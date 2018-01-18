Зачем нужны противотуманки

Для обеспечения безопасности к ним предъявляются определенные требования. Например, противотуманная оптика должна иметь четко очерченную верхнюю световую границу, чтобы не ослеплять водителей встречных машин В соответствии с нормативами, угол рассеивания в вертикальной плоскости должен быть 5°, а в горизонтальной — 45°.

Эффективность работы этих световых приборов напрямую зависит от качественной регулировки, которая осуществляется только в автосервисе на специальном стенде. Даже несущественное отклонение от нормы может значительно снизить границу видимости, что затруднит обзорность водителю. В случае смещения верхней световой кромки они станут опасными для встречных водителей.

Кстати, если ГОСТ Р 41.48—2004 допускает остутствие у автомобиля передних противотуманных фар, то их установка сзади обязательна для более корректного обозначения транспортного средства в условиях ограниченной видимости. При сильном снегопаде, ливне или тумане яркий свет задних противотуманок предохраняет водителей движущихся следом машин от столкновения. Именно поэтому их свет всегда ярче простых габаритных огней, и пользоваться ими без необходимости не стоит, так как в ясную погоду они мешают другим водителям.