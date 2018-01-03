Покупка подержанного BMW X5: русская рулетка

Причем это касается не только тех BMW X5, которые продают частники на рынке или по объявлениям в интернете, но и дилерских машин. Да, да. Не удивляйтесь, что купив у «официалов» по системе trade-in подержанный Х5 с небольшим, как они уверяют, пробегом (скажем, в 50 000 км), вы станете владельцем заезженного экземпляра, пробежавшего за свою жизнь более 200 000 км. Смеем вас уверить, что такие случаи далеко не единичны — даже официальные дилеры не гнушаются заработать на ликвидном немецком кроссовере. Ведь для этого, в общем-то, немного и надо — лишь привести в надлежащий внешний вид его кузов и салон, попутно скрутив километраж.

Как бы то ни было, но потенциальным клиентам придется изрядно покопаться в этой куче хлама, чтобы в конце концов подобрать достойный вариант. По словам одного из почитателей модели, он забраковал почти два десятка машин, прежде чем нашел то, что заслуживает внимания. Поэтому подержанные Х5 в хорошем состоянии находят своего покупателя еще до того, как хозяин надумает давать объявление о продаже, еще на стадии, так сказать, обсуждения — такие машины, как правило, расходятся по друзьям, близким родственникам или хорошим знакомым. Ну, а если у вас таковых не имеется, руководствуйтесь той историей болезни Х5, которую подготовили для вас эксперты портала «АвтоВзгляд».