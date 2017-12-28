Чем опасен снег, набившийся в колесные арки

Типичная картина для любого снегопада: машины продираются сквозь свежевыпавшие наносы, разбрасывая колесами комья снега. Он налипает на бамперах, порогах и, особенно интенсивно — в колесных арках. На первый взгляд, все в порядке — главное держать дистанцию, не лихачить и все будет нормально. Однако именно в такие дни серьезная опасность подстерегает автовладельца с совершенно другой стороны. Налипший в арках колес снег далеко не так безобиден как кажется. Пока машина находится в движении в городском потоке — проблем нет. Снег, даже набившись до отказа в колесную арку, остается достаточно рыхлым и любое движение колес при повороте (например, на перпендикулярную улицу) обрушивает скопившуюся снежную массу, срезая ее как фрезой.

При длительном движении по трассе ситуация может измениться. Снег в арке, не будучи потревожен длительное время, успевает уплотниться и слежаться. А если на маршруте попадались участки, посыпанные противогололедными реагентами, то масса в колесных арках оказывается еще и пропитана талой влагой. Через какое-то время она смерзается на морозе в монолитный ледяной кусок, практически «обнимающий» колесо с минимальным зазором. Аналогичную картину можно наблюдать и когда машина со стратегическими запасами снега в крыльях паркуется на ночь. До утра снег также успевает превратиться в лед.