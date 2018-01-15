Как быстро и легко очистить машину от снега и льда

Зимой практически каждое утро автовладельца начинается с «зарядки» — процедуры освобождения машины от снега и льда перед поездкой. Этот как бы само собой разумеющийся зимний вид человеческой деятельности можно заметно ускорить и облегчить.
Максим Строкер

Просто машина с «белой шапкой» на крыше это еще полбеды. Гораздо неприятней когда все стекла и кузов покрыты нападавшим, подтаявшим и затем превратившимся в комья льда снегом. И соскребать замучаешься, и смести сугроб толком не выйдет. Существует пара способов, помогающих либо быстро привести машину в порядок, либо, как минимум, сильно облегчить себе жизнь поутру. Самый банальный вариант «экспресс-очистки» авто от нападавшего снега напрашивается сам собой. Мы садимся в машину, заводимся, «дворниками» раскапываем себе вид вперед и выезжаем на дорогу. Набегающим потоком воздуха снег с машины сдует, и дело сделано.

Но, во первых, подобное возможно лишь когда на машине лежит легкий, не слежавшийся, напоминающий пух снежок. Во-вторых, такой способ просто небезопасен: пока снег закрывает боковые стекла и зеркала, а также летит с капота «в лобовуху», можно устроить серьезное ДТП. В-третьих, так делать просто нехорошо по отношению к другим водителям: едущий сзади обычно совсем не рад, когда ему в лоб летят сугробы с вашей крыши. Упомянув о сдувании снега с авто, невозможно не вспомнить об остроумной и безопасной для окружающих разновидности такого метода. Для его применения автовладелец берет в руки садовый листодув и после нескольких взмахов соплом этого агрегата даже здоровенный внедорожник будет полностью освобожден нападавших за ночь осадков.

Второй способ востребован, когда вечером авто парковали уже под снегопадом. На теплых стеклах и кузове за ночь порой нарастают такие ледяные наросты, что потом замучаешься сметать покрывший их снег. В этом случае можно проковырять себе «смотровые щели» во льдах, покрывших лобовое и боковые стекла, и потихоньку двигаться в сторону ближайшей автомойки. Там можно просто помыть авто. Лед и снег при этом, разумеется, также будут удалены. Главное — чтобы работники не забыли по окончании мойки удалить сжатым воздухом остатки воды из зазоров в дверных ручках, лючке бензобака, а также просушить струей из компрессора резиновые уплотнители дверей, чтобы они не примерзали.

А еще можно попробовать предупредить возникновение утренних неприятностей подобного рода. Например, зная что ночью ожидается мощный снегопад, можно заранее, еще вечером, накрыть машину специальным чехлом или хотя бы полиэтиленовой пленкой. Главное условие при этом: кузов и стекла авто должны быть сухими. В противном случае наше «покрывало» может примерзнуть к ним, создав серьезную проблему. Если же кузов сухой, и укрыта машина была вовремя, утренняя очистка сведется к аккуратному стягиванию покрытия вместе со снегом.

снегоходы, авария, ДТП, зимние шины
15 января 2018
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