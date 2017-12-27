В новогоднюю ночь по всей стране аварийные авто будут эвакуировать бесплатно

С наступлением зимы количество дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах традиционно возросло. Из-за предновогодней суеты внимание водителей и так снижается, а тут еще осадки, провоцирующие утомительные километровые заторы, короткий световой день, недостаточная видимость и многие другие «зимние» обстоятельства.
Чтобы без проблем добраться из точки А в точку Б достаточно, казалось бы, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Но даже те водители, которые неукоснительно следуют Правилам дорожного движения, не застрахованы от «дурака», который в любой момент может «прилететь» в их машину.