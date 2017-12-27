Опасно ли включать кондиционер зимой

25mb.ru
Большинство более-менее современных машин оснащено кондиционерами, которые призваны охлаждать салон в жару. Зимой же охлаждать ничего не нужно и в связи с этим не ясно: сломается ли «кондей» если запустить его в мороз?
Максим Строкер

Прежде чем говорить о зимней эксплуатации автомобильного кондиционера, скажем, что включать его периодически нужно в обязательном порядке. Просто для того, чтобы смазка постоянно и равномерно распределялась по рабочим поверхностям в кондиционере, чтобы в трубках системы не застаивалась влага и не развивалась мерзкая микрофлора и т. д. Специалисты утверждают, что в профилактических целях систему следует включать, как минимум, раз в месяц. Но в российских условиях зима длится не менее полугода. В связи с этим возникает вопрос: не навредят ли кондиционеру попытки его эксплуатации при отрицательных температурах?

Чтобы дать ответ на этот вопрос нужно немного углубиться в принцип работы любого «кондея». Заправленный в его систему фреон в жидком виде поступает в испаритель системы кондиционирования и в нем переходит в газообразную форму, отбирая при этом тепло у прокачиваемого через систему вентиляции машины воздуха. После этого, уже в газообразном состоянии он попадает в компрессор, где вновь сжимается до состояния жидкости. Температура кипения фреона в испарителе при давлении около 15 бар, типичного для большинства автомобильных систем кондиционирования — около 0°C. То есть зимой для его перехода из жидкого в газообразное состояние может банально недоставать тепла.

А попадание жидкого фреона «на вход» компрессора, скорее всего, приведет к его фатальной поломке. То есть физика процесса говорит нам: при отрицательных температурах на улице включение «кондея» равносильно его убийству. Однако не все так категорически трагично. Дело в том, что при небольшом морозе температура в подкапотном пространстве машины с прогретым двигателем остается выше нуля. А ведь именно отсюда система вентиляции салона машины сосет воздух. То есть при небольшом «минусе» — выше примерно −5°C, — кондиционером вполне можно пользоваться.

Разумеется, не для охлаждения салона, а для подсушивания воздуха в нем — во избежание запотевания окон и лобового стекла. Ну, а если за окном стоят по-настоящему сильные морозы, трястись над кондиционером машины тоже не стоит. Дело в том, что в систему вентиляции подавляющего большинства более-менее современных моделей авто встроен датчик забортной температуры. И если он обнаружит, что она упала ниже критического для испарения фреона уровня, включение кондиционера будет автоматически заблокировано, а водителю при этом придется пользоваться одной лишь «печкой».

ремонт
27 декабря 2017
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