Какое масло лучше для мотора зимой

Сразу скажем, что автопроизводитель в инструкции по эксплуатации машины обязательно указывает тип рекомендованных жидкостей, включая и смазку для двигателя. Однако на выбор моторного масла могут повлиять даже индивидуальные условия эксплуатации конкретной машины. Если она ночует и стоит исключительно в теплом гараже или на подземной парковке, то о специальных маслах для зимы можно не задумываться, даже когда дело происходит где-то в Сибири — в местности со среднезимними температурами в районе −30ºС. Но когда авто всю жизнь проводит под открытым небом, то даже в средней полосе, где случаются длительные похолодания ниже −20ºС, стоит всерьез задуматься о выборе оптимального моторного масла для зимы.

Заметим, что раз речь идет о регулярных пусках мотора в мороз, от минерального моторного масла следует отказаться полностью. С этим проблем не будет — в торговой сети сейчас чистую «минералку» для моторов еще поискать нужно. Выбор будет стоять, скорее всего, между синтетическим или полусинтетическим (то есть с примесью минерального) моторными маслами. «Полусинтетика», как правило, несколько дешевле «синтетики». Однако, при прочих равных условиях, предпочтение лучше отдать полностью синтетическому маслу. Дело в том, что главная характеристика любого моторного масла при холодном пуске двигателя — его текучесть.