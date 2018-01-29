Как самостоятельно открыть замерзший замок двери машины

Не открывающаяся из-за примерзшего замка автомобильная дверь, не смотря на повальное распространение модных и продвинутых систем бесключевого доступа даже на не особо дорогих машинах, — довольно распространенное явление. И бороться с этой напастью приходится вполне себе дедовскими способами.
Евгений Банько

Первая идея, которая приходит в голову, когда ты обнаруживаешь, что машина не отпирается (помимо мата, разумеется) — надо попробовать влезть через другую дверь! Правда, в случае если мы имеем дело с седаном, такой фокус вряд ли сработает. Да и не каждому будет по силам (или по габаритам) пробраться через багажник в салон собственного авто.

У неопытных автовладельцев следующим этапом «плясок с бубном» вокруг замерзшего замка обычно идет попытка растопить лед в его личинке либо теплом собственной ладошки, либо собственным знойным дыханием. Чаще всего после этого неопытный водитель превращается в бывалого — выяснив, что в результатом становятся только замерзшая конечность или легкое головокружение от гипервентиляции легких.

На самом деле, проще всего открыть замок автомобильной двери мужчине или человеку курящему. Причем, не сомнительные «вейпы», а нормальные сигареты. Последний, как правило, носит с собой какое-нибудь «огниво». Нагретое с помощью зажигалки жало ключа обычно растапливает превратившуюся в ледок влагу внутри замка если не с первой, то со второй-третьей попытки — точно. А особенности строения мужской мочеполовой системы позволяют прогреть личинку замка с помощью полива — «уринотехническим» методом, так сказать. Впрочем, последнее может быть рекомендовано лишь для завзятых мастеров выживания в негостеприимной природной среде — помочиться на дверь собственной машины какой-нибудь хипстер не решится!

Предусмотрительные автовладельцы предвидят возможные трудности с открыванием замерзшего замка еще летом и еще при первых осенних заморозках кладут в карман «брызгалку» какой-нибудь брендованной жидкости для разморозки замков. Как правило, пара «пшиков» в замочную скважину решают проблему на корню. Граждане, опасающиеся, что «спринцовка-разморозка» может однажды сама разлиться в кармане и изгадить одежду, выбирают технический прогресс: приобретают электрический размораживатель замков. Это такой брелок (набитый батарейками), снабженный тонким металлическим «жалом», которое нагревается от электротока. Работают такие девайсы, надо сказать, достаточно эффективно — размораживают замки не хуже нагретого зажигалкой штатного ключа.

Из минусов — довольно приличный, по сравнению с размораживателем-«пшикалкой», вес и необходимость заботиться о батарейках для девайса. Еще один достаточно оригинальный способ разморозить замок машины требует наличия соседа по стоянке с заведенной машиной. Электрический прикуриватель для сигарет из его машины в состоянии разморозить заледеневший замок вашего авто — пусть и за несколько приемов. Но если ни один из указанных выше способов в вашей ситуации неприменим, придется обратиться к сторонним ресурсам. То есть сбегать домой, наполнить кипятком медицинскую грелку (если есть) и, приложив ее на пять минут к зловредному замку, попасть таки за руль собственного авто.

ремонт, техническое обслуживание
29 января 2018
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