

Победители теста среди зимних жидкостей. Температура их замерзания полностью соответствует заявленной.

Однако благоприятное впечатление от проведенного «силового» теста сразу же улетучилось, когда были получены результаты проверки морозостойкости незамерзающих жидкостей. Она проводились с использованием морозильной камеры, в которой ступенчато, с шагом в один градус, понижалась температура, начиная с отметки −16 С.

При каждом выставленном ее значении образцы выдерживались в камере в течение суток. Что же показали эти исследования? Увы, их результаты нас совсем не порадовали! Восемь из десяти контрольных образов, то есть 80%, в буквальном смысле заледенели в камере, так и не подтвердив заявленные значения температуры замерзания.

Испытания холодом показали, что эти восемь зимних жидкостей не дотягивают до заявленной температуры замерзания.

Если конкретнее, то из отмеченной десятки жидкостей только две незамерзайки (марка Liqui Moly, популярные составы Antifrost −18 и Antifrost −24) полностью соответствуют заявленным низкотемпературным показателям. Напомним, что обе эти жидкости выпускают в России по рецептуре и под прямым контролем известной немецкой компании Liqui Moly. Как видим, и результат у них соответствующий.

По остальным участникам теста, не выдержавшим контрольную заморозку, расклад получается неутешительный. Так, из восьми некондиционных зимних стеклоомываек сразу пять (!) продуктов (Fin Tippa −20 С «эконом», обе жидкости Delta −20 С, а также составы Stricke и «ОКей») превратились в лед уже при −16 С. Еще одна незамерзайка Fin Tippa −20 С (с условным обозначением «премиум») продержалась чуть дольше и застыла при −18 С, а последние две (AVE −30 и Winter Formula −30, которые должны были выдержать 30-градусный мороз) «окаменели» при −19 С. Таким образом, общая картина по итогам нашего теста зимних жидкостей получается совсем безрадостная.

Итоговая таблица теста «незамерзаек» от портала «АвтоВзгляд».

Впрочем, даже из таких, далеко не радужных, результатов нынешнего тестирования тоже можно извлечь пользу. По крайней мере те водители, которые уже успели приобрести некондиционные продукты, теперь, после прочтения нашей статьи, наверняка смогут скорректировать пределы их применимости, а заодно и свои предпочтения в части выбора по-настоящему качественных зимних «стекломываек».

безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
21 декабря 2017
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