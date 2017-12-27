В новогоднюю ночь по всей стране аварийные авто будут эвакуировать бесплатно

Особенно обидно оказаться участником ДТП в новогоднюю ночь. Вся семья собирается за праздничным столом: дети в волнительном предвкушении разворачивают подарки, с экрана телевизора вещает президент, а вы в этом время на пустой дороге ожидаете сотрудников ГИБДД. Мало того, что куча времени тратится впустую, так еще и за эвакуатор приходится платить, если поврежденный автомобиль не может продолжить движение самостоятельно.

В этом году на помощь тем, кто в столь неподходящее время оказался в беде, придет «Русский АвтоМотоКлуб». С девяти часов вечера 31 декабря до девяти утра 1 января РАМК будет принимать звонки не только от своих клиентов, но и от тех, кто членом клуба не является.

Чтобы воспользоваться услугой бесплатной эвакуации при ДТП, достаточно позвонить на горячую линию РАМКа и предоставить свои данные. Предложение, повторимся, действует в пределах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов (полный список можно посмотреть на официальном сайте компании).