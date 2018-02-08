Может ли треснуть лобовое стекло на морозе

На лобовое стекло приходится значительная часть нагрузок, и обычно оно страдает чаще других. Трещины существенно ухудшают видимость, к тому же, если они находятся в зоне стеклоочистителей, автомобиль не пройдет техосмотр. Так что это кажется мелочью до тех пор, пока не наступит необходимость менять лобовое стекло, а это как правило серьезно бьет по карману. Особенно, если оно оборудовано встроенными элементами обогрева.
Понятно, что повреждение автомобильного стекла — вещь всегда непредсказуемая. Но одно дело, если вы поймали камень на трассе, а другое, если трещина появляется без видимой причины в морозный зимний денек. Не спешите винить ненавистных вандалов, потому что скорей всего причина кроется совсем в другом.