Почему экокожа, используемая в производстве машин и автоаксессуаров, ничем не хуже натуральной

Фото: financialtribune.com
Какая кожа для отделки авто предпочтительнее: искусственная алькантара или натуральная — к примеру, наппа? А между тем, популярность в автопроме набирает еще один кожзам — так называемая экокожа. Можно ли рассматривать ее в качестве достойной альтернативы натуральным материалам, или же это очередной маркетинговый «развод», разбирался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

«Экокожа — то же, что и натуральная кожа. Чистить хорошо, сидеть плохо» — отзываются автомобилисты об экологически чистом материале отделки. И в самом деле: редкий обыватель способен отличить этот высокотехнологичный кожзам от настоящих животных шкур. При том, что и визуально, и на ощупь материалы схожи, стоимость первого значительно ниже. Так что можно не только сэкономить, но и смело похвастаться своими новыми чехлами для кресел из «неподдельной» кожи перед мужиками во дворе — маловероятно, что прослывете врунишкой.

Американские ученые изобрели экокожу в 1963 году. Годом позже ее начали применять в Японии.

Так как же делают экокожу? Она получается путем нанесения «дышащей» пленки из полиуретана на ткань — хлопок или полиэфир. Никаких пластификаторов! Причем чем толще полиуретановая пленка, тем качественнее материал. Любопытно, что рисунок экокожи в точности повторяет «узор» натуральной — такой эффект достигается за счет тиснения, которому подвергаются слои полипропилена и ткани во время производства. Как утверждают создатели этого уникального материала, он обладает множеством преимуществ перед другими кожзамами и даже перед натурпродуктом.

Во-первых, процесс производства экологического материала куда менее затратный, гуманный и «чистый». Во-вторых, он имеет огромное разнообразие внешней раскраски. В-третьих, изделия из экокожи более устойчивы к высоким температурам и влаге. И, пожалуй, самое главное — она не вызывает аллергической реакции у тех, чей организм не воспринимает животную кожу и меха. Вместе с тем у экокожи есть и явные недостатки, о которых потребителям следовало бы знать.

Как и другие кожзамы, экокожа не терпит очищающих средств, содержащих хлор и растворители. Ее можно протирать жидкостью для деликатных тканей или натуральных материалов.

Несмотря на то, что этот материал считается высококачественным, он может прийти в негодность уже через год использования. В жаркое время года экокожа, равно как и натуральная, может сильно нагреваться на солнце, зимой — «дубеть». Еще одним серьезным минусом является то, что она не подлежит ремонту. Царапнули ключом как следует — верхний слой повредился, и вот уже проглядывает серая подкладка. Вот тут то мужики «со двора» и почувствуют подвох.

Было бы глупо утверждать, что кожа с приставкой «эко» ничуть не уступает натуральной — конечно, уступает. Но натуральная далеко не всем по карману. К тому же среди автомобилистов встречаются не только аллергики, но и веганы, которые по этическим причинам не могут находится в салоне машины, отделанной шкурой животных. А вот в качестве альтернативы той же алькантаре, которую широко используют производители премиальных автомобилей, экокожа вполне себе сойдет. Но не забывайте о том, что через пару лет, даже если относиться к материалу бережно, его придется заменить.

Экокожа применяется не только в автомобильной промышленности. Из этого материала именитые модельеры шьют одежду, обувь и сумки, а дизайнеры декорируют им различные элементы интерьера.

Надо сказать, что вообще идеи экологизма постепенно проникают во все сферы нашей жизни. Нам предлагают «чистые» продукты питания, косметику, транспортные средства и многое другое. И это неплохо, поскольку ресурсы планеты и вправду не безграничны. Не говоря уж о том, что сторонники эко-бума заботятся не только о природе и человеке, но и о беззащитных братьях наших меньших.

авторынок, производители, производство, аксессуары
5 января 2018
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