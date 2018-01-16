ТОП-10 самых полезных зимних опций

Безопасность для автолюбителя всегда должна быть в приоритете, поэтому самый важный зимний аксессуар машины — сезонные шины. Какую резину выбрать — шипованную или нет — каждый решает сам. На ледяном покрытии покрышки с шипами ведут себя лучше, а на снегу с учетом современных технологий оба варианта одинаково хороши. Качество резины зависит от производителя, поэтому не стоит экономить на откровенно дешевом продукте, а лучше выбирать известный бренд с безупречной репутацией.

Если в легковых машинах обогрев заднего стекла устанавливается по умолчанию, то аналогичная функция на лобовом пока еще роскошь для многих моделей. Обледеневшее переднее стекло с нагревательным элементом оттаивает гораздо быстрее, в то время как обычная вентиляция превращает этот процесс в вечность. Иногда в массовом сегменте производитель ограничивается частичным обогревом в так называемой зоне покоя стеклоочистителей, что экономит время, но незначительно.

Аналогичная функция для боковых зеркал заднего вида избавляет водителя от необходимости расчищать наледь вручную. Ведь они прогреваются едва ли не в самую последнюю очередь, а как известно, езда с ограниченной обзорностью чревата ДТП.