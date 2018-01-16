ТОП-10 самых полезных зимних опций

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Печка — уже далеко не единственная опция в машине, без которой трудно представить жизнь водителя в зимнюю пору. Ведь лето на значительной территории России можно считать настоящей роскошью, и выбирая себе автомобиль, большинство наших соотечественников вынуждены с этим считаться.
Иван Флягин

Безопасность для автолюбителя всегда должна быть в приоритете, поэтому самый важный зимний аксессуар машины — сезонные шины. Какую резину выбрать — шипованную или нет — каждый решает сам. На ледяном покрытии покрышки с шипами ведут себя лучше, а на снегу с учетом современных технологий оба варианта одинаково хороши. Качество резины зависит от производителя, поэтому не стоит экономить на откровенно дешевом продукте, а лучше выбирать известный бренд с безупречной репутацией.

Если в легковых машинах обогрев заднего стекла устанавливается по умолчанию, то аналогичная функция на лобовом пока еще роскошь для многих моделей. Обледеневшее переднее стекло с нагревательным элементом оттаивает гораздо быстрее, в то время как обычная вентиляция превращает этот процесс в вечность. Иногда в массовом сегменте производитель ограничивается частичным обогревом в так называемой зоне покоя стеклоочистителей, что экономит время, но незначительно.

Аналогичная функция для боковых зеркал заднего вида избавляет водителя от необходимости расчищать наледь вручную. Ведь они прогреваются едва ли не в самую последнюю очередь, а как известно, езда с ограниченной обзорностью чревата ДТП.

Еще один праздник жизни, который скрасит зиму автолюбителя — обогрев форсунок омывателя, предотвращающий загустение жидкости при низких температурах. Обычно эта функция включается автоматически при запуске двигателя в зависимости от температуры воздуха.

Обогрев сидений — это единственное, что нам не даст замерзнуть в холодной машине. Впрочем, злоупотреблять этим не следует, о чем уже предупреждал портал «АвтоВзгляд».

Уместно вспомнить и еще один повод для зимнего оптимизма из той же серии — обогрев рулевого колеса. Только теплые руки обеспечат уверенный хват штурвала. Трудно спорить с преимуществами системы предварительного обогрева автомобиля Вебасто, которая снимет необходимость пользоваться перечисленными функциями обогрева, так как к приходу водителя автомобиль уже теплый. Вебасто обеспечивает безотказный запуск мотора даже при самых низких температурах, что в разы увеличивает его ресурс.

Система полного привода востребована особенно для жителей сельской местности, кому зимой приходится регулярно форсировать снежные сугробы. Шансы застрять за рулем машины с такой функцией значительно ниже, чем в моноприводной. В настоящее время на нашем рынке доступны премиальные седаны 4x4, так что кому они по карману нет надобности покупать внедорожник или кроссовер.

Последний пункт в нашей десятке — аккумулятор повышенной емкости. Неслучайно эта опция часто входит в зимний пакет автомобилей, адаптированных под наш рынок. Ведь чем больше емкость батареи, тем больше шансов запустить мотор в лютый мороз.

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16 января 2018
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