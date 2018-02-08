Может ли треснуть лобовое стекло на морозе

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Чаще всего причиной трещин на лобовом стекле являются камни, вылетающие из-под колес соседних машин во время движения. Как правило, в этом случае на его поверхности остается небольшой скол. Однако трещина может возникнуть без видимых причин, и зачастую это происходит зимой.
Иван Флягин

На лобовое стекло приходится значительная часть нагрузок, и обычно оно страдает чаще других. Трещины существенно ухудшают видимость, к тому же, если они находятся в зоне стеклоочистителей, автомобиль не пройдет техосмотр. Так что это кажется мелочью до тех пор, пока не наступит необходимость менять лобовое стекло, а это как правило серьезно бьет по карману. Особенно, если оно оборудовано встроенными элементами обогрева.

Понятно, что повреждение автомобильного стекла — вещь всегда непредсказуемая. Но одно дело, если вы поймали камень на трассе, а другое, если трещина появляется без видимой причины в морозный зимний денек. Не спешите винить ненавистных вандалов, потому что скорей всего причина кроется совсем в другом.

Стекло может треснуть в связи с том, что оно бракованное, либо из-за нарушения геометрии кузова, либо потому что его неправильно установили. В двух последних случаях стекло находится под определенным давлением и повреждение может появиться в любой момент.

Чаще всего это происходит при резком перепаде температур, который может легко спровоцировать появление трещины. Поэтому, если вам невдомек, какого качества у вас стекло и в каком состоянии кузов вашей машины, ни в коем случае не поливайте его горячей водой, а печку включайте уже при холодном моторе, чтобы оно нагревалось постепенно. Имейте в виду, несмотря на расхожее мнение, качественное автомобильное стекло вряд ли треснет от смены температур в бытовых условиях.

Кроме того, если у машины сильно деформированный кузов, трещины могут возникнуть во время езды по кочкам и ямам, либо даже от банального хлопка дверью. Не секрет, что чаще всего такое случается с автомобилями, приобретенными на вторичном рынке, а также побывавшими в авариях. Обнаружив свежую трещину на стекле, необходимо заклеить ее скотчем для защиты от пыли и грязи. В автосервисе вам ее засверлят и обработают специальным прозрачным герметиком. Это поможет решить проблему на определенный срок — трещина будет расти медленней. В любом случае рано или поздно стекло придется менять. Но прежде чем это сделать, следует убедиться в том, что кузов вашей машины не деформирован.

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8 февраля 2018
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