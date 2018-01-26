Спам от автодилера: как избавиться от рекламных смс-рассылок

Ваш сладкий воскресный сон прервал звоночек, оповещающий о новом SMS-сообщении. И было бы в письме что-то действительно важно, так нет же. Это постылый дилер, к которому вы еще лет десять назад заскочили за лампочкой ближнего света, информирует о проведении очередной акции. И не имеет для маркетологов никакого значения, что машину этой марки вы давно продали. Переехали в другой город? Да тоже неважно! Ловите эсэмэски и радуйтесь.

Многие, получив очередную весточку, раздражаются, перебирая все припасенные в лексиконе матерные словечки. Но на этом дело и заканчивается: до следующей рассылки люди напрочь об этой проблеме забывают. А ведь с автосалонами можно и нужно бороться! Тем более, что в большинстве случаев они нарушают федеральные законы «О рекламе» и «О персональных данных».