Могут ли подушки безопасности сработать на кочке

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Как известно, в экстремальной ситуации система аэрбегов предохраняет человека от фатального удара о приборную панель, рулевое колесо, лобовое стекло и прочие части интерьера машины. Причем подушки срабатывают не только во время столкновения автомобиля с другим объектом…
Иван Флягин

При сильном ударе автомобиля соответствующие датчики, отправляют сигнал в модуль управления подушек безопасности, который с помощью алгоритмических вычислений определяет степень тяжести стролкновения. При этом оценивается несколько кинематических параметров, таких как ускорение, скорость, рывок, путь, плотность энергии и т. д.

От этих величин и зависит, сработает система безопасности или нет. Если они выше заданных порогов, модуль в итоге дает команду детонатору на раскрытие аэрбегов. В этом случае в результате химической реакции воздушный мешок из нейлоновой ткани мгновенно надувается газом из баллона — озоном или аргоном. После чего заполненные мешки с определенной скоростью постепенно сдуваются засчет небольших вентиляционных отверстий.

Важно, что система успевает срабатывать в максимально сжатые сроки, до соприкосновения человека с препятствием в салоне машины. Как правило, этот момент колеблется в пределах 15—30 миллисекунд. У каждого производителя имеются свои настройки системы аэрбегов.

Как правило, подушки безопасности реагируют на прямое лобовое столкновение автомобиля с жестким препятствием на скорости выше 22 км/ч, а также удар по касательной в переднюю часть, направленный в пределах 60-градусного сектора. Но это еще не все.

Система аэрбегов может сработать и при жестком приземлении машины после трамплина или ее падения в кювет, при наезде на бордюр либо другой тяжелый и прочный предмет или кочку и даже при ударе о глубокую яму.

Подушки могут не сработать в зависимости от силы и направления удара автомобиля о препятствие. Например, когда косое столкновение передней части автомобиля сопровождается продольным замедлением. В этом случае параметры могут не превысить заданную величину, при которой среагируют подушки безопасности.

вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения, ДТП, технология, техническое обслуживание
16 января 2018
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