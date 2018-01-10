Какое масло лучше для мотора зимой

nhkauto.ru
При выборе подходящего масла для реальной эксплуатации, особенно в зимний период, информации из красивых рекламных видеороликов маловато будет. Тут от автовладельца требуется, как минимум, понимать, что означают цифры и буквы маркировки на канистре лубрикана.
Евгений Банько

Сразу скажем, что автопроизводитель в инструкции по эксплуатации машины обязательно указывает тип рекомендованных жидкостей, включая и смазку для двигателя. Однако на выбор моторного масла могут повлиять даже индивидуальные условия эксплуатации конкретной машины. Если она ночует и стоит исключительно в теплом гараже или на подземной парковке, то о специальных маслах для зимы можно не задумываться, даже когда дело происходит где-то в Сибири — в местности со среднезимними температурами в районе −30ºС. Но когда авто всю жизнь проводит под открытым небом, то даже в средней полосе, где случаются длительные похолодания ниже −20ºС, стоит всерьез задуматься о выборе оптимального моторного масла для зимы.

Заметим, что раз речь идет о регулярных пусках мотора в мороз, от минерального моторного масла следует отказаться полностью. С этим проблем не будет — в торговой сети сейчас чистую «минералку» для моторов еще поискать нужно. Выбор будет стоять, скорее всего, между синтетическим или полусинтетическим (то есть с примесью минерального) моторными маслами. «Полусинтетика», как правило, несколько дешевле «синтетики». Однако, при прочих равных условиях, предпочтение лучше отдать полностью синтетическому маслу. Дело в том, что главная характеристика любого моторного масла при холодном пуске двигателя — его текучесть.

trs-motors.ru

Минеральная составляющая любого масла при отрицательных температурах сильно густеет и плохо смазывает трущиеся поверхности. А синтетические масла способны сохранять стабильные показатели текучести как при низких, так и при высоких температурах. Поэтому то «синтетика» для зимы предпочтительнее. Определившись с составом масла, обращаем внимание на показатели его вязкости. Для этого смотрим на надписи на канистре. Мы не станем «грузить» читателя подробностями относительно стандартов маркировки масел. Для среднестатистического водителя достаточно знать, что к «зимней» категории можно отнести большинство масел, на канистрах которых значится 0W30, 5W30, 5W40, 10W30 и 10W40.

Среди них 0W30 будет наиболее жидким на морозе, а 10W40 — самым густым. По этой причине, кстати, использовать 15W40 при холодах около −20ºС уже явно не стоит — разумеется, если нас интересует продление ресурса мотора. Выбирать подходящую именно для ваших условий вязкость моторного масла нужно ориентируясь на следующие соображения. Когда машина лишь изредка будет оказываться в условиях более-менее серьезного мороза, например в Краснодарском крае, ее двигателю вполне подойдет масло с вязкостью 10W40 — чтобы в летнюю жару оно не было излишне текучим и продолжало защищать трущиеся поверхности. Если же авто «живет» где-то далеко за Уралом, где −25ºС зимой считается оттепелью, в его мотор стоит залить 0W30. Ориентируясь на эти крайности и стоит выбирать подходящее зимнее масло.

двигатель, ремонт, техническое обслуживание, мототехника, моторное масло
10 января 2018
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