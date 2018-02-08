Может ли треснуть лобовое стекло на морозе

Стекло может треснуть в связи с том, что оно бракованное, либо из-за нарушения геометрии кузова, либо потому что его неправильно установили. В двух последних случаях стекло находится под определенным давлением и повреждение может появиться в любой момент.

Чаще всего это происходит при резком перепаде температур, который может легко спровоцировать появление трещины. Поэтому, если вам невдомек, какого качества у вас стекло и в каком состоянии кузов вашей машины, ни в коем случае не поливайте его горячей водой, а печку включайте уже при холодном моторе, чтобы оно нагревалось постепенно. Имейте в виду, несмотря на расхожее мнение, качественное автомобильное стекло вряд ли треснет от смены температур в бытовых условиях.

Кроме того, если у машины сильно деформированный кузов, трещины могут возникнуть во время езды по кочкам и ямам, либо даже от банального хлопка дверью. Не секрет, что чаще всего такое случается с автомобилями, приобретенными на вторичном рынке, а также побывавшими в авариях. Обнаружив свежую трещину на стекле, необходимо заклеить ее скотчем для защиты от пыли и грязи. В автосервисе вам ее засверлят и обработают специальным прозрачным герметиком. Это поможет решить проблему на определенный срок — трещина будет расти медленней. В любом случае рано или поздно стекло придется менять. Но прежде чем это сделать, следует убедиться в том, что кузов вашей машины не деформирован.