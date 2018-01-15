Как быстро и легко очистить машину от снега и льда

Просто машина с «белой шапкой» на крыше это еще полбеды. Гораздо неприятней когда все стекла и кузов покрыты нападавшим, подтаявшим и затем превратившимся в комья льда снегом. И соскребать замучаешься, и смести сугроб толком не выйдет. Существует пара способов, помогающих либо быстро привести машину в порядок, либо, как минимум, сильно облегчить себе жизнь поутру. Самый банальный вариант «экспресс-очистки» авто от нападавшего снега напрашивается сам собой. Мы садимся в машину, заводимся, «дворниками» раскапываем себе вид вперед и выезжаем на дорогу. Набегающим потоком воздуха снег с машины сдует, и дело сделано.

Но, во первых, подобное возможно лишь когда на машине лежит легкий, не слежавшийся, напоминающий пух снежок. Во-вторых, такой способ просто небезопасен: пока снег закрывает боковые стекла и зеркала, а также летит с капота «в лобовуху», можно устроить серьезное ДТП. В-третьих, так делать просто нехорошо по отношению к другим водителям: едущий сзади обычно совсем не рад, когда ему в лоб летят сугробы с вашей крыши. Упомянув о сдувании снега с авто, невозможно не вспомнить об остроумной и безопасной для окружающих разновидности такого метода. Для его применения автовладелец берет в руки садовый листодув и после нескольких взмахов соплом этого агрегата даже здоровенный внедорожник будет полностью освобожден нападавших за ночь осадков.