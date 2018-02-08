Сколько можно сэкономить на топливе, установив правильные свечи зажигания

– Мы рекомендуем всегда использовать каталоги производителя для подбора необходимых свечей. В ассортименте Denso есть никелевые и иридиевые свечи линейки ТТ. Эти свечи способствуют надежному запуску (за счет игольчатого встречного электрода), а также обладают улучшенными характеристиками искрообразования (за счет более тонкого центрального электрода), топливной экономичности и увеличенным сроком службы (для свечи Iridium TT ресурс составляет 120 тыс. км).

— Какие преимущества дает применение иридия в свечах зажигания?

— Иридий обладает самой высокой твердостью и температурой плавления среди металлов платиновой группы. Применение иридия для изготовления центрального электрода позволяет уменьшить диаметр последнего до 0,4 мм, что существенно улучшает искрообразование и полноту сгорания смеси. Твердость иридия повышает сопротивляемость свечи к искровому износу и увеличивает срок службы в несколько раз по сравнению с никелевыми аналогами.

— В ассортименте Denso присутствует сразу несколько линеек иридиевых свечей зажигания. Каковы основные различия между ними?

— Разнообразие иридиевых свечей Denso отражает специфику эволюции этого продукта. Линейка Power появилась как аналог никелевой свечи, но с центральным электродом из иридия для улучшенного зажигания и расширенного срока службы. В линейке Tough боковой электрод получил напайку из платины, что увеличило срок службы почти вдвое по сравнению с Power. Особенность линейки Iridium TT — игольчатый встречный боковой электрод из платины диаметром 0,7 мм, благодаря чему обеспечивается улучшенный запуск в холодную погоду, надежное искрообразование и внушительный срок службы — до 120 тыс. км. Это самая передовая линейка свечей на рынке запчастей. Ни у кого из конкурентов нет подобных технологий, что делает свечи Iridium TT по-настоящему уникальными.

— Можно ли сэкономить на приобретении иридиевых свечей зажигания?

— Наши исследования показали, что приобретение иридиевых свечей ТТ вместо обычных никелевых позволяет сэкономить на стоимости замены свечей за счет увеличенного срока службы. Также свечи Iridium TT обеспечивают большую топливную экономичность за время эксплуатации автомобиля. Экономия может составить до 3–4 тыс. руб.