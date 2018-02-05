Что делать, если вы потеряли документы на машину

Как правило, автовладельцы хранят ПТС дома, поэтому шанс его потерять ничтожно мал, если, конечно, человек не страдает склерозом, а его жилище не похоже на хлев. Но даже, если с вами случилась такая неприятность, не стоит отчаиваться.

Для начала необходимо оплатить пошлины, написать заявление о выдаче ПТС взамен утраченного и отнести его в любое удобное для вас отделение ГИБДД. При себе нужно иметь паспорт и договор купли-продажи автомобиля. Через несколько дней вам выдадут дубликат ПТС с пометкой «Взамен утерянного». Вместе с ним вы получите новое свидетельство о регистрации, при этом автомобиль предъявлять сотрудникам полиции не требуется.

К сожалению, при продаже автомобиля дубликат с таким штампом может вызвать у покупателя подозрения в мошенничестве. Действительно, нечистые на руку перекупщики часто используют криминальные схемы с получением дубликата. Поэтому лучше все-таки ПТС не терять.