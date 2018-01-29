Как самостоятельно открыть замерзший замок двери машины

Первая идея, которая приходит в голову, когда ты обнаруживаешь, что машина не отпирается (помимо мата, разумеется) — надо попробовать влезть через другую дверь! Правда, в случае если мы имеем дело с седаном, такой фокус вряд ли сработает. Да и не каждому будет по силам (или по габаритам) пробраться через багажник в салон собственного авто.

У неопытных автовладельцев следующим этапом «плясок с бубном» вокруг замерзшего замка обычно идет попытка растопить лед в его личинке либо теплом собственной ладошки, либо собственным знойным дыханием. Чаще всего после этого неопытный водитель превращается в бывалого — выяснив, что в результатом становятся только замерзшая конечность или легкое головокружение от гипервентиляции легких.

На самом деле, проще всего открыть замок автомобильной двери мужчине или человеку курящему. Причем, не сомнительные «вейпы», а нормальные сигареты. Последний, как правило, носит с собой какое-нибудь «огниво». Нагретое с помощью зажигалки жало ключа обычно растапливает превратившуюся в ледок влагу внутри замка если не с первой, то со второй-третьей попытки — точно. А особенности строения мужской мочеполовой системы позволяют прогреть личинку замка с помощью полива — «уринотехническим» методом, так сказать. Впрочем, последнее может быть рекомендовано лишь для завзятых мастеров выживания в негостеприимной природной среде — помочиться на дверь собственной машины какой-нибудь хипстер не решится!