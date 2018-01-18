Зачем нужны противотуманки

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Автолюбители среднего и старшего поколений застали те времена, когда противотуманные фары были роскошью, и большинство машин на наших улицах обходилось без них. В настоящее время с точки зрения закона они по-прежнему не являются обязательным элементом автомобиля, но ездить без них в ненастную погоду современному водителю крайне сложно.
Иван Флягин

В условиях плохой видимости, во время снегопада, ливня или тумана, что в нашей местности не редкость, обычные фары часто не справляются со своей задачей. В такой ситуации луч ближнего или дальнего света со сравнительно узким оптическим пучком имеет свойство отражаться от капель воды или снежинок, отчего создается визуальное ощущение белой пелены по ходу движения машины.

В силу конструктивных особенностей противотуманки дают более широкое световое пятно, равномерно просвечивая проезжую часть и обочину впереди автомобиля. В условиях недостаточной видимости они улучшают качество освещения, распространяя оптический поток над дорогой плоским и обширным горизонтальным лучом. Неслучайно согласно ГОСТу Р 41.48—2004 противотуманки должны устанавливаться не выше уровня обычных фар.

Для обеспечения безопасности к ним предъявляются определенные требования. Например, противотуманная оптика должна иметь четко очерченную верхнюю световую границу, чтобы не ослеплять водителей встречных машин В соответствии с нормативами, угол рассеивания в вертикальной плоскости должен быть 5°, а в горизонтальной — 45°.

Эффективность работы этих световых приборов напрямую зависит от качественной регулировки, которая осуществляется только в автосервисе на специальном стенде. Даже несущественное отклонение от нормы может значительно снизить границу видимости, что затруднит обзорность водителю. В случае смещения верхней световой кромки они станут опасными для встречных водителей.

Кстати, если ГОСТ Р 41.48—2004 допускает остутствие у автомобиля передних противотуманных фар, то их установка сзади обязательна для более корректного обозначения транспортного средства в условиях ограниченной видимости. При сильном снегопаде, ливне или тумане яркий свет задних противотуманок предохраняет водителей движущихся следом машин от столкновения. Именно поэтому их свет всегда ярче простых габаритных огней, и пользоваться ими без необходимости не стоит, так как в ясную погоду они мешают другим водителям.

безопасность дорожного движения, автосервис, запчасти, техническое обслуживание, дорога
18 января 2018
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