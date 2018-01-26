Спам от автодилера: как избавиться от рекламных смс-рассылок

Фото: www.heyrayhandymannashville.com/
Печальный факт: стоит простому человеку лишь однажды обратиться в дилерский центр, чтобы уточнить какой-либо вопрос, как после этого на его смартфон начинают регулярно прилетать раздражающие рекламные SMS — да еще целыми пачками! Знакомо? Куда жаловаться, если терпение окончательно лопнуло, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Ваш сладкий воскресный сон прервал звоночек, оповещающий о новом SMS-сообщении. И было бы в письме что-то действительно важно, так нет же. Это постылый дилер, к которому вы еще лет десять назад заскочили за лампочкой ближнего света, информирует о проведении очередной акции. И не имеет для маркетологов никакого значения, что машину этой марки вы давно продали. Переехали в другой город? Да тоже неважно! Ловите эсэмэски и радуйтесь.

Многие, получив очередную весточку, раздражаются, перебирая все припасенные в лексиконе матерные словечки. Но на этом дело и заканчивается: до следующей рассылки люди напрочь об этой проблеме забывают. А ведь с автосалонами можно и нужно бороться! Тем более, что в большинстве случаев они нарушают федеральные законы «О рекламе» и «О персональных данных».

Фото: hujiang.com

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

Для начала попробуйте решить вопрос с назойливыми SMS посредством телефона. Позвоните в автосалон, который регулярно поставляет вам свою рекламу, и попросите исключить ваш номер из списка рассылки. Если повезет попасть на ответственного человека, о вашей просьбе не забудут, и сообщения в скором времени перестанут прилетать совсем.

Не повезло? При первом же удобном случае отправляйтесь к дилеру и пишите заявление. Предварительно уточните, можно ли оформить жалобу в электронном виде — вдруг и ехать не придется. Кроме того, узнайте часы работы салона, а также контактные данные сотрудников, в компетенции которых находится ваш вопрос. Это могут быть и маркетологи, и руководители контакт-центра, и продавцы, и клиентская служба.

Фото: borrowbits.com

Заявление уже год как написано, а сообщения по-прежнему будят вас по воскресеньям? А знаете, чего боятся дилеры? Немилости представительства марки в нашей стране! Не смогли договориться со спамером по-хорошему, терроризируйте звонками российский офис бренда. Шансы, что проблему урегулируют, мгновенно возрастают. Для того, чтобы пожаловаться на автосалон, достаточно набрать номер горячей линии, существующей у каждого автопроизводителя.

ПОДКЛЮЧАЕМ АНТИМОНОПОЛИСТОВ

Следующая ступень, если и представительство не реагирует на ваши просьбы — обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Адресованную ведомству претензию можно передать как лично в руки работнику, так и по электронной почте. В любом случае необходимо указать свои фамилию, имя, отчество и адрес проживания, а также подробно изложить суть проблемы и приложить необходимые документы.

Фото: fas.gov.ru

В вашем случае это может быть копия заявления, которое вы писали давным-давно на стойке ресепшн в автосалоне. И важно, чтобы на бумаге стояла отметка о его принятии сотрудником дилерского центра. Помимо этого, «вещдоком», играющим в вашу пользу, могут быть скриншоты экрана мобильного телефона, на которых отчетливо видны дата и время сообщений, поступивших на устройство после подачи письменной жалобы в компанию.

Адрес территориального органа, которому необходимо направить претензию, можно уточнить на официальном сайте ФАС. Там же в личном кабинете имеется возможность отслеживать статус рассмотрения заявления. В целом же «спамерные дела» изучаются ведомством в течение тридцати дней с моменты подачи документов. Потерпите максимум месяц, и этот рекламный кошмар прекратиться.

Фото: www.atmfi.com

Но случается, что даже предписания ФАС компаниями игнорируются. Тогда измученному рассылками гражданину остается идти в суд. Согласно статье 38 федерального закона «О рекламе», вы вправе потребовать у дилера, помимо прочего, компенсацию морального вреда и возмещение убытков. Правда, тот факт, что вы сильно пострадали от рук назойливых продавцов, нужно будет еще доказать…

СЕМЬ РАЗ ПРОЧТИ — ОДИН РАЗ ПОДПИШИ

А вообще, чтобы минимизировать риски быть заспамленным дилерским «мусором», не подписывайте никаких бумажек «О согласии на обработку персональных данных». Хотя, даже если вы однажды и поставили свою подпись на подобном документе, право в любой момент передумать остается за вами. Пунктик «Я согласен на обработку…», который, как правило, мелким шрифтом выносится на страницах сайта, относится к той же «песне» — фирмам разрешается получать «добро» от клиента и таким образом.

Фото: www.blogadsl.com

Другой вопрос, если вы даже и близко не стояли к автосалону, а просто однажды позвонили туда по телефону, о чем впоследствии горько пожалели. В этом случае компания не имеет никакого права использовать ваши контакты — звонить или включать в свои рассылки. И так как это откровенное нарушение российских законов, скорее всего ваш номер поставят в стоп-лист сразу после того, как вы попросите об этом в первый раз.

…Кстати, избавиться от пресловутых предупреждений о непогоде, частенько поступающих от МЧС, воспользовавшись нашим алгоритмом действий, не получится. Согласно Постановлению Правительства РФ от декабря 2014 года №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», отказ пользователя от подобных сообщений не допускается. Увы.

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26 января 2018
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