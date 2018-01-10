Какие скрытые дефекты автомобиля могут быть при ДТП

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По статистике аварий самый урожайный сезон — зима, поэтому нелишним будет напомнить, что последствия ДТП для машины не всегда ограничиваются внешними повреждениями. Это должен учитывать не только покупатель при выборе автомобиля, но и страховщик при выплате денежной компенсации.
Иван Флягин

Не секрет, что полную стоимость ремонта автомобиля невозможно определить на глазок, так как внешние повреждения почти всегда чреваты сюрпризами. Например, одна из самых уязвимых частей кузова — передний бампер. За его пластиковой накладкой скрывается наполнитель, который играет роль демпфера, а также металлический усилитель и крепежные элементы. Все это стоит денег и в случае ДТП может быть повреждено так же, как и внешняя часть бампера. Но при поверхностном осмотре определить такую проблему не всегда удается.

К тому же под бампером могут прятаться и другие детали — например, различные электронные блоки или бачок омывателя, а на некоторых моделях с левой стороны установлен резонатор с воздуховодом, ведущем к воздушному фильтру. Таким образом, даже самая незначительная вмятина на пластике может вызвать необходимость замены дополнительных внутренних элементов.

Похожая ситуация случается при повреждении дверей, когда внутри страдают механизмы стеклоподъемника. К скрытым дефектам, которые определит специалист, можно отнести и нарушенную геометрию кузова, вызванную сильным ударом. Устраняется такая проблема только в автосервисах с помощью стапеля.

Определять скрытые дефекты экспертам помогает методическое руководство «Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для судебных экспертов», утвержденным Минюстом России. Согласно этому документу, «дефект, который не может быть выявлен при осмотре транспортного средства, для выявления которого необходима дополнительная проверка детали, узла или агрегата — называется скрытым».

Полицейский на месте аварии не должен определять наличие скрытых повреждений — это дело находится в компетенции экспертов. Поэтому после первичного осмотра пострадавшего авто представителем страховой компании, все дефекты должны фиксироваться в стенах автосервиса, где профессиональные мастера смогут провести демонтаж поврежденных деталей. При выявлении скрытых «сюрпризов» о дополнительном осмотре необходимо известить страховую компанию, независимых экспертов и при необходимости — виновника ДТП. В свою очередь, специалисты должны зафиксировать связь повреждений с произошедшей аварией и назначить выплату.

В обратном случае придется делать повторную экспертизу за свой счет и со всеми документами, подтверждающими стоимость восстановительного ремонта, обращаться с исковым заявлением в суд.

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10 января 2018
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