Зачем нужны противотуманки

В условиях плохой видимости, во время снегопада, ливня или тумана, что в нашей местности не редкость, обычные фары часто не справляются со своей задачей. В такой ситуации луч ближнего или дальнего света со сравнительно узким оптическим пучком имеет свойство отражаться от капель воды или снежинок, отчего создается визуальное ощущение белой пелены по ходу движения машины.
В силу конструктивных особенностей противотуманки дают более широкое световое пятно, равномерно просвечивая проезжую часть и обочину впереди автомобиля. В условиях недостаточной видимости они улучшают качество освещения, распространяя оптический поток над дорогой плоским и обширным горизонтальным лучом. Неслучайно согласно ГОСТу Р 41.48—2004 противотуманки должны устанавливаться не выше уровня обычных фар.