Опасно ли включать кондиционер зимой

Прежде чем говорить о зимней эксплуатации автомобильного кондиционера, скажем, что включать его периодически нужно в обязательном порядке. Просто для того, чтобы смазка постоянно и равномерно распределялась по рабочим поверхностям в кондиционере, чтобы в трубках системы не застаивалась влага и не развивалась мерзкая микрофлора и т. д. Специалисты утверждают, что в профилактических целях систему следует включать, как минимум, раз в месяц. Но в российских условиях зима длится не менее полугода. В связи с этим возникает вопрос: не навредят ли кондиционеру попытки его эксплуатации при отрицательных температурах?

Чтобы дать ответ на этот вопрос нужно немного углубиться в принцип работы любого «кондея». Заправленный в его систему фреон в жидком виде поступает в испаритель системы кондиционирования и в нем переходит в газообразную форму, отбирая при этом тепло у прокачиваемого через систему вентиляции машины воздуха. После этого, уже в газообразном состоянии он попадает в компрессор, где вновь сжимается до состояния жидкости. Температура кипения фреона в испарителе при давлении около 15 бар, типичного для большинства автомобильных систем кондиционирования — около 0°C. То есть зимой для его перехода из жидкого в газообразное состояние может банально недоставать тепла.