Какие скрытые дефекты автомобиля могут быть при ДТП

Не секрет, что полную стоимость ремонта автомобиля невозможно определить на глазок, так как внешние повреждения почти всегда чреваты сюрпризами. Например, одна из самых уязвимых частей кузова — передний бампер. За его пластиковой накладкой скрывается наполнитель, который играет роль демпфера, а также металлический усилитель и крепежные элементы. Все это стоит денег и в случае ДТП может быть повреждено так же, как и внешняя часть бампера. Но при поверхностном осмотре определить такую проблему не всегда удается.

К тому же под бампером могут прятаться и другие детали — например, различные электронные блоки или бачок омывателя, а на некоторых моделях с левой стороны установлен резонатор с воздуховодом, ведущем к воздушному фильтру. Таким образом, даже самая незначительная вмятина на пластике может вызвать необходимость замены дополнительных внутренних элементов.

Похожая ситуация случается при повреждении дверей, когда внутри страдают механизмы стеклоподъемника. К скрытым дефектам, которые определит специалист, можно отнести и нарушенную геометрию кузова, вызванную сильным ударом. Устраняется такая проблема только в автосервисах с помощью стапеля.