Могут ли подушки безопасности сработать на кочке

При сильном ударе автомобиля соответствующие датчики, отправляют сигнал в модуль управления подушек безопасности, который с помощью алгоритмических вычислений определяет степень тяжести стролкновения. При этом оценивается несколько кинематических параметров, таких как ускорение, скорость, рывок, путь, плотность энергии и т. д.
От этих величин и зависит, сработает система безопасности или нет. Если они выше заданных порогов, модуль в итоге дает команду детонатору на раскрытие аэрбегов. В этом случае в результате химической реакции воздушный мешок из нейлоновой ткани мгновенно надувается газом из баллона — озоном или аргоном. После чего заполненные мешки с определенной скоростью постепенно сдуваются засчет небольших вентиляционных отверстий.