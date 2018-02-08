Сколько можно сэкономить на топливе, установив правильные свечи зажигания

Своевременная замена свечей —залог безопасной и комфортной эксплуатации автомобиля. Электроды свечей в процессе работы подвергаются износу, что приводит к увеличению искрового зазора. Он влияет на напряжение пробоя свечи, необходимое для образования искры. Повышенное напряжение пробоя создает дополнительную нагрузку и перегрев катушки (модуля) зажигания и может привести к ее выходу из строя. При замене свечей в первую очередь стоит руководствоваться рекомендациями производителя свечей по периодичности их замены. Например, для обычных никелевых свечей ресурс составляет 10–15 тыс. км. Для свечей с увеличенным сроком службы — иридиевых и платиновых — ресурс может составлять от 40 до 120 тыс. км. Основные признаки износа свечей: регулярные проблемы с запуском двигателя в холодную погоду, потеря динамики при попытке резкого ускорения, повышенный расход топлива, неустойчивая работа на холостом ходу.
О нюансах выбора свечей зажигания порталу «АвтоВзгляд» рассказал Виталий Гисич — старший специалист компании Denso, одного из мировых лидеров по производству автокомпонентов.
— Какие свечи особо подходят для российских условий если учесть, что средний возраст нашего автопарка — более 12 лет?
– Мы рекомендуем всегда использовать каталоги производителя для подбора необходимых свечей. В ассортименте Denso есть никелевые и иридиевые свечи линейки ТТ. Эти свечи способствуют надежному запуску (за счет игольчатого встречного электрода), а также обладают улучшенными характеристиками искрообразования (за счет более тонкого центрального электрода), топливной экономичности и увеличенным сроком службы (для свечи Iridium TT ресурс составляет 120 тыс. км).
— Какие преимущества дает применение иридия в свечах зажигания?
— Иридий обладает самой высокой твердостью и температурой плавления среди металлов платиновой группы. Применение иридия для изготовления центрального электрода позволяет уменьшить диаметр последнего до 0,4 мм, что существенно улучшает искрообразование и полноту сгорания смеси. Твердость иридия повышает сопротивляемость свечи к искровому износу и увеличивает срок службы в несколько раз по сравнению с никелевыми аналогами.
— В ассортименте Denso присутствует сразу несколько линеек иридиевых свечей зажигания. Каковы основные различия между ними?
— Разнообразие иридиевых свечей Denso отражает специфику эволюции этого продукта. Линейка Power появилась как аналог никелевой свечи, но с центральным электродом из иридия для улучшенного зажигания и расширенного срока службы. В линейке Tough боковой электрод получил напайку из платины, что увеличило срок службы почти вдвое по сравнению с Power. Особенность линейки Iridium TT — игольчатый встречный боковой электрод из платины диаметром 0,7 мм, благодаря чему обеспечивается улучшенный запуск в холодную погоду, надежное искрообразование и внушительный срок службы — до 120 тыс. км. Это самая передовая линейка свечей на рынке запчастей. Ни у кого из конкурентов нет подобных технологий, что делает свечи Iridium TT по-настоящему уникальными.
— Можно ли сэкономить на приобретении иридиевых свечей зажигания?
— Наши исследования показали, что приобретение иридиевых свечей ТТ вместо обычных никелевых позволяет сэкономить на стоимости замены свечей за счет увеличенного срока службы. Также свечи Iridium TT обеспечивают большую топливную экономичность за время эксплуатации автомобиля. Экономия может составить до 3–4 тыс. руб.
– Иридиевые свечи подходят абсолютно для любого мотора или есть противопоказания?
— В нашем каталоге даются рекомендации по использованию иридиевых свечей вместо никелевых аналогов. Эта информация проверена и подтверждена нашими инженерами. Однако некоторые никелевые свечи обладают специфическими характеристиками и ограниченным списком применения. В таких случаях разрабатывать иридиевый аналог просто-напросто экономически нецелесообразно.
– Каковы основные преимущества иридиевых свечей Denso перед аналогичной продукцией брендов-конкурентов?
— Основные преимущества иридиевых свечей Denso — это широкий ассортимент не только оригинальных свечей, которые устанавливаются на конвейерах автопроизводителей, но и свечей, специально разработанных для рынка послепродажного обслуживания. Потребитель может выбрать свечи под свои потребности и кошелек. Свечи линейки Iridium TT обладают уникальными характеристиками и технологией, доступной только Denso. Непререкаемое качество и надежность свечей Denso позволяют им постоянно завоевывать сердца новых потребителей.