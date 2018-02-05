Что делать, если вы потеряли документы на машину

Фото www.fleetnews.co.uk
Пропажа любых казенных бумаг — событие крайне неприятное, потому что для их восстановления обычно требуется время, деньги и почти всегда — нервы. А что говорить о ситуации, если вы где-то забыли, или у вас украли свидетельство о регистрации на машину и ПТС? Во что выльется процедура восстановления этих документов, разобрался «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Как правило, автовладельцы хранят ПТС дома, поэтому шанс его потерять ничтожно мал, если, конечно, человек не страдает склерозом, а его жилище не похоже на хлев. Но даже, если с вами случилась такая неприятность, не стоит отчаиваться.

Для начала необходимо оплатить пошлины, написать заявление о выдаче ПТС взамен утраченного и отнести его в любое удобное для вас отделение ГИБДД. При себе нужно иметь паспорт и договор купли-продажи автомобиля. Через несколько дней вам выдадут дубликат ПТС с пометкой «Взамен утерянного». Вместе с ним вы получите новое свидетельство о регистрации, при этом автомобиль предъявлять сотрудникам полиции не требуется.

К сожалению, при продаже автомобиля дубликат с таким штампом может вызвать у покупателя подозрения в мошенничестве. Действительно, нечистые на руку перекупщики часто используют криминальные схемы с получением дубликата. Поэтому лучше все-таки ПТС не терять.

Пропажа свидетельства о регистрации — более распространенное явление, так как у водителя оно должно быть всегда при себе. С его восстановлением проблем меньше, поскольку на этом документе никакой специальной пометки не предусмотрено. Как и в первом случае, следует оплатить соответствующую пошлину и подать в ГИБДД заявление.

«Посеяли» полис ОСАГО? Не беда. Вам нужно обратиться в любой офис своей страховой компании, предъявив свой паспорт и документы на автомобиль. Новый полис, аналогичный прежнему, вы получите бесплатно. При потере диагностической карты дубликат можно получить в день обращения в любой организации, уполномоченной проводить техосмотр.

Что касается финансовой стороны дела, то размер госпошлины за выдачу дубликата ПТС составляет 800 рублей, за новое свидетельство о регистрации — 500 рублей. Всего — 1300 рублей. А если вы решили поменять при этом госномера на машину, то это еще 2000.

В случае утраты одного свидетельства, с вас возьмут две пошлины пошлины: 500 рублей за выдачу нового и 350 целковых за внесение изменений в ПТС. Всего — 850 рублей. При оплате на портале госуслуг все это обойдется на 30% дешевле.

Стоимость дубликата диагностической карты составляет 10% от максимального размера платы за проведение техосмотра. Это зависит от региона, но в среднем по России процедура стоит 720 рублей. Следовательно за дубликат карты вам придется заплатить всего 72 целковых.

Берегите документы!

очереди в ГАИ, ТО, ОСАГО, ГИБДД
5 февраля 2018
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