Чем опасен снег, набившийся в колесные арки

На налипающий в колесных арках снег большинство автовладельцев особого внимания не обращает: мол, машина железная, что для нее мягкий снежок. На самом деле это ощущение очень обманчиво.
Максим Строкер

Типичная картина для любого снегопада: машины продираются сквозь свежевыпавшие наносы, разбрасывая колесами комья снега. Он налипает на бамперах, порогах и, особенно интенсивно — в колесных арках. На первый взгляд, все в порядке — главное держать дистанцию, не лихачить и все будет нормально. Однако именно в такие дни серьезная опасность подстерегает автовладельца с совершенно другой стороны. Налипший в арках колес снег далеко не так безобиден как кажется. Пока машина находится в движении в городском потоке — проблем нет. Снег, даже набившись до отказа в колесную арку, остается достаточно рыхлым и любое движение колес при повороте (например, на перпендикулярную улицу) обрушивает скопившуюся снежную массу, срезая ее как фрезой.

При длительном движении по трассе ситуация может измениться. Снег в арке, не будучи потревожен длительное время, успевает уплотниться и слежаться. А если на маршруте попадались участки, посыпанные противогололедными реагентами, то масса в колесных арках оказывается еще и пропитана талой влагой. Через какое-то время она смерзается на морозе в монолитный ледяной кусок, практически «обнимающий» колесо с минимальным зазором. Аналогичную картину можно наблюдать и когда машина со стратегическими запасами снега в крыльях паркуется на ночь. До утра снег также успевает превратиться в лед.

А вот с ним уже шутить не стоит. Во-первых, льдом может «прихватить» узлы подвески или тормозной системы. В этом случае попытки повертеть рулем могут окончится печально, например, для резиновых пыльников. Не зная об этом, можно в достаточно сжатые сроки «приехать» к ремонту подвески. Про случай, когда замерзшей водой покрываются тормозные суппорта и колодки можно не упоминать. Первая же попытка торможения может привести к ДТП. Но даже если важные узлы и механизмы свободны ото льда, радоваться рано. Опасность от наличие глыбы льда между колесом и подкрылком никто не отменял! При трогании колесо может совать ее целиком или частично с «насиженного места». При этом, скорее всего, ее обломки встанут «враспор» между покрышкой и подкрылком. Усилие, развиваемое колесом машины, вомнет лед в пластик, а может быть даже и метал крыла под ним.

По этой причине пластиковый подкрылок может частично или даже целиком оторваться и вылететь на дорогу, либо застрять в рычагах подвески и повредить какой-нибудь пыльник. Помня о возможности наступления подобных последствий, имеет смысл следить за тем, что происходит в арках колес твоей машины. Особенно в снегопад. Чтобы избежать вышеописанных проблем, достаточно при каждой остановке машины на длительное время контролировать арки колес визуально. Обнаружив набившийся снег, можно взять, например, снеговую щетку и ее ручкой постараться разрушить «сугроб» и выковырять его куски наружу.

колеса, ремонт, шины, зимние шины
5 января 2018
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