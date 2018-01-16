Могут ли подушки безопасности сработать на кочке

Важно, что система успевает срабатывать в максимально сжатые сроки, до соприкосновения человека с препятствием в салоне машины. Как правило, этот момент колеблется в пределах 15—30 миллисекунд. У каждого производителя имеются свои настройки системы аэрбегов.

Как правило, подушки безопасности реагируют на прямое лобовое столкновение автомобиля с жестким препятствием на скорости выше 22 км/ч, а также удар по касательной в переднюю часть, направленный в пределах 60-градусного сектора. Но это еще не все.

Система аэрбегов может сработать и при жестком приземлении машины после трамплина или ее падения в кювет, при наезде на бордюр либо другой тяжелый и прочный предмет или кочку и даже при ударе о глубокую яму.

Подушки могут не сработать в зависимости от силы и направления удара автомобиля о препятствие. Например, когда косое столкновение передней части автомобиля сопровождается продольным замедлением. В этом случае параметры могут не превысить заданную величину, при которой среагируют подушки безопасности.