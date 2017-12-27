В новогоднюю ночь по всей стране аварийные авто будут эвакуировать бесплатно

Фото: Русский АвтоМотоКлуб
Компания «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) объявила о проведении новогодней акции для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще 28 российских городов. В ночь с 31 декабря на 1 января любой водитель, оказавшийся в ДТП, может обратиться на горячую линию службы помощи на дорогах и совершенно бесплатно вызвать эвакуатор.
Виктория Базылева

С наступлением зимы количество дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах традиционно возросло. Из-за предновогодней суеты внимание водителей и так снижается, а тут еще осадки, провоцирующие утомительные километровые заторы, короткий световой день, недостаточная видимость и многие другие «зимние» обстоятельства.

Чтобы без проблем добраться из точки А в точку Б достаточно, казалось бы, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Но даже те водители, которые неукоснительно следуют Правилам дорожного движения, не застрахованы от «дурака», который в любой момент может «прилететь» в их машину.

Фото: tengrinews.kz

Особенно обидно оказаться участником ДТП в новогоднюю ночь. Вся семья собирается за праздничным столом: дети в волнительном предвкушении разворачивают подарки, с экрана телевизора вещает президент, а вы в этом время на пустой дороге ожидаете сотрудников ГИБДД. Мало того, что куча времени тратится впустую, так еще и за эвакуатор приходится платить, если поврежденный автомобиль не может продолжить движение самостоятельно.

В этом году на помощь тем, кто в столь неподходящее время оказался в беде, придет «Русский АвтоМотоКлуб». С девяти часов вечера 31 декабря до девяти утра 1 января РАМК будет принимать звонки не только от своих клиентов, но и от тех, кто членом клуба не является.

Чтобы воспользоваться услугой бесплатной эвакуации при ДТП, достаточно позвонить на горячую линию РАМКа и предоставить свои данные. Предложение, повторимся, действует в пределах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов (полный список можно посмотреть на официальном сайте компании).

эвакуаторы, авария, ДТП, дорога
27 декабря 2017
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