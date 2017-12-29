Почему экокожа, используемая в производстве машин и автоаксессуаров, ничем не хуже натуральной

«Экокожа — то же, что и натуральная кожа. Чистить хорошо, сидеть плохо» — отзываются автомобилисты об экологически чистом материале отделки. И в самом деле: редкий обыватель способен отличить этот высокотехнологичный кожзам от настоящих животных шкур. При том, что и визуально, и на ощупь материалы схожи, стоимость первого значительно ниже. Так что можно не только сэкономить, но и смело похвастаться своими новыми чехлами для кресел из «неподдельной» кожи перед мужиками во дворе — маловероятно, что прослывете врунишкой.

Американские ученые изобрели экокожу в 1963 году. Годом позже ее начали применять в Японии.

Так как же делают экокожу? Она получается путем нанесения «дышащей» пленки из полиуретана на ткань — хлопок или полиэфир. Никаких пластификаторов! Причем чем толще полиуретановая пленка, тем качественнее материал. Любопытно, что рисунок экокожи в точности повторяет «узор» натуральной — такой эффект достигается за счет тиснения, которому подвергаются слои полипропилена и ткани во время производства. Как утверждают создатели этого уникального материала, он обладает множеством преимуществ перед другими кожзамами и даже перед натурпродуктом.